Endspurt in der Bundesliga | Analyse TSG Hoffenheim will vor Saisonendspurt Heimfluch brechen

Die TSG Hoffenheim will gegen den FC Augsburg endlich wieder ein Heimspiel in der aktuellen Bundesligasaison gewinnen. Obwohl der FCA stark aufspielt, stehen die Chancen nicht schlecht.

Am kommenden Samstag (29.03./ 15:30 Uhr) spielt die TSG Hoffenheim in der Bundesliga gegen den 1. FC Augsburg. Im letzten Aufeinandertreffen trennten sich die beiden Teams 0:0-Unentschieden. Es war die letzte Partie des damaligen Cheftrainers der TSG Hoffenheim Pellegrino Matarazzo. Er wurde einen Tag später freigestellt und Christian Ilzer trat seine Nachfolge an. Der 47-jährige Österreicher saß bisher bei 16 Bundesliga-Spielen auf der Bank. Seine Bilanz: Vier Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen. Nach seinem Wechsel von Sturm Graz hat Ilzer bis auf den FCA gegen alle Mannschaften in der Bundesliga einmal gespielt. Bei seinem vorerst letzten Kennenlernen wartet eine schwere Aufgabe auf ihn.

Die Augsburger sind dieses Jahr auswärts noch ungeschlagen und haben seit zehn Spielen nicht verloren. Beim FCA läuft es sportlich vielversprechend, bei der TSG eher durchwachsen. Besonders die Heimspiele waren ergebnistechnisch zuletzt enttäuschend. Der TSG Coach konnte mit seiner Mannschaft dieses Jahr noch keine Partie im eigenen Stadion gewinnen. Der letzte Heimsieg der Kraichgauer gelang am 23. November 2024 bei Ilzers Bundesliga-Debüt. Damals gewann seine Mannschaft gegen den Favoriten RB Leipzig spektakulär mit 4:3. Danach gab es insgesamt fünf Unentschieden und vier Niederlagen zu Hause zu verbuchen.

Wo klemmt es bei der TSG Hoffenheim?

Um endlich wieder einen lang ersehnten Heimsieg einzufahren muss sich die TSG vor allem in der Defensive stabilisieren. In den letzten 33 Bundesliga-Heimspielen kassierte Hoffenheim immer mindestens ein Gegentor. Das ist negativer Vereinsrekord. Der letzte Bundesliga-Sieg ohne Gegentreffer gelang am 9. April 2023, als man Schalke mit 2:0 besiegte.

Im Spiel nach vorne sind die Hoffenheimer vor allem nach Standards noch zu ungefährlich. Die TSG wartet noch immer auf das erste Tor nach einer Ecke. 127 Versuche hatten sie diese Saison bereits, um den Ball nach einem Eckstoß im Tor unterzubringen, alle ohne Erfolg. Auch bei Freistößen ist die TSG diese Saison harmlos. Tom Bischof erzielte gegen Leipzig das erste und bis jetzt einzige direkte Freistoß-Tor. Vom Elfmeterpunkt konnte Hoffenheim zweimal durch Andrej Kramaric Treffer erzielen. Bei den ruhenden Bällen muss sich Hoffenheim im Bundesligaendspurt verbessern, um in engen Spielen Akzente im Kampf um den Klassenerhalt zu setzen.

Das macht der TSG Hoffenheim Hoffnung

Trotz der langen Serie ohne Heimsieg geht der Blick bei der TSG Hoffenheim minimal nach oben. In den letzten fünf Bundesligaspielen haben die Hoffenhimer nur eins verloren. Der Abstand zu einem direkten Abstiegsplatz beträgt sieben Punkte. Nach der Hinrundenpartie gegen Augsburg waren es im Vergleich gerade einmal vier Zähler. Dazu kommt, dass Augsburg zu Hoffenheims Lieblingsgegnern zählt. Die Kraichgauer gewannen mehr als doppelt so viele Spiele wie der FCA im direkten Duell (15 Siege, sechs Unentschieden, sechs Niederlagen).

Gegen keinen anderen Verein feierten die Hoffenheimer so viele Erfolge und spielten so oft zu Null. Insgesamt gewann die TSG die letzten vier Heimspiele gegen Augsburg, eine solche Serie kann Hoffenheim aktuell gegen keinen anderen Bundesligisten vorweisen. Fakten, die den Hoffenheimern Mut machen können, dass es endlich wieder mit einem Heimsieg klappt. Es wäre ein guter Zeitpunkt, um die negative Heimserie zu beenden. An den noch ausstehenden acht Spieltagen treffen die Kraichgauer nur noch auf Gegner, die vor den Badenern stehen.

Das Restprogramm der TSG Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga 24/25 27. Spieltag (Samstag, 29.3., 15:30 Uhr): FC Augsburg (H)

28. Spieltag (Samstag, 05.4., 15:30 Uhr): RB Leipzig (A)

29. Spieltag (Samstag, 12.4., 15:30 Uhr): 1. FSV Mainz 05 (H)

30. Spieltag (Samstag, 19.4., 15:30 Uhr): SC Freiburg (A)

31. Spieltag (Samstag, 26.4., 15:30 Uhr): Borussia Dortmund (H)

32. Spieltag (Samstag, 03.5., 15 :30 Uhr): Bor. Mönchen Gladbach (A)

33. Spieltag (Freitag, 09.5., 20:30 Uhr): VfL Wolfsburg (A)

Sendung am Sa., 29.3.2025 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Rheinland-Pfalz