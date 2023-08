Schwere Aufgabe am ersten Spieltag TTF Ochsenhausen mit Niederlage in Saison gestartet Stand: 28.08.2023 09:03 Uhr

Die Tischtennisfreunde Ochsenhausen sind am Sonntag mit einer Niederlage in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Gegen den amtierenden Deutsche Meister Borussia Düsseldorf verloren die Oberschwaben.

In der Tischtennis-Bundesliga ging es für die Tischtennisfreunde TTF Liebherr Ochsenhausen (Kreis Biberach) am Sonntag gegen Düsseldorf in die neue Saison - und es hagelte direkt eine Niederlage. Auswärts verlor das Team gegen Borussia Düsseldorf, den amtierenden Deutschen Meister mit 3:1.

Mit Neuverpflichtung Hugo Calderano schwerem Gegner trotzen

Die Auftakthürde am ersten Spieltag hätte kaum schwerer sein können, so der Trainer der Tischtennisfreunde. Vor dem Spiel gaben sich die Ochsenhausener kämpferisch. Man wolle beim amtierenden Deutschen Meister nicht nur mitspielen, sondern ihn herausfordern, hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Das Potential im Team sei da, unter anderem durch die Neuverpflichtung des Brasilianers Hugo Calderano, der aktuellen Nummer 5 der Welt. Der 27-jährige Calderano hatte bereits von 2014 bis 2021 bei den TTF gespielt.

Am Ende reichte es trotzdem nicht. Trotzdem gab sich Can Akkuzu optimistisch: "Wir haben unser Bestes gegeben und waren viel besser als beim letzten Mal, als wir hier waren."

Ochsenhausen steht damit nach dem ersten Spieltag auf Platz acht der Tabelle der ersten Tischtennisbundesliga.