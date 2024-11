SWR1 Stadion Überwindet der FSV Mainz gegen Dortmund seine Heimschwäche? Stand: 07.11.2024 10:58 Uhr

Dem 1. FSV Mainz ist in fünf Heimspielen nur zwei Mal ein Unentschieden gelungen. Kann Mainz gegen Dortmund den ersten Heimsieg der Saison feiern?

Die Partie des FSV Mainz gegen Dortmund bildet den Schwerpunkt in SWR1 Stadion. Wir berichten aber auch über das Zweitligaspiel Magdeburg gegen Ulm und die Drittliga-Partie zwischen 1860 München und Mannheim.

Der FSV Mainz will seine dürftige Heimbilanz aufbessern

Die Mainzer sind saisonübergreifend seit acht Partien auswärts ungeschlagen und haben damit ihren Klubrekord eingestellt. Zuhause kommen die Rheinhessen aber in dieser Saison nicht so richtig in Schwung. Nur zwei Unentschieden gegen Union und Gladbach stehen da zu Buche. Mainz steht damit nach dem 9. Spieltag auf Platz dreizehn. Beim 0:0 am letzten Wochenende in Freiburg hatte das schnelle Comeback von Nationalstürmer Jonathan Burkardt nach Verletzung kaum einen Effekt beim FSV. Es endete nach 45 Minuten.

"Wenn man das ganze Spiel betrachtet, geht das Ergebnis sicher in Ordnung", sagte der Mainzer Paul Nebel. Der Freiburger Junior Adamu sah es ähnlich: "Es war schon viel Zweikampf und viel Konter - es war kein einfaches Spiel." Die 34.400 Zuschauer sahen in der ersten Viertelstunde kaum Höhepunkte - auch Burkardt konnte sich nicht in Szene setzen. Zu Beginn des zweiten Durchgangs blieb der Offensivspieler in der Kabine, Nadiem Amiri übernahm die Mainzer Kapitänsbinde. Aber auch der seit Wochen angeschlagene Amiri musste rund 20 Minuten vor Spielende vom Platz. Es stellt sich nun die Frage: Was ist dieser auswärts erzielte Punkt wert? Sind Burkardt und Amiri im Heimspiel gegen Dortmund wieder voll einsatzfähig? Und erleben die Mainzer Fans endlich den ersten Saisonsieg im eigenen Stadion? Fragen, die der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert kurz vor Spielbeginn in SWR1 Stadion beantwortet.

Holt Ulm auch in Magdeburg einen Punkt?

Der SSV Ulm steht nach elf Spieltagen über dem Strich. Ulm ist mit neun Punkten Tabellenfünfzehnter. Der Aufsteiger befindet sich einen Platz vor dem Traditionsverein Schalke. Die Schwaben hätten am letzten Spieltag zuhause im direkten Vergleich gegen das Team aus Gelsenkirchen auch gewinnen können. Der SSV war Schalke überlegen. Ulms Trainer Thomas Wörle hatte sein Team gut gegen den Gast eingestellt. Ulm war aber nicht nur das bessere Team, sondern hatte auch klare Torchancen. Allein Bayern-Leihgabe Maurice Krattenmacher hatte zweimal die Führung für die Spatzen auf dem Fuß. Einmal musste die Latte für S04 retten. Kann Ulm die starke Leistung zuhause gegen Schalke auch in Magdeburg wiederholen? Der SSV spielt ab 13 Uhr beim Tabellensiebten. SWR1 Stadion ist ab 14 Uhr live dabei.

1860 München gegen Waldhof Mannheim: Rückkehr von Trares an alte Wirkungsstätte

Der SV Waldhof Mannheim spielt am Samstag ab 14 Uhr bei 1860 München. Es ist nicht nur das Duell der Tabellennachbarn. Beide Teams haben nach 13 Spieltagen jeweils 17 Punkte auf dem Konto. 1860 steht auf Rang dreizehn und Mannheim auf Platz elf. Waldhof Trainer Bernhard Trares kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Trares spielte immerhin zwischen 1991 und 1997 für die Löwen. Der 59-Jährige wird auch auswärts wieder auf den Torriecher von Terrence Boyd setzen. Boyd erzielte bereits sechs Treffer in dieser Saison und war auch am letzten Wochenende beim 1:1 in Unterhaching erfolgreich. Der Waldhof kann sich übrigens auch auswärts auf seine Fans verlassen. Rund 1.500 Mannheimer Anhänger werden die Mannschaft begleiten. SWR1 Stadion berichtet ausführlich von dem Spiel im Stadion an der Grünwalder Straße.

Außerdem berichten wir in SWR1 Stadion über das Spiel des SC Freiburg am Freitagabend bei Union Berlin. Zudem blicken wir am Ende der Sendung voraus, auf die Sonntags-Spiele von Stuttgart gegen Frankfurt, Heidenheim gegen Wolfsburg und Augsburg gegen Hoffenheim.

Moderation: Jens Wolters

Sendung am Sa., 9.11.2024 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Rheinland-Pfalz

