Michael Antwerpes gibt Einblicke Tour de France: Zwischen Traumjob und Strapazen Stand: 15.07.2023 17:50 Uhr

Die Tour de France ist DAS Hochglanzprodukt im Radsport. Nicht nur für die Fahrer, auch hinter den Kulissen ist die "Große Schleife" ein einziges Abenteuer. SWR Moderator und Sportjournalist Michael Antwerpes zeigt, was den Reiz der Tour ausmacht.

Während die Rad-Stars bei der Tour de France um Etappensiege und das Gelbe Trikot kämpfen, geht es abseits der Kameras oft weniger glamourös zu. Doch genau aus diesen Gegensätzlichkeiten bezieht die Rundfahrt ihren Reiz.

Die Tour ist ein wilder Ritt, für alle Beteiligten. Das zeigt Michael Antwerpes in seinem Video. Und verrät, was am Reporterplatz nicht fehlen darf.