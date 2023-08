Fußball | Transferticker Transferticker: VfB Stuttgart verleiht Luca Pfeiffer an Ex-Klub Stand: 17.08.2023 16:08 Uhr

Wer kommt? Wer geht? Die Transfers der Profi-Klubs aus dem Südwesten im Ticker.

+++ VfB Stuttgart verleiht Luca Pfeiffer an Ex-Klub +++

17.08.,16:06 Uhr: Der VfB Stuttgart verleiht Angreifer Luca Pfeiffer für eine Saison an den SV Darmstadt 98. Der 26-Jährige konnte sich beim VfB bislang nicht durchsetzen und war bereits in der Saison 2021/22 für Darmstadt aktiv. In 33 Pflichtspielen gelangen ihm damals 18 Tore und 6 Vorlagen.

"Luca kennt den Großteil der Mannschaft und weiß genau, wie der SV 98 als Verein tickt. Er wird entsprechend keine große Anlaufzeit benötigen und ich bin sehr froh, ihn künftig wieder als meinen Spieler bezeichnen zu dürfen", sagte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht: "Luca hat schon bewiesen, wie viele Facetten er in seinem Spiel vereint. Ich bin mir sicher, dass er mit seiner Spielweise unserer Mannschaft auch in der Bundesliga weiterhelfen kann."

+++ Bericht: VfB-Kapitän Endo kurz vor Wechsel zum FC Liverpool +++

16.08., 22:30 Uhr: Der japanische Nationalspieler Wataru Endo steht einem britischen Medienbericht zufolge kurz vor dem Wechsel vom VfB Stuttgart zum FC Liverpool. Die Gespräche mit dem 30-Jährigen seien demnach weit fortgeschritten, der Bundesligist habe die Genehmigung für die Reise nach Liverpool erteilt, um den Transfer abzuschließen, schrieb das Portal "The Athletic".

In Liverpool träfe Endo auf Trainer Jürgen Klopp, dessen Reds zuletzt Probleme hatten, die Wunschspieler für das Mittelfeld zu verpflichten. Endo war erst vor wenigen Tagen als Kapitän der Schwaben bestätigt worden. «Er ist unser Gesicht, ein absoluter Krieger», hatte Trainer Sebastian Hoeneß gesagt. Beim 4:0 in der ersten DFB-Pokal-Runde beim Viertligisten TSG Balingen hatte Endo getroffen, sein Vertrag endet im Sommer 2024.

+++ FCK leiht Nikola Soldo vom 1. FC Köln aus - Bünning nach Dresden +++

16.08., 13:51 Uhr: Der 1. FC Kaiserslautern hat Innenverteidiger Nikola Soldo verpflichtet. Der 22-jährige kroatische U21-Nationalspieler mit Erfahrung in der Bundesliga und auf internationalem Parkett kommt auf Leihbasis vom Bundesligisten 1. FC Köln in die Pfalz.

Nikola Soldo wurde in Stuttgart geboren und zog im Alter von fünf Jahren mit seiner Familie nach Kroatien. Dort begann er im Nachwuchs von Dinamo Zagreb mit dem Fußballspielen. Den Sprung zum Profi schaffte er später bei Inter Zaprešić, wo er im Alter von 18 Jahren in der ersten kroatischen Liga debütierte. Über die Zwischenstation Lokomotiva Zagreb wechselte er 2022 zum Bundesligisten 1. FC Köln.

In seiner bisherigen Profikarriere kommt der 22-Jährige unter anderem auf 64 Einsätze in der ersten kroatischen Liga sowie für den 1. FC Köln auf sieben Bundesligaspiele und vier Partien in der UEFA Conference League. "Ich habe von meinem Vater [der ehemalige VfB-Stuttgart-Profi Zvonimir Soldo], der ja selbst in seiner aktiven Zeit gegen den 1. FC Kaiserslautern gespielt hat, sehr viel über den Verein gehört, vor allem über die beeindruckende Geschichte", sagte Soldo. "Es ist ein großer Klub und ich bin überzeugt, dass ich hier die nächsten wichtigen Entwicklungsschritte in meiner Karriere machen werde."

Lars Bünning verlässt dagegen den FCK in Richtung Dynamo Dresden. Nach der Leihe von Soldo wäre der Innenverteidiger nur noch die Nummer fünf auf seiner Position gewesen. Der 25-Jährige war vor einem Jahr vom SV Meppen verpflichtet worden, aber nur zu vier Einsätzen für die Roten Teufel

+++ KSC verpflichtet erneut Brosinski +++

15.08., 10:36 Uhr: Zweitligist Karlsruher SC hat den vereinslosen Außenbahnspieler Daniel Brosinski mit einem neuen Einjahresvertrag ausgestattet. Der 35-Jährige war nach einem halben Jahr der Vereinslosigkeit bereits in der vergangenen Rückrunde für die Badener aufgelaufen. Zuletzt hatte er sich in der Sommervorbereitung ohne Kontrakt bei seinem Jugendverein fitgehalten und überzeugte die Verantwortlichen des KSC dabei von einem erneuten Engagement. "Wir freuen uns, dass wir Daniel eine weitere Saison bei uns haben können", sagte Trainer Christian Eichner: "Neben seiner sportlichen Qualität kann er unserer Mannschaft mit seiner Variabilität weiterhelfen und erhöht unsere Möglichkeiten."

Daniel Brosinski

+++ Alexander Hack wechselt von Mainz 05 nach Saudi-Arabien +++

14.08., 09:32 Uhr: Alexander Hack von Bundesligist Mainz 05 wechselt offenbar nach Saudi-Arabien. Wie der Verein am Montag mitteilte, unterschreibt der 29 Jahre alte Abwehrspieler einen Zweijahresvertrag bei Zweitligist Al-Qadisiya, der von Liverpool-Legende Robbie Fowler trainiert wird. Sein Kontrakt in Mainz wäre noch ein Jahr gelaufen. Die Ablöse soll bei 1,5 Millionen Euro liegen. Hack, der neun Jahre bei Mainz spielte und 133 Bundesligaspiele für den Klub absolvierte, hatte sich beim 1:0 des FSV im Pokal gegen Elversberg bereits von der Mannschaft und den Fans verabschiedet. "Es hat sich herauskristallisiert, dass ich den Verein verlasse. Es war eine unglaubliche Zeit von Anfang an. Ich werde immer ein Mainzer bleiben", sagte Hack. In Mainz sah er keine Perspektive mehr. Er brauche "mehr Einsatzzeiten".

+++ Waldhof verpflichtet Franzosen Albenas und Karlsruhes Arase +++

11.08., 15:12 Uhr: Der SV Waldhof Mannheim hat Defensivspieler Jonas Albenas und Flügelstürmer Kelvin Arase unter Vertrag genommen. Der 21-jährige Albenas war in den vergangenen Wochen bereits als Testspieler bei den Kurpfälzern aktiv. In der zurückliegenden Saison lief er für die zweite Mannschaft von AJ Auxerre in der vierten französischen Liga auf. Arase kommt vom Zweitligisten Karlsruher SC. Die Badener hatten den 24-Jährigen zuletzt bereits an den belgischen Club KV Oostende verliehen.

"Im Training und bei den Testspielen hat er einen guten Eindruck hinterlassen. Jonas kann uns perspektivisch gesehen weiterhelfen. Die notwendige Zeit, sich an den deutschen Fußball zu gewöhnen, räumen wir ihm natürlich ein", sagte Sportgeschäftsführer Tim Schork über den Franzosen Albenas. Vom Österreicher Arase erhofft er sich, dass er "weitere Dynamik in unser Offensivspiel bringt und mit seinen Dribblings für offensive Gefahr sorgen kann."

+++ Wout Weghorst wechselt zur TSG Hoffenheim +++

9.8., 10:16 Uhr: Stürmer Wout Weghorst wechselt vom FC Burnley zur TSG Hoffenheim. Für den Niederländer ist es die Rückkehr in die Bundesliga.

Fix! Wout Weghorst wechselt zur TSG Hoffenheim

+++ Waldhof Mannheim verpflichtet Mittelstürmer Charles-Jesaja Herrmann +++

09.08., 13:31 Uhr: Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat Mittelstürmer Charles-Jesaja Herrmann verpflichtet. Der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Profis Charles Akonnor war zuletzt vom belgischen Erstligisten KV Kortrijk an NAC Breda in den Niederlanden verliehen gewesen. Die Vertragslaufzeit gaben die Mannheimer in ihrer Mitteilung am Mittwoch nicht bekannt. "Mit seiner Geschwindigkeit bringt er eine weitere wichtige Komponente mit in unsere Sturmzentrale, von der wir uns weitere offensive Flexibilität erhoffen", sagte Sportgeschäftsführer Tim Schork über den 23-jährigen Herrmann.

+++ Mainz 05 stellt Hack für Verhandlungen frei +++

08.08., 11:14 Uhr: Der 1. FSV Mainz 05 öffnet Alexander Hack die Tür für einen möglichen Abgang. Nachdem der Abwehrspieler am vergangenen Samstag im Kader für das Testspiel gegen Burnley (3:0) gefehlt hatte, teilte der Verein auf "X" (ehemals Twitter) mit, dass Hack "frei für Verhandlungen" sei. Potentielle Abnehmer für den gebürtigen Memminger, der in der Rückrunde der abgelaufenen Bundesliga-Saison lediglich auf 41 Einsatzminuten kam, wurden bisher nicht genannt.

+++ Mainz 05 leiht Bobzien zum SC Austria Lustenau aus +++

07.08., 12:49 Uhr: Der 1. FSV Mainz 05 hat den jungen Stürmer Ben Bobzien für die kommende Saison an den SC Austria Lustenau ausgeliehen. Beim österreichischen Bundesligisten erhoffe sich der 20-Jährige mehr Einsatzzeiten, teilten die Mainzer am Montag mit. Bobzien war in der zweiten Hälfte der abgelaufenen Saison an die SV Elversberg ausgeliehen, hat 17 Pflichtspiele in der dritten Liga sowie im Saarland-Pokal absolviert und den Aufstieg in die zweite Liga gefeiert. Für die Nullfünfer kam er 2022/2023 auf einen Einsatz bei den Profis im DFB-Pokal sowie 15 Partien mit der U23 in der Regionalliga Südwest.

+++ Wechselt VfB-Angreifer Guirassy zu Nottingham Forest? +++

07.08., 10:47 Uhr: Der englische Fußball-Erstligist Nottingham Forest ist einem Medienbericht zufolge an den Nationalspielern Serhou Guirassy und Borna Sosa vom VfB Stuttgart interessiert. Der Premier-League-Club sei bereit, die Ausstiegsklausel in Guirassys noch bis 2026 laufendem Vertrag zu ziehen, berichtete der "Kicker" am Montag. Sie soll zwischen 15 und 20 Millionen Euro liegen. Die Engländer wollten zunächst prüfen, ob der Nationalstürmer Guineas überhaupt an einem Wechsel interessiert ist und dann VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth kontaktieren, hieß es weiter. Guirassy war in der abgelaufenen Saison bester Torschütze der Stuttgarter. Nach einer Leihe vom französischen Club Stade Rennes hatten sie ihn erst Ende Mai fest verpflichtet. Am vergangenen Samstag schoss der Angreifer die Schwaben mit drei Treffern zum 3:0-Sieg im Testspiel bei Sheffield United. Auch Außenverteidiger Sosa soll dem Bericht zufolge in Nottinghams Blickfeld stehen. Der Vertrag des Kroaten beim VfB läuft noch bis zum 30. Juni 2025.

+++ Juan Perea wechselt bis Saisonende zu Hansa Rostock +++

04.08. 10:26 Uhr: Stürmer Juan Perea verlässt den VfB Stuttgart und soll bei Hansa Rostock Spielpraxis sammeln. Das gaben die Schwaben am Freitag auf ihrer Webseite bekannt. Perea war im Juli 2022 vom griechischen Erstligisten PAS Giannina zum VfB gewechselt. Er hat insgesamt 19 Spiele bestritten und dabei ein Tor erzielt. "Juan hat ein großes Kämpferherz und eine vorbildliche Einsatzbereitschaft. Für seine weitere Entwicklung ist es wichtig, so häufig wie möglich auf hohem Niveau zum Einsatz zu kommen. Bei Hansa Rostock sind diese Rahmenbedingungen absolut gegeben", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

+++ VfB Stuttgart verleiht Ömer Beyaz in die Türkei +++

01.08., 13:22 Uhr: Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart verleiht den 19 Jahre alten Ömer Beyaz für ein Jahr an den türkischen Süper-Lig-Klub Hatayspor. Der Mittelfeldspieler war 2021 von Fenerbahce Istanbul zum VfB gewechselt und hatte schon in der vergangenen Saison bei Zweitligist 1. FC Magdeburg gespielt. "Für Ömer ist dieser Schritt absolut sinnvoll. Bei Hatayspor hat er die Aussicht auf regelmäßige Einsatzzeiten, was in seinem Alter besonders wichtig ist", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Ömer Beyaz vom VfB Stuttgart

+++ Mainz 05 gibt Verteidiger Pierre-Gabriel endgültig ab +++

01.08., 12:01 Uhr: Der 1. FSV Mainz 05 gibt Abwehrspieler Ronael Pierre-Gabriel nach einigen Leihjahren endgültig ab. Wie die Rheinhessen mitteilten, wechselt der 25-Jährige in die französische Ligue 1 zum FC Nantes.

Pierre-Gabriel hatte in seiner Premierensaison in Deutschland 2019/20 acht Pflichtspiele für Mainz bestritten. Ab Sommer 2020 folgten Leihen zu Stade Brest, Racing Straßburg und zuletzt an Espanyol Barcelona.