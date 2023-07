Fußball | Transferticker Transferticker: Simone Rapp verlässt KSC in Richtung Schweiz Stand: 18.07.2023 12:48 Uhr

Wer kommt? Wer geht? Die Transfers der Profi-Klubs aus dem Südwesten im Ticker.

+++ Simone Rapp verlässt KSC in Richtung Schweiz +++

18.07., 13:18 Uhr: Simone Rapp wechselt nach einer Saison beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC zurück in seine Schweizer Heimat. Dort wird der Angreifer künftig für den Zweitligisten Xamax Neuchatel auflaufen. Der 30-Jährige stieß vor einem Jahr zum KSC und absolvierte insgesamt 30 Einsätze für die Badener.

+++ SC Freiburg verlängert mit Kenneth Schmidt +++

18.07., 12:48 Uhr: Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit U21-Nationalspieler Kenneth Schmidt vorzeitig verlängert. Über die Laufzeit machten die Breisgauer wie gewohnt keine Angaben. Der 21 Jahre alte Defensivspieler, der in der zurückliegenden Winterpause den Sprung in der Profikader schaffte, hat bisher fünf Bundesligaspiele für den SC absolviert. "Das vergangene halbe Jahr lief für mich rasant", sagte Schmidt: "Ich möchte dranbleiben und freue mich riesig, diese Entwicklung in meiner Heimatstadt bei meinem Heimatverein fortsetzen zu können. Dafür werde ich richtig Gas geben."

+++ Dzenis Burnic wechselt von Heidenheim zum KSC +++

17.07., 16:11 Uhr: Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat sich auf der Position im zentralen Mittelfeld mit dem früheren deutschen Junioren-Nationalspieler Dzenis Burnic verstärkt. Der 25-Jährige kommt vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim zu den Badenern. Zu Vertragsdetails machten die Karlsruher keine Angaben. Der bei Borussia Dortmund ausgebildete Burnic kommt mit der Erfahrung von 94 Zweitliga- und sieben Bundesligapartien in den Wildpark. Auch für den VfB Stuttgart war Burnic schon aktiv. Er ist der siebte KSC-Neuzugang für die kommende Saison.

+++ KSC soll an VfB-Stürmer Juan Jose Perea interessiert sein +++

16.07., 12:18 Uhr: Bei der Suche nach einem neuen Stürmer hat der Zweitligist Karlsruher SC Juan Jose Perea vom VfB Stuttgart ins Auge gefasst. Ein Bericht des "kicker" deckt sich mit dpa-Informationen, wonach die Nordbadener an einer Leihe des Kolumbianers interessiert sein sollen. Durch die bevorstehenden Abgänge der beiden Angreifer Budu Siwsiwadse und Simone Rapp sind die Karlsruher in der Offensive zum Handeln gezwungen, bestätigte Coach Christian Eichner. Perea, der sich dem Vernehmen nach mehr Spielzeit wünscht, kam im vergangenen Sommer für etwas mehr als zwei Millionen Euro vom griechischen Club PAS Ioannina zum VfB. Bislang konnte sich der 23-Jährige allerdings nicht durchsetzen. In 19 Pflichtspielen für die Schwaben gelang ihm bislang ein Treffer.

+++ Freiburg bindet Noah Weißhaupt vorzeitig +++

14.07., 15:11 Uhr: Fußball-Bundesligist SC Freiburg setzt weiter auf Offensivspieler Noah Weißhaupt. Wie die Breisgauer mitteilten, wurde der Vertrag mit dem U21-Nationalspieler vorzeitig verlängert. Über die Laufzeit des neuen Kontrakts machte der Verein wie gewohnt keine Angaben. Das Eigengewächs hatte im Herbst 2021 sein Profi-Debüt gefeiert und sich mit starken Auftritten in der Rückrunde für den EM-Kader der U21 empfohlen.

"Noah ist in den vergangenen beiden Jahren zu einem festen Bestandteil unserer Mannschaft geworden. Speziell gegen Ende der abgelaufenen Saison konnte er bei seinen Einsätzen mit Spielwitz, Variabilität und seinen technischen Fähigkeiten überzeugen", sagte Vorstand Jochen Saier. Er spüre "die Wertschätzung und das Vertrauen", ergänzte Weißhaupt: "Der Sport-Club ist mein Verein und hier möchte ich mich in der Bundesliga durchsetzen."

+++ Mainz 05 holt Mittelfeldspieler Tom Krauß von RB Leipzig +++

14.07., 14:21 Uhr: Der 1. FSV Mainz 05 verpflichtet Tom Krauß von RB Leipzig. Zuletzt war der Mittelfeldakteur an den FC Schalke 04 verliehen. Der U21-Nationalspieler galt als Wunschspieler der 05er.

+++ Lino Tempelmann verlässt SC Freiburg in Richtung Schalke +++

14.07., 09:58 Uhr: Lino Tempelmann vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg wechselt zum FC Schalke 04. Wie die Königsblauen am Freitag bekannt gaben, unterschrieb der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2026. Tempelmann spielte in den vergangenen beiden Saisons auf Leihbasis beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

In 62 Ligaspielen für den Club erzielte er sechs Tore und bereitete weitere sieben Treffer vor. "Lino bringt ein sehr gutes athletisches Profil mit, ist dabei technisch stark und ballsicher in engen Räumen", sagte Trainer Thomas Reis: "Dazu verfügt er über ein gutes Gespür im Umschaltverhalten, was für unser Spiel sehr wichtig sein wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm."

+++ Mainz 05 holt Verteidiger vom FC Liverpool +++

13.07., 20:18 Uhr: Mainz 05 hat sich die Dienste von Sepp van den Berg gesichert. Der niederländische U21-Nationalspieler kommt auf Leihbasis vom englischen Topklub FC Liverpool an den Bruchweg. In der abgelaufenen Spielzeit hatte Schalke 04 den 21 Jahre alten Innenverteidiger von den Reds geliehen. Wie die Mainzer am Donnerstagabend mitteilten, wurden "Möglichkeiten für eine längere Zusammenarbeit festgelegt". Zunächst wird van den Berg die 05er allerdings nur in der kommenden Saison verstärken.

+++ SC Freiburg verlängert mit U21- Nationaltorhüter Atubolu +++

13.07., 15:41 Uhr: SC Freiburg hat den Vertrag von U21-Nationaltorhüter Noah Atubolu verlängert. Das gaben die Badener am Donnerstag bekannt. Zur Laufzeit des neuen Kontrakts machten sie wie gewohnt keine Angaben. Der 21-Jährige kam in den vergangenen Spielzeiten vor allem in der Freiburger Reserve zum Einsatz. In die kommende Saison soll er nach dem Abgang von Mark Flekken zum englischen Club FC Brentford aber als Nummer eins des Bundesliga-Teams gehen. Der vom VfB Stuttgart zurückgekehrte Florian Müller ist sein Herausforderer. "Noah hat sich Schritt für Schritt an diesen Punkt herangearbeitet, um die nächste Stufe zu nehmen.

Qualität, Leistungsbereitschaft und Selbstvertrauen sind vorhanden. Ein bisschen Glück braucht es jetzt auch", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach über Atubolu, der seit 2015 sämtliche Nachwuchsmannschaften des Sport-Clubs durchlaufen hat. "Noah wird jetzt alle Facetten des Geschäfts durchleben - wie andere vor ihm auch. Wir werden da sein, wenn er Unterstützung braucht." Er sei "Freiburger Junge durch und durch und habe mit dem Verein schon viel erlebt», sagte Atubolu. «Es gab immer einen klaren Plan und ich freue mich, dass wir den weiterverfolgen."

+++Der VfB Stuttgart leiht Jamie Leweling von Union Berlin aus +++

13.07., 14:31 Uhr: Auf der Suche nach mehr Offensiv-Optionen ist der VfB Stuttgart bei Union Berlin fündig geworden und engagiert Jamie Leweling. Der 22-Jährige kommt als Leihgabe für die kommende Saison.

+++ Das ist der Stand der Personalplanungen beim SV Waldhof Mannheim +++

12.07., 15:16 Uhr: Die vergangene Saison 2022/2023 hat der SV Waldhof Mannheim auf Platz sieben abgeschlossen. Etwas enttäuschend, weil man insgeheim darauf gehofft hatte aufzusteigen. Für die anstehende Saison wird der Kader heftigst auf links gedreht.

+++ So läuft der Umbruch beim SV Sandhausen +++

12.7., 13:51 Uhr: Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga folgt beim SV Sandhausen der Neuaufbau. Wie läuft der Umbruch? Ein Überblick von SWR Sport.

+++ Mainz 05 gibt zwei Talente ab +++

11.07., 18:14 Uhr: Der 1. FSV Mainz 05 gibt Marlon Mustapha und Lucas Laux ab. Der 22-jährige Mittelstürmer Mustapha wechselt in die italienische Serie B zu Como 1907. U23-Kapitän Innenverteidiger Laux wechselt auf Leihbasis zum Drittligisten SV Sandhausen.

Mustapha, der 2018 aus der Jugendakademie von RB Salzburg in die U19 der Mainzer gewechselt und zwischenzeitlich an den FC Admira Wacker Mödling ausgeliehen war, hatte in der angelaufenen Saison sechsmal für den Verein in der Bundesliga auf dem Platz gestanden. "Marlon ist mit dem Wechselwunsch an uns herangetreten, da er sich in dieser Phase seiner Karriere mehr Spielpraxis wünscht. Aufgrund der aktuellen Konkurrenzsituation in unserem Angriff ist es für Marlon nicht leicht, auf die entsprechenden Minuten zu kommen", sagte Sportdirektor Martin Schmidt.

Von Laux erhoffen sich die 05er wertvolle Wettkampfpraxis für die Zukunft. "Für die Weiterentwicklung von Lucas ist diese ausbildungsorientierte Leihe eine super Sache. In Sandhausen hat er die Möglichkeit, bei einem ambitionierten Drittligisten wichtige Spielminuten zu sammeln, sich auf hohem Niveau im Herrenfußball zu beweisen und damit seinen nächsten Karriereschritt zu gehen", sagte Schmidt.

+++ Nächster Neuzugang für Waldhof Mannheim +++

11.07., 18:11 Uhr: Yann Mabella erhält einen Vertrag beim SV Waldhof Mannheim. Der 27-jährige Mittelstürmer aus der Demokratischen Republik Kongo hatte die letzten Wochen als Testspieler bei den Kurpfälzern mitgewirkt und die Verantwortlichen überzeugt. !Yann hat uns gezeigt, dass er unbedingt zum Waldhof kommen möchte und hat im Training von Anfang an auf sich aufmerksam gemacht", sagte Sportgeschäftsführer Tim Schork. "Er ist ein Mittelstürmer, der uns mehr Tiefe ins Spiel bringen kann und ständig unterwegs ist. Auch charakterlich hat Yann gezeigt, dass er sehr gut in unsere Mannschaft passt."

In der vergangenen Saison lief Mabella für den belgischen Zweitligisten RE Virton auf. Für die Demokratische Republik Kongo bestritt er bislang fünf Länderspiele. Zuletzt hatten die Mannheimer bereits Samuel Abifade und Angelo Gattermayer als Neuzugänge vorgestellt.

+++ Woo-yeong Jeong wechselt vom SC Freiburg zum VfB Stuttgart +++

11.07., 17:54 Uhr: Der Wechsel von Woo-yeong Jeong vom SC Freiburg zum VfB Stuttgart ist perfekt. Die Schwaben bekommen damit einen Bundesligaspieler mit Potenzial.

+++ Zwei Neue für Waldhof Mannheim +++

10.07., 20:31 Uhr: SV Waldhof Mannheim hat Offensivspieler Samuel Abifade verpflichtet. Der 23-Jährige stand in der vergangenen Saison beim Absteiger SV Meppen unter Vertrag. Seine einzigen drei Tore erzielte er im Duell mit den Mannheimern am vierten Spieltag. "Samuel ist ein Spieler mit sehr guter Geschwindigkeit, gepaart mit gutem offensiven Eins gegen Eins und mit ausgeprägten physischen Attributen", sagte Waldhof-Geschäftsführer Tim Schork in einer Clubmitteilung vom Montag.

Zur Laufzeit des Vertrags machten die Mannheimer ebenso wie beim Transfer von Angelo Gattermayer keine Angaben. Der 21 Jahre alte österreichische U21-Nationalspieler wechselt aus der zweiten österreichischen Liga vom FC Admira Wacker Mödling zu den Mannheimern und soll die offensiven Außenbahnen verstärken. "Mit Angelo haben wir einen hochinteressanten Spieler von uns überzeugen können, der eine sehr gute Saison gespielt hat. Er ist sehr dribbelstark im direkten Duell und bringt zudem auch eine gute Geschwindigkeit mit", sagte Schork.

+++ Alou Kuol verlässt den VfB Stuttgart +++

10.07. 07:46 Uhr: Alou Kuol verlässt den VfB Stuttgart und wechselt zum australischen Klub Central Coast Mariners. Von den Mariners war der 22-Jährige im Sommer 2021 zu den Schwaben gewechselt, wo er zunächst in der U21 zum Einsatz kam. Nach einer zwischenzeitlichen Leihe zum SV Sandhausen war der Angreifer in der vergangenen Saison wieder für den VfB im Einsatz. Insgesamt bestritt Alou Kuol 32 Regionalligaspiele und eine Bundesligapartie im Trikot mit dem roten Brustring.

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: "Alou hat ein großes Kämpferherz und eine vorbildliche Einstellung. Er arbeitet jeden Tag hart an seiner sportlichen Entwicklung. Der Wechsel zurück zu den Central Coast Mariners verbunden mit der Aussicht auf regelmäßige Einsatzzeiten ist zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere ein absolut sinnvoller Schritt."

+++ FCK verpflichtet Angreifer Richmond Tachie +++

07.07. 15:44 Uhr: Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat Angreifer Richmond Tachie vom Ligakonkurrenten SC Paderborn verpflichtet. Dies teilten die Pfälzer am Freitag mit. Der 24-Jährige war bei den Ostwestfalen in der vergangenen Spielzeit nicht über die Jokerrolle hinausgekommen, seinen einzigen Saisontreffer erzielte er im DFB-Pokal. Zuvor gelangen ihm in 37 Drittligaspielen für Viktoria Köln und die U23 von Borussia Dortmund 15 Torbeteiligungen.

"Richmond ist ein sehr gut ausgebildeter Stürmer, der offensiv alle Positionen besetzen kann. Wir wollen ihn bei seinen nächsten Entwicklungsschritten begleiten. Er ist ein absoluter Teamplayer und gibt uns mehr Variabilität in der Offensive", sagte Geschäftsführer Thomas Hengen.

Angreifer Angelos Stavridis verlässt den Klub dagegen. Das 19 Jahre alte Nachwuchstalent wird an Regionalligist FC 08 Homburg verliehen und soll dort Spielpraxis sammeln. Das gaben die Pfälzer am Freitag über ihre Social-Media-Kanäle bekannt. Stavridis hatte in Kaiserslautern im November 2022 einen bis zum 30.6.2024 datierten Profivertrag unterschrieben und feierte beim letzten Saisonspiel gegen Fortuna Düsseldorf am 28. Mai bei einem Kurzeinsatz sein Zweitliga-Debüt.

+++ Angreifer Marcus Ingvartsen verlässt Mainz 05 +++

07.07., 9:15 Uhr: Marcus Ingvartsen verlässt den Bundesligisten FSV Mainz 05 und wechselt in seine Heimat zum dänischen Vizemeister FC Nordsjælland. Dies teilte der Verein am Freitag mit. Der 27 Jahre alte Stürmer war 2021 vom 1. FC Union Berlin gekommen und absolvierte für die Rheinhessen insgesamt 58 Pflichtspiele, in denen er 19 Tore erzielte.

"Bei seinem Heimat- und Ausbildungsverein hat Marcus die Möglichkeit, als absoluter Führungsspieler eine wichtige Rolle einzunehmen und sich damit auch für den dänischen EM-Kader 2024 in den Fokus zu spielen. Daher ist er mit dem Wunsch auf uns zugekommen, ihn für diesen Wechsel freizugeben", sagte der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt.

+++ Hoffenheim angelt sich Schalke-Torjäger Bülter +++

06.07., 15:31 Uhr: Die TSG Hoffenheim ist auf der Suche nach mehr Offensiv-Power beim FC Schalke 04 fündig geworden. Elf-Tore-Mann Marius Bülter verstärkt den Kraichgauer Sturm.

+++ Abwehrspieler Bormuth kehrt zum KSC zurück +++

05.07., 17:13 Uhr: Abwehrspieler Robin Bormuth kehrt zum Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC zurück. Das gaben die Badener, die sich aktuell im Trainingslager im österreichischen Neukirchen am Großvenediger aufhalten, am Mittwoch bekannt.

+++ Ex-VfB-Profi Tiago Tomas findet neuen Klub +++

05.07., 11:55 Uhr: Tiago Tomas hat nach seinem Abschied beim VfB Stuttgart einen neuen Klub gefunden. Der VfL Wolfsburg hat den portugiesischen Angreifer verpflichtet. Der Klub teilte am Mittwoch mit, dass der 21-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 bei den Niedersachsen unterschrieben hat.

Tomas kommt von Sporting Lissabon. Zuletzt war er an den VfB Stuttgart verliehen, mit dem er in der Relegation gegen den Hamburger SV den Liga-Verbleib schaffte.

+++ SV Sandhausen verpflichtet Sturmtalent Richard Meier +++

04.07., 11:44 Uhr: Stürmer Richard Meier geht künftig für den Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen auf Torejagd. Über die Vertragslaufzeit oder sonstige Inhalte des Arbeitspapiers machte der Klub vom Hardtwald am Dienstag keine Angaben. Der 19-Jährige spielte zuletzt für die zweite Mannschaft sowie die A-Jugend des 1. FC Magdeburg. Seit dem 1. Juli war er vereinslos.

"Unser Neuzugang ist ein hochtalentierter Spieler - ein Stürmer für die Zukunft des SVS", sagte Sandhausens neuer Sportdirektor Matthias Imhof über den 19 Jahre alten Meier, der in der vergangenen Spielzeit in 37 Pflichtspielen 25 Treffer erzielte.

+++ Marvin Pieringer wechselt zum 1. FC Heidenheim +++

03.07., 17:15 Uhr: Der 1. FC Heidenheim rüstet seinen Kader für die erste Bundesligasaison der Vereinsgeschichte weiter auf: Vom FC Schalke 04 wechselt Marvin Pieringer auf die Ostalb. Für den Stürmer ist es eine Rückkehr in die Heimat.

+++ Hoffenheim holt belgische Nationalspielerin Janssen +++

03.07., 10:58 Uhr: Frauen-Bundesligist TSG Hoffenheim verstärkt sich mit der belgischen Fußball-Nationalspielerin Jill Janssens. Die 19 Jahre alte Offensivspielerin kommt vom OH Leuven in den Kraichgau und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Bereits mit 17 Jahren hatte Janssens ihr Länderspieldebüt gefeiert und kam bislang auf 16 Einsätze für Belgien. "Die TSG ist ein toller Verein mit großen Ambitionen und die Bundesliga ist eine der besten Ligen der Welt. Das Ziel ist es, uns einen Platz in den Top-3 zu erkämpfen", sagte Janssens.

+++ VfB Stuttgart verleiht Maglica nach Darmstadt +++

02.07., 16:24 Uhr: Der VfB Stuttgart leiht Abwehrspieler Matej Maglica an den Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 aus. Beide Klubs verständigten sich auf ein einjähriges Leihgeschäft, wie die Schwaben mitteilten. "Matej hat in Darmstadt die Aussicht, durch regelmäßige Einsatzzeiten in der Bundesliga seine sehr positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortzusetzen", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Maglica kam 2020 vom Oberligisten 1. Göppinger SV in das Nachwuchsleistungszentrum der Stuttgarter. Zuletzt trug der 24-Jährige das Trikot des FC St. Gallen in der Schweizer Super League. Beim VfB steht er bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag. "Matej ist ein linker Innenverteidiger mit einer außerordentlichen physischen Konstitution, der sehr gut in unsere präferierte Grundordnung passt", sagte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht. "Er wird in der Lage sein, sich bei uns weiterzuentwickeln."

+++ 1. FC Heidenheim leiht Werder-Talent Dinkci aus +++

30.6., 17:24 Uhr: Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim leiht Eren Dinkci aus. Der 21 Jahre Offensivspieler kommt vom künftigen Ligakonkurrenten Werder Bremen. Der Leihvertrag mit Heidenheim läuft über ein Jahr bis Sommer 2024, wie der FCH mitteilte.

Dinkci kam für Werder bisher 25 Mal in der Bundesliga und 21 Mal in der zweiten Liga zum Einsatz. Dabei erzielte er in der ersten Liga ein Tor. "Mit ihm haben wir eine weitere Option in der Offensive und noch dazu einen weiteren hungrigen und entwicklungsfähigen Spieler", erklärte FCH-Bereichsleiter Sport, Robert Strauß.

+++ Zugang und Abgang bei der Mainzer U23 +++

29.6., 18:36 Uhr: Der 1. FSV Mainz 05 hat Ken Mata vom SV Straelen für die U23 verpflichtet. In der vergangenen Saison hatte der 19-Jährige in der Regionalliga West zehn Tore erzielt und vier Vorlagen beigesteuert.

Nicht mehr zum Kader gehört Kaito Mizuta. Der 23-jährige Japaner schließt sich Drittligist Arminia Bielefeld an.

+++ David Kinsombi verlässt den SV Sandhausen +++

29.6., 17:18 Uhr: Nach David Kinsombi verlässt auch dessen Bruder Christian Absteiger SV Sandhausen und bleibt in der 2. Bundesliga. Der 23 Jahre alte Offensivmann wechselt zum FC Hansa Rostock und erhält einen Dreijahresvertrag. In Rostock kommt es für Kinsombi zum Wiedersehen mit Trainer Alois Schwartz, der im Februar beim SVS entlassen wurde. David Kinsombi (27) war Ende Mai zum SC Paderborn gegangen.

+++ Karlsruhe leiht Münchner Herold aus +++

29.6., 17:00 Uhr: Der Karlsruher SC hat David Herold von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München ausgeliehen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, kommt der 20-Jährige für ein Jahr an den Wildpark, danach hat der KSC eine Kaufoption. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison war der Linksverteidiger an den österreichischen Erstligisten SCR Altach ausgeliehen und absolvierte 15 Ligaspiele.

+++ Siersleben bleibt bei Heidenheim +++

29.6., 14:49 Uhr: Tim Siersleben bleibt Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim erhalten. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger, der seit Sommer 2021 vom VfL Wolfsburg ausgeliehen war, wechselt fest zum FCH und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Über die Ablösemodalitäten wurde nichts bekannt, Medienberichten zufolge soll Siersleben rund 500.000 Euro kosten. Er hat bislang 45 Pflichtspiele für Heidenheim bestritten.

+++ Tim Breithaupt wechselt vom KSC zum FC Augsburg +++

29.6., 14:47 Uhr: Der FC Augsburg hat nach längerem Tauziehen seinen nächsten Neuzugang unter Vertrag genommen. U20-Nationalspieler Tim Breithaupt wechselt vom Zweitligisten Karlsruher SC nach Schwaben und unterschreibt dort bis 2028. Über die Ablösesumme haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart, Medienberichten zufolge soll sie sich auf 2,5 Millionen Euro belaufen. Der 21 Jahre alte Mittelfeldmann hat 57 Zweitligaspiele bestritten (ein Tor), kam wegen eines Knöchelbruchs aber zuletzt im Februar zum Einsatz. Breithaupt habe sich "trotz zahlreicher anderer Angebote" für den FCA entschieden, sagte Geschäftsführer Stefan Reuter: "Mit ihm bekommen wir einen defensiv starken Mittelfeldspieler, der gleichzeitig auch große Qualitäten im Spielaufbau hat und eine unglaubliche Ruhe am Ball ausstrahlt."

+++ SC Freiburg verpflichtet Al Ghaddioui für U23 +++

28.6., 15:29 Uhr: Der SC Freiburg hat den 32-jährigen Mittelstürmer Hamad Al Ghaddioui als Verstärkung für die Zweitvertretung verpflichtet. Ghaddioui, der in seiner Karriere bereits für die zweiten Mannschaften von Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund, sowie die Sportfreunde Lotte, den SSV Jahn Regensburg, de VfB Stuttgart und den zypriotischen Erstligisten Paphos FC und den SV Sandhausen auflief, kommt nun vom Hardtwald in den Breisgau.

"Wir freuen uns, dass Hamadi sich unserer zweiten Mannschaft angeschlossen hat", sagt Andreas Steiert, Leiter der Freiburger Fußballschule. „Er hat in den letzten Jahren vielfältige und wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich bis hin zur Bundesliga gesammelt. Diese gilt es nun gemeinsam mit unserer jungen Mannschaft auf den Platz zu bringen."

In 337 Profispielen erzielte Al Ghaddioui insgesamt 108 Tore. Über die Vertragsinhalte wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart.

+++ Heidenheim holt Traore aus Osnabrück +++

28.6., 13:33 Uhr: Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat für seine Premierensaison im Oberhaus den dritten Neuzugang verpflichtet. Rechtsverteidiger Omar Traore (25) wechselt vom Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück zum FCH und erhält einen Vertrag bis 2026. "Omar hat uns in der abgelaufenen Saison bei Osnabrück sehr beeindruckt. Er war einer der Top-Rechtsverteidiger in der 3. Liga", sagte Robert Strauß, Heidenheims Bereichsleiter Sport. Traore hat in den vergangenen beiden Jahren für Osnabrück 74 Pflichtspiele absolviert, in denen er fünf Tore erzielte und acht vorbereitete. "Ich werde Vollgas geben, um das entgegengebrachte Vertrauen zurückzahlen", sagte er.

+++ Aidonis wechselt vom VfB nach Griechenland +++

28.6., 11:43 Uhr: Abwehrspieler Antonis Aidonis ist nach seinem Abschied vom VfB Stuttgart zum griechischen Erstligaklub Aris Saloniki gewechselt. Der inzwischen 22-Jährige hatte Ende 2018 beim VfB sein Bundesliga-Debüt gefeiert. In der abgelaufenen Saison war er allerdings nur noch im Regionalliga-Team der Schwaben zum Einsatz gekommen. Sein Vertrag in Stuttgart lief diesen Sommer aus.

+++ Abschied vom KSC: Auch Ballas nach Regensburg +++

27.6., 17:03 Uhr: Abwehrspieler Florian Ballas wechselt nach seinem Abschied vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC zum Drittligisten SSV Jahn Regensburg. Der 30-Jährige hat in der Oberpfalz einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben, wie sein neuer Club am Dienstag mitteilte. Ballas war im vergangenen Sommer von Erzgebirge Aue zum KSC gewechselt. Die Badener hatten seinen zum Monatsende auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Vor Ballas hatte sich bereits Karlsruhes zuletzt an Waldhof Mannheim verliehener Offensivmann Dominik Kother den Regensburgern angeschlossen.

+++ Mainz 05 holt Torhüter Daniel Batz aus Saarbrücken +++

27.6., 13:56 Uhr: Mainz 05 hat Torhüter Daniel Batz vom 1. FC Saarbrücken verpflichtet. Der 32- jährige Keeper ersetzt Finn Dahmen, der ablösefrei zum FC Augsburg wechselte. Batz, der bei den Saarbrückern in den vergangenen Jahren absoluter Führungsspieler und die unangefochtene Nummer 1 zwischen den Pfosten war, hat bei den 05ern einen Zweijahresvertrag unterschrieben. "Mit Daniel Batz haben wir unser Torwartteam um einen erfahrenen Routinier erweitert. Er hat in den vergangenen Jahren mehrfach unter Beweis gestellt, dass er das Zeug dazu hat, auf hohem Niveau konstant zu spielen, und auch mit seiner Persönlichkeit passt er hervorragend in unser Profil", sagt Martin Schmidt, Sportdirektor des FSV. Daniel Batz freut sich auf Mainz: "Meine Entscheidung für Mainz 05 ist nicht nur eine Entscheidung für einen sympathischen Verein mit enthusiastischem Publikum und klarer, dynamischer Spielphilosophie, sondern bietet mir auch die Möglichkeit, noch einmal bei einem Bundesligaklub auf höchstem Niveau und unter hochprofessionellen Bedingungen zu arbeiten".

+++ Bis 2026: Mainz 05 verlängert mit Lee +++

27.6, 11:39 Uhr: Mainz 05 hat den Vertrag mit dem südkoreanischen Nationalspieler Jae-sung Lee vorzeitig um zwei Jahre bis zum Sommer 2026 verlängert. Dies teilte der Verein am Dienstag mit. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler kam 2021 von Holstein Kiel zu den Rheinhessen, für die er bisher 66 Pflichtspiele bestritt. "Jae-sung Lee und Mainz 05, das passt einfach. Er hat sich mit seiner Spielintelligenz, seiner Torgefahr und mit seiner Kämpfer-Mentalität nicht nur zum absoluten Stammspieler entwickelt, sondern auch in die Herzen der Mainzer Fans gespielt", sagte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel zur Vertragsverlängerung.

Auch Trainer Bo Svensson freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Lee, der bislang 71 Länderspiele für sein Heimatland absolviert hat. "Jae-sung hat in den vergangenen zwei Jahren bewiesen, was für ein wichtiger Spieler er für uns ist. Ich kenne außerdem niemanden, der Jae-sung nicht mag, er ist ein unheimlich feiner Mensch", sagte Svensson.

+++ Grillitsch kehrt zur TSG zurück +++

27.6, 11:20 Uhr: Die TSG Hoffenheim hat sich die Dienste von Florian Grillitsch gesichert. Der Mittelfeldspieler, der schon von 2017 bis 2022 das Trikot der Kraichgauer trug, kommt ablösefrei vom niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam und hat bei der TSG einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben. "Ich freue mich wirklich sehr darüber, wieder zurück bei der TSG Hoffenheim zu sein", sagte Grillitsch in einer Mitteilung des Clubs. "Ich war in den vergangenen Wochen in der glücklichen Lage, eine Vielzahl an Optionen für meine sportliche Zukunft prüfen zu dürfen und ich habe mich ganz bewusst und aus voller Überzeugung für eine Rückkehr zur TSG entschieden."

Dort soll Grillitsch nach dem Abgang von Christoph Baumgartner als Führungsspieler agieren. "Er soll mit seiner Erfahrung nicht nur auf dem Platz eine dominante Rolle einnehmen, sondern auch innerhalb der Mannschaft und in der Kabine als Führungspersönlichkeit vorangehen", so Alexander Rosen, Direktor Profifußball der TSG.

+++ FCK verpflichtet Tobias Raschl aus Fürth +++

26.6., 16:29 Uhr: Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat Tobias Raschl vom Liga-Konkurrenten SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. Vertragsdetails des 23-Jährigen teilte der viermalige deutsche Meister am Montag nicht mit. Raschl absolvierte seit Anfang 2022 zehn Erstliga- und 29 Zweitligapartien für die Fürther. Zuvor spielte er bei Borussia Dortmund.

"Wir sind sehr froh, dass wir mit Tobias Raschl, dessen Weg wir schon länger verfolgt haben, einen modernen Mittelfeldspieler der neueren Generation verpflichten konnten. Er wird für noch mehr Variabilität in unserem Spiel sorgen. Wir hoffen natürlich auch, dass er seine Torgefährlichkeit bei uns weiter ausbauen kann", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen über den dritten Neuzugang für die Spielzeit 2023/24.

+++ Florian Müller kommt zurück nach Freiburg +++

26.6., 16:20 Uhr: Torhüter Florian Müller wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga vom VfB Stuttgart zurück zum SC Freiburg. Das gaben die beiden Clubs aus Baden-Württemberg am Montag bekannt.

+++ Denis Linsmayer verstärkt die Mainzer U23 +++

26.6., 14:17 Uhr: Der 1. FSV Mainz 05 hat Denis Linsmayer für seine U23 verpflichtet. Der 31-jährige Routinier soll im jungen Team von Cheftrainer Jan Siewert als Führungsspieler vorangehen und bringt dafür die Erfahrung von 269 Zweiliga- 27 Drittliga- sowie 79 Regionalliga-Spielen mit. Am Bruchweg hat Linsmayer einen Dreijahresvertrag bis 2026 unterzeichnet. In der abgelaufenen Spielzeit war der defensive Mittelfeldspieler auf 26 Drittliga-Einsätze für den FC Ingolstadt, wo sein Vertrag war nach der Saison ausgelaufen war, gekommen. Zuvor hatte er bis zum Sommer 2021 acht Jahre lang das Trikot des SV Sandhausen getragen. Sein Profi-Debüt gab Linsmayer einst im August 2012 für seinen Ausbildungsverein 1. FC Kaiserslautern.

+++ Stuttgarter Kickers: Bruder von Sasa Kalajdžić kommt +++

24.6., 19:12 Uhr: Daniel Kalajdžić, der kleine Bruder des ehemaligen VfB-Profis Sasa Kalajdžić, wechselt zu den Stuttgarter Kickers. Er kommt vom österreichischen Zweitligisten Grazer AK und schoss dort in zwei Jahren sieben Tore. "Natürlich ist Saša auch ein Vorbild für mich, aber ich weiß, was ich kann", wird der 22-Jährige in der Mitteilung der Kickers zitiert. Er sei stolz, jetzt für die Kickers spielen zu dürfen: "Es ist ein Verein mit einer großen Tradition und die Gespräche vorab waren sehr überzeugend. Der Sportdirektor hat mir einen tollen Verein präsentiert und einen für mich passenden Weg aufgezeigt, man hatte sich zudem sehr um mich bemüht. Nun werde ich alles dafür geben, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Ich freue mich, meinen Beitrag dazu leisten zu können."

+++ Eigengewächs Dominik Kother verlässt den KSC +++

24.6., 13:28 Uhr: Dominik Kother verlässt den Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC und wechselt in die 3. Liga. Wie der KSC am Samstag mitteilte, spielt der 23-Jährige künftig für den SSV Jahn Regensburg. Dort unterschrieb der Offensivspieler einen Vertrag bis 2025, teilte der bayerische Zweitliga-Absteiger mit. Kother, der zuletzt auf Leihbasis beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim spielte, ist der neunte Neuzugang für die kommende Spielzeit.

+++ Minos Gouras wechselt zu Waldhof Mannheim +++

23.6., 19:45 Uhr: Nach Tim Sechelmann hat der SV Waldhof Mannheim für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga auch noch Minos Gouras verpflichtet. Gouras kommt vom Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg und ist für die Offensive eingeplant. "Minos ist ein Kind der Region und kennt dementsprechend auch das Umfeld gut. Ich verfolge seine Entwicklung seit der U19. Es war spannend zu sehen, wie er sich seitdem kontinuierlich hochgearbeitet hat", sagte Sportgeschäftsführer Tim Schork über den 25-Jährigen, der in Speyer geboren wurde.

+++ Waldhof Mannheim verpflichtet Sechelmann aus Magdeburg +++

23.6., 16:20 Uhr: im Sechelmann läuft in der kommenden Saison für den SV Waldhof Mannheim in der 3. Fußball-Liga auf. Das teilte der Club am Freitag mit. Der Defensivallrounder lief in der vergangenen Spielzeit noch eine Spielklasse höher für den 1. FC Magdeburg auf. "Tim bringt eine gute Zweikampfstärke, Robustheit und auch eine gute Spieleröffnung mit. Sowohl in Magdeburg als auch in Köln haben wir seine Qualitäten sehen können und freuen uns nun sehr, dass Tim an den Alsenweg wechselt", sagte der neue Waldhof-Coach Rüdiger Rehm.

+++ Karlsruher SC gibt Allgeier endgültig an Ulm ab +++

23.6., 12:06 Uhr: Bastian Allgeier wird den Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC endgültig verlassen. Das Eigengewächs schließt sich dem Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm an, an den Allgeier bereits zuvor ausgeliehen war. Das teilte der KSC am Freitag mit. Der 21-Jährige hatte 2021 beim KSC seinen ersten Profivertrag unterschrieben, nachdem er zuvor sämtliche Jugendmannschaften bei den Nordbadenern durchlaufen hatte.

+++ Fix: Baumgartner wechselt von Hoffenheim nach Leipzig +++

23.6., 11:34 Uhr: Österreichs Fußball-Nationalspieler Christoph Baumgartner wechselt von der TSG Hoffenheim zu Bundesliga-Rivale RB Leipzig.

+++ VfB Stuttgart verpflichtet Mittelfeldtalent Simnica +++

22.6., 14:53 Uhr: Der VfB Stuttgart hat den defensiven Mittelfeldspieler Luan Simnica verpflichtet. Das 19 Jahre alte Talent wechselt vom Ligakonkurrenten 1. FC Köln an den Neckar. Um dem Linksfuß Spielpraxis zu ermöglichen, strebe der Verein für die kommende Saison eine Leihe zu einem anderen Klub an. Wie lange Simnicas Vertrag in Stuttgart läuft, gab der VfB nicht bekannt.

+++ VfB: Noch keine Angebote für Sosa und Mavropanos +++

21.6., 16:13 Uhr: Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth stellt sich auf einen anspruchsvollen Transfersommer ein. Die Verteidiger Sosa und Mavropanos stehen im Fokus.

+++ Kevin Akpoguma verlängert bei der TSG +++

21.6., 15:16 Uhr: Die TSG Hoffenheim hat Abwehrspieler Kevin Akpoguma langfristig an sich gebunden. Der Ende der kommenden Saison auslaufende Vertrag des 28 Jahre alten Nationalspielers Nigerias wurde bis zum Juni 2026 verlängert. "Ich liebe diesen Klub und es war für mich gar keine Frage, dass ich auch in Zukunft hier Fußball spielen möchte", sagte Akpoguma. "Das ist mein Verein, die TSG liegt mir extrem am Herzen. Auch in für mich persönlich schweren Zeiten haben die Verantwortlichen immer an mich geglaubt."

+++ Waldhof holt Mittelfeldspieler Rieckmann +++

21.6., 15:11 Uhr: Waldhof Mannheim hat den defensiven Mittelfeldspieler Julian Rieckmann verpflichtet. Der 22-Jährige lief in den vergangenen beiden Spielzeiten für den 1. FC Magdeburg auf, er stammt aus der Jugend von Werder Bremen. "Mit Julian bekommen wir einen defensiven Sechser, der so in unserem Kader noch nicht vorhanden ist", sagte der Mannheimer Geschäftsführer Sport, Tim Schork, in einer Vereinsmitteilung vom Mittwoch.

+++ Medien: VfB Stuttgart holt Talent aus Köln +++

20.6., 16:47 Uhr: Der VfB Stuttgart hat Medieninformationen zufolge das Mittelfeldtalent Luan Simnica vom Liga-Konkurrenten 1. FC Köln verpflichtet. Das berichteten "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten". Der 19-Jährige soll beim VfB einen langfristigen Vertrag unterschrieben haben und möglicherweise zunächst in der zweiten Mannschaft des VfB in der Regionalliga Südwest spielen. Eine weitere Möglichkeit sei jedoch, dass die Stuttgarter Simnica erst einmal an einen anderen Klub verleihen, damit der defensive Mittelfeldspieler dort Spielpraxis sammeln könne, hieß es in dem Bericht weiter.

+++ Freiburgs Wagner per Leihe nach Fürth +++

20.6., 14:45 Uhr: Der SC Freiburg gibt sein Nachwuchstalent Robert Wagner an die SpVgg Greuther Fürth ab. Wie beide Vereine am Dienstag mitteilten, wechselt der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler für eine Saison per Leihe zum Zweitligisten. In der abgelaufenen Saison feierte der U20-Nationalspieler sein Bundesliga-Debüt und kam auch in der Europa League zum Einsatz. "Robert kann im zentralen Mittelfeld sowohl die Achter- als auch die Sechserposition besetzen. Dass er direkt in seinem ersten Jahr im Herren-Bereich unter Christian Streich Einsatzminuten in der Bundesliga und Europa League sammeln durfte, spricht für sein Potenzial", sagte Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi. In der Bundesliga kommt Wagner bislang auf vier Einsätze, 48-mal lief er in der 3. Liga für die zweite Mannschaft der Freiburger auf.

+++ FSV Mainz 05 baut Trainerteam für kommende Saison um +++

20.6., 12:58 Uhr: Beim FSV Mainz 05 gibt es in der kommenden Spielzeit einen veränderten Trainerstab. Der bisherige U16-Trainer Marc Heidenmann rückt in den Stab von Chefcoach Bo Svensson, wie die Rheinhessen am Dienstag mitteilten. Heidenmann und Babak Keyhanfar werden dem 43-Jährigen in der Spielzeit 2023/24 assistieren. Der bisherige Co-Trainer Patrick Kaniuth wird die 05er auf eigenen Wunsch verlassen und strebt in Zukunft eine Rolle als Chefcoach an.

+++ Aufsteiger Heidenheim holt Gimber aus Regensburg +++

19.6., 14:32 Uhr: Aufsteiger 1. FC Heidenheim geht mit Mittelfeldspieler Benedikt Gimber in seine erste Saison in der Bundesliga. Der 26-Jährige wechselt von Jahn Regensburg zum Team von Trainer Frank Schmidt und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. "Benedikt ist ein erfahrener Führungsspieler, der Qualität und Stabilität auf der Sechser-Position mitbringt. Zudem passt er charakterlich ausgezeichnet in unser Team", sagte Robert Strauß, Bereichsleiter Sport beim FCH. Gimber spielte seit 2019 beim Zweitliga-Absteiger in Regensburg und war dort zuletzt Kapitän. Gimber ist nach Offensivspieler Nikola Dovedan der zweite Zugang für die kommende Saison.

+++ Tymoteusz Puchacz verstärkt den FCK +++

19.6., 14:14 Uhr: Der 1. FC Kaiserslautern hat pünktlich zum Trainingsauftakt einen weiteren Neuzugang vorgestellt. Der polnische Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz wechselt auf Leihbasis vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin an den Betzenberg.



Von den Köpenickern wurde er bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils in der Rückrunde verliehen. In der zweiten Halbserie der Saison 2021/22 hatte er dabei in neun Einsätzen seinen Anteil daran, dass Trabzonspor die erste türkische Meisterschaft seit 1984 perfekt machen konnte. In der zurückliegenden Rückrunde spielte er beim griechischen Spitzenclub Panathinaikos Athen, mit dem er am Ende der Playoffs griechischer Vizemeister wurde.



International absolvierte der 24-Jährige für seinen Heimatverband über 50 Einsätze in den Junioren-Nationalmannschaften von der U16 bis zur U21, ehe er im Juni 2021 auch für die A-Nationalmannschaft debütierte. Insgesamt lief er bisher zwölfmal für das polnische Team auf.



"Tymoteusz ist ein körperlich sehr robuster Linksfuß mit viel Offensivdrang, der mit seinem Einsatzwillen sehr gut auf den Betzenberg passt und der in seinen jungen Jahren schon viel internationale Erfahrung sammeln konnte", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen den Neuzugang in der Pfalz.



"Für mich ist es wichtig, die nächsten Entwicklungsschritte in meiner Karriere zu machen und weiter Spielpraxis zu sammeln. Ich freue mich sehr, dass ich das bei einem traditionsreichen Verein wie dem FCK machen kann", kommentierte Puchacz seinen Wechsel zum FCK.

+++ Schirow verlässt Sandhausen nach Abstieg +++

19.6., 13:31 Uhr: Nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga verlässt Alexander Schirow den SV Sandhausen und wechselt zurück in seine russische Heimat. Bei Baltika Kaliningrad unterschrieb der Innenverteidiger einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine zusätzliche Saison, wie sein neuer Club am Montag mitteilte. Der 32 Jahre alte Schirow bestritt für Sandhausen in fünf Spielzeiten 151 Spiele und gehörte meist zum Stammpersonal des Clubs.

+++ Wechselt Luan Simnica von Köln nach Stuttgart? +++

18.6., 12:37 Uhr: Laut Informationen des "kicker" ist der VfB Stuttgart an einer Verpflichtung von Luan Simnica interessiert. Das 19-jährige Talent verlässt den 1. FC Köln nach elf Jahren und sucht nach einem neuen Verein. Neben dem VfB Stuttgart sollen auch Erstligisten aus der Schweiz und Österreich an den Diensten des Mittelfeldspielers interessiert sein.

+++ Waldhof Mannheim verpflichtet Jonas Carls - Martinovic nach Elversberg +++

16.6., 13:46 Uhr: Waldhof Mannheim ist auf der Suche nach einem Ersatz für Alexander Rossipal fündig. Der 26-jährige Linksverteidiger Jonas Carls kommt vom SC Paderborn zum Drittligisten. "Wir haben uns lange und intensiv um ihn bemüht und freuen uns auf die bevorstehende Zusammenarbeit", sagte Geschäftsführer Tim Schork.

Dominik Martinovic, der bis zum Saisonende beim Waldhof unter Vertrag gestanden hatte, hat derweil einen neuen Klub gefunden. Der Torjäger schließt sich dem Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg an.

Ebenfalls nicht verlängert wird der Vertrag von Thomas Pledl, der im vergangenen haben Jahr auf 19 Einsätze für die Mannheimer gkommen war.

+++ SC Freiburg verleiht Abwehrtalent Ezekwem +++

16.6., 12:04 Uhr: Der SC Freiburg verleiht das Abwehrtalent Kimberly Ezekwem für ein Jahr an den SC Paderborn. Beim Zweitligisten solle der 21-Jährige in der kommenden Saison Spielpraxis sammeln, teilte der SC mit. Ezekwem war 2018 aus der Jugend von Rekordmeister FC Bayern München nach Freiburg gewechselt, mit der zweiten Mannschaft des Sport-Clubs bestritt er bisher 30 Spiele in der 3. Liga und feierte am 6. Mai gegen RB Leipzig sein Bundesliga-Debüt.

"Kimberly ist auf dem Sprung. Er hat sich in der Vergangenheit nach Verletzungen immer wieder super zurückgekämpft und wir glauben richtig an ihn", sagte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach. "Jetzt kann er sich mit der Leihe nach Paderborn die nötige Match-Praxis und Wettkampfhärte in der zweiten Liga zulegen."

+++ VfB Stuttgart verabschiedet drei Spieler +++

15.06., 17:48 Uhr: Tiago Tomás, Tanguy Coulibaly und Antonis Aidonis werden in der kommenden Saison nicht mehr für den VfB Stuttgart in der Bundesliga auflaufen. Beim Portugiesen Tomás haben sich die Verantwortlichen um Sportdirektor Fabian Wohlgemuth dazu entschieden, die vereinbarte Kaufoption nicht zu ziehen. Medienberichten zufolge soll sie 15 Millionen Euro betragen. "In erster Linie hat das finanzielle Hintergründe", sagte Wohlgemuth. "Aus sportlicher Sicht war Tiago ein sehr wichtiger Spieler für uns." Die auslaufenden Verträge von Aidonis und Coulibaly wurden nicht verlängert.

+++ Matej Maglica kehrt zum VfB Stuttgart zurück +++

15.06., 15:06 Uhr: Der VfB Stuttgart hat Innenverteidiger Matej Maglica zurückgeholt. Der 24-Jährige kommt vom FC St. Gallen aus der Schweiz und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Dabei macht der VfB von einer Rückkaufoption Gebrauch, die bei seinem Wechsel 2022 vereinbart worden war.

Der Kroate kam 2020 aus der Oberliga zum VfB und absolvierte 2021 sein einziges Bundesligaspiel. In St. Gallen kam er zu 52 Pflichtspielen und erzielte vier Tore. In der abgelaufenen Saison verhinderte der VfB erst in der Relegation gegen den Hamburger SV den Abstieg in die 2. Liga.

+++ Profivertrag für Janes bei Aufsteiger Heidenheim +++

14.06., 17:17 Uhr: Der 1. FC Heidenheim hat seinen U19-Kapitän Luka Janes nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga mit einem Profivertrag ausgestattet. Der defensive Mittelfeldspieler, der von der U15 an alle weiteren Jugendmannschaften beim FCH durchlief, unterschrieb bis 2025. Das teilte der Aufsteiger am Mittwoch mit.

+++ Sandhausen holt Sebastian Stolze aus Hannover +++

14.06., 13:46 Uhr: Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen verstärkt sich zur neuen Saison mit Sebastian Stolze. Der 28 Jahre alte Offensivspieler wechselt vom Zweitligisten Hannover 96 an den Hardtwald. Stolze ist nach Joe-Joe Richardson, Rouwen Hennings, Alexander Mühling, Luca Zander, Max Geschwill und Tim Maciejewski der siebte Sandhäuser Neuzugang für die Saison 2023/24. "Sebastian Stolze bringt sehr viel Erfahrung mit und hat definitiv die Qualität, in der 2. Liga zu spielen", sagte SVS-Sportdirektor Matthias Imhof. Stolze stand seit 2021 in Hannover unter Vertrag und kam verletzungsbedingt auf 41 Pflichtspiele im Unterhaus sowie dem DFB-Pokal. In dieser Zeit schoss er drei Tore und legte drei weitere auf.

+++ Alexander Rossipal wechselt vom Waldhof zu Hansa Rostock +++

14.06., 12:14 Uhr: Abgang beim SV Waldhof Mannheim: Alexander Rossipal wird seinen auslaufenden Vertrag bei den Kuprfälzern nicht verlängern. Der Linksverteidiger wechselt ablösefrei in die 2. Bundesliga zu Hansa Rostock. In der abgelaufenen Saison hatte Rossipal 33 Spiele für den SVW absolviert, in denen ihm zwei Tore und sieben Assists gelangen.

+++ Patrick Drewes wechselt vom SV Sandhausen zum KSC +++

14.06., 08:21 Uhr: Stammtorwart Marius Gersbeck wechselt vom Zweitligisten Karlsruher SC zurück zum Bundesliga-Absteiger Hertha BSC. Sein Nachfolger im Wildpark wird Patrick Drewes, der ablösefrei vom in die 3. Liga abgestiegenen SV Sandhausen kommt.

"Ich habe meine bisherigen Spiele in Karlsruhe, aber auch die Duelle in Sandhausen auf mich wirken lassen. Das waren alles Argumente für den KSC", sagte Drewes, der für den SVS in den zurückliegenden zwei Jahren insgesamt 67 Pflichtspiele bestritten hat und in Karlsruhe einen Vertrag bis 2025 erhält.

+++ Heidenheim holt Nikola Dovedan zurück +++

13.06., 15:33 Uhr: Aufsteiger 1. FC Heidenheim holt für seine erste Saison in der Fußball-Bundesliga den Österreicher Nikola Dovedan zurück. Der Angreifer hat einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben, wie der Club am Dienstag mitteilte. Er kommt ablösefrei von Austria Wien und ist der erste Zugang des FCH in diesem Sommer. Dovedan spielte bereits von 2017 bis 2019 in der 2. Bundesliga in Heidenheim, ehe er zum 1. FC Nürnberg wechselte. Schon damals habe der inzwischen 28-Jährige bewiesen, "welche außergewöhnlichen Offensiv-Qualitäten er besitzt und dass er ein Team damit im Spiel nach vorne variabler und besser machen kann", sagte FCH-Vorstandschef Holger Sanwald.

+++ Torhüter Gersbeck verlässt den KSC +++

13.06., 14:53 Uhr: Stammtorwart Marius Gersbeck wechselt wie erwartet vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC zurück zum Bundesliga-Absteiger Hertha BSC. Den Wechsel von Marius Gersbeck in die Hauptstadt gaben die beiden Clubs am Dienstag bekannt.

+++ Hoffenheim verpflichtet Julian Justvan +++

13.06., 10:22 Uhr: Die TSG Hoffenheim hat Flügelspieler Julian Justvan als ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Der 25-Jährige wechselt vom Zweitligisten SC Paderborn zu den Kraichgauern und erhält einen Vertrag bis 2027. "Julian hat in der 2. Liga beim SC Paderborn durch starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Er ist sehr schnell, technisch stark, und die für seine Position herausragende Quote bei den Torbeteiligungen spricht für sich", sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen. Justvan kam in der vergangenen Saison für Paderborn in 34 Zweitligaspielen auf fünf Tore und acht Assists.

+++ Freiburgs Schade wechselt fest nach Brentford +++

12.06., 16:46 Uhr: Offensivmann Kevin Schade wechselt wie erwartet fest vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg zum FC Brentford. Das gaben die Badener am Montag bekannt. Der 21-Jährige war seit Januar an den englischen Erstliga-Club ausgeliehen. Dabei war Medienberichten zufolge eine an eine gewisse Einsatzzahl gekoppelte Kaufpflicht über rund 25 Millionen ausgehandelt worden. Schade, der bislang zwei Länderspiele für die deutsche A-Nationalmannschaft bestritten hat, wäre damit der teuerste Abgang der Freiburger Vereinshistorie. In der Mitteilung vom Januar hatte der SC lediglich angegeben, dass im Anschluss an die Leihe ein fester Wechsel anstehe.

+++ Nach Abschied vom KSC: Kaufmann wechselt zu Union Berlin +++

12.06., 16:02 Uhr: Stürmer Mikkel Kaufmann wechselt nach seinem Abschied vom Zweitligisten Karlsruher SC zum Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin. Das gaben die Köpenicker bekannt. Der KSC hatte den 22-Jährigen für die vergangene Saison vom dänischen Rekordmeister FC Kopenhagen ausgeliehen und hätte ihn in diesem Sommer gerne fest verpflichtet.

Der Angreifer lehnte das neue Vertragsangebot der Badener allerdings ab. Über die Höhe der Ablösesumme, für die Kaufmann nun in die Hauptstadt wechselt, machte der 1. FC Union in seiner Mitteilung keine Angaben.

+++ Sebastian Rudy verlässt die TSG Hoffenheim +++

9.6., 16:02 Uhr: Die TSG Hoffenheim und Sebastian Rudy beenden ihre Zusammenarbeit. Nach insgesamt elf Jahren bei den Kraichgauern wird der auslaufende Vertrag des Ex-Nationalspielers nicht verlängert. "Sebastian ist ein überaus verdienter Spieler, der sich bei der TSG Hoffenheim in all den Jahren sowohl sportlich als auch menschlich überragend präsentiert hat" wird Alexander Rosen in einer Mitteilung zitiert.

Der 33-jährige Rudy will seine Karriere auf jeden Fall fortsetzen. "Ich bin jetzt in einer Phase meiner Karriere angekommen, in der ich mir genau überlegen möchte, wie es fußballerisch für mich weitergehen könnte. Vielleicht ergibt sich noch einmal ein weiterer Schritt. Ich habe jedenfalls noch Lust zu kicken und bin offen für Neues", so Rudy.

+++ Bachmann von Sandhausen nach Rostock +++

9.6., 16:01 Uhr: Janik Bachmann verlässt den SV Sandhausen und wechselt zu Hansa Rostock. Der 27-Jährige kommt ablösefrei und unterschrieb einen Zweitjahresvertrag.

Der SVS verstärkte sich für die kommende Drittliga-Spielzeit derweil mit Verteidiger Luca Zander vom FC St. Pauli. Der ebenfalls 27-Jährige ist der vierte Neuzugang der Badener in diesem Sommer nach Joe-Joe Richardson, Rouwen Hennings und Alexander Mühling.