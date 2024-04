Halbfinale in der Eishockey-Oberliga Traum vom Wiederaufstieg für Heilbronner Falken vorbei Stand: 08.04.2024 06:21 Uhr

Die Heilbronner Falken haben am Sonntag ein wichtiges Spiel gegen Hannover verloren. Damit ist der Traum vom Wiederaufstieg vom Tisch.

In Spiel fünf der Serie gegen die Hannover Scorpions haben die Heilbronner Falken im Eishockey-Oberliga-Halbfinale mit 5:1 verloren. Damit bleiben sie auch in der kommenden Saison in der Oberliga.

Heilbronner in Spiel fünf unterlegen

Es war von Anfang an klar: Am Sonntag musste ein Sieg her, sonst heißt es auch nächste Saison: Oberliga. Nach einem relativ guten Start der Falken stand es dann schon nach dem ersten Viertel 2:0 für Hannover. Zwei weitere Gegentreffer mussten die Heilbronner dann im zweiten Drittel einstecken, gaben aber nicht auf. Kurz vor Ende des Spiels gelang ihnen dann das 4:1, was allerdings recht schnell mit dem 5:1 beantwortet wurde. Bei diesem Stand blieb es dann am Ende.

Damit haben die Falken auch die Halbfinalserie mit 1:4 verloren und der Traum vom direkten Wiederaufstieg in die zweite Liga ist zu Ende. Die Heilbronner verabschieden sich jetzt erst einmal in die Sommerpause.

