Tischtennis-Bundesliga TTF Ochsenhausen starten in neue Saison Stand: 26.08.2023 11:09 Uhr

Die Tischtennisfreunde Ochsenhausen starten am Sonntag in die neue Bundesliga-Saison. Erster Gegner ist der amtierende Deutsche Meister, Borussia Düsseldorf.

In der Tischtennis-Bundesliga beginnt für die Tischtennisfreunde TTF Liebherr Ochsenhausen (Kreis Biberach) am Sonntag die neue Saison. Zum Auftakt spielen sie auswärts gegen Borussia Düsseldorf, den amtierenden Deutschen Meister. Ziel sei es, so Trainer Yong Fu, gleich das erste Spiel gegen Düsseldorf zu gewinnen - auch wenn der Meister in diesem Jahr wieder der heißeste Anwärter auf den Titel sei.

Mit Neuverpflichtung Hugo Calderano schwerem Gegner trotzen

Die Auftakthürde am ersten Spieltag hätte kaum schwerer sein können, so der Trainer der Tischtennisfreunde. Doch die Ochsenhausener wollen beim amtierenden Deutschen Meister nicht nur mitspielen, sondern ihn herausfordern, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Das Potential im Team sei da, unter anderem durch die Neuverpflichtung des Brasilianers Hugo Calderano, der aktuellen Nummer 5 der Welt. Der 27-jährige Calderano hatte bereits von 2014 bis 2021 bei den TTF gespielt.

Tischtennisspieler Hugo Calderano spielt seit der Saison 2023/24 wieder bei den Tischtennisfreunden TTF Liebherr Ochsenhausen.

Spielbeginn in Düsseldorf ist am Sonntag um 16 Uhr. Die Tischtennis-Bundesliga wird nach einem Übergangsjahr auf Twitch nun auf der neuen Streaming Plattform Dyn übertragen.