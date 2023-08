Fußball | DFB-Pokal Tor gegen den BVB: "Das schönste Gefühl meines Lebens" Stand: 12.08.2023 20:24 Uhr

Schott Mainz hat im DFB-Pokal 1:6 gegen Borussia Dortmund verloren. Für die Mainzer war es trotzdem die Erfüllung eines Kindheitstraums - einer freute sich ganz besonders.

Dieses Tor wird sich Nils Gans vermutlich einrahmen lassen. "Ich werde es mir auf jeden Fall noch etwa zehn-, zwölfmal anschauen", sagte er im Interview mit SWR Sport. "Es ist bis dato das schönste Gefühl meines Lebens."

Für Schott Mainz geht es nach dem Spiel "erst richtig ab"

Es war zwar "nur" der Anschluss und der hatte auch nur wenige Sekunden Bestand. Aber das erste Tor gegen einen Profi-Klub und dann gleich gegen Borussia Dortmund ist für den Verteidiger von Schott Mainz etwas ganz besonderes. Auf jeden Fall wird es den 22-Jährigen eine Weile nicht schlafen lassen. "Es ist das Ziel, heute nicht mehr einzuschlafen", sagte er im Interview mit SWR Sport. "Gleich geht es erst richtig ab. Dann wird man sehen, was der Abend so bringt. Aber mit so einer Leistung und dem Tor wird es auf jeden Fall schwer, zur Ruhe zu kommen."

Schott Mainz träumte kurz von der Sensation gegen den BVB

Der große Nachbar Mainz 05 hat dem Regionalligisten sein Stadion zur Verfügung gestellt. Gegner Borussia Dortmund ist Schott Mainz wirtschaftlich entgegengekommen. Sportlich haben die Westfalen hingegen schnell für klare Verhältnisse gesorgt. Zwar spielte Mainz eine Weile ordentlich mit, doch nach 24 Minuten (Sebastien Haller, 22. & Julian Brandt, 24.) war das Spiel eigentlich schon entschieden. Denn "wenn du einmal hinterherläufst, wird es ganz übel", meinte Verteidiger Nicklas Schlosser.

Schott Mainz ist stolz auf die Leistung gegen den BVB

Gans ließ die Mainzer noch einmal ganz kurz von der Sensation träumen. Doch Haller (35.), Marcel Sabitzer (57.), Donyell Malen (79.) und Youssoufa Moukoko (85.) sorgten schnell für klare Verhältnisse. Trotz der sechs Gegentore erlebte Schott-Mainz-Keeper Tim Hansen einen tollen Nachmittag: "Weil meine ganze Familie und Freunde da waren. Ein halbes Dutzend Gegentore zu bekommen, mag kein Torwart gerne, 1:4 hätte auch gereicht. Aber wir können stolz auf die Leistung sein."

Keeper mit Schmerzmitteln, Gansmann gerührt

Dabei war lange nicht klar, ob Hansen gegen den BVB überhaupt auf dem Platz stehen konnte, weil er sich am Dienstag im Regionalliga-Spiel gegen den FSV Frankfurt noch einen Hexenschuss zugezogen hatte. "Ich konnte mich die letzten Tage kaum bewegen", sagte der 25-Jährige. Vor dem Spiel habe er nochmal "alles gegeben: Wärmesalbe, Schmerztabletten - es ging irgendwie. Ich war froh, heute auf dem Platz gewesen zu sein."

Wärmesalbe und Schmerztabletten waren für Spielmacher Johannes Gansmann keine Option. Denn der 26-Jährige hatte sich am Dienstag das Kreuzband gerissen. Er sah gerührt zu, wie sein Team in T-Shirts mit seinem Namen und seiner Nummer 7 einlief. "Dass die Jungs so an mich gedacht haben, war ein tolles Erlebnis", sagte er beim Pay-TV-Sender "Sky".

Für Schott Mainz die Erfüllung eines Kindheitstraums

Ein Erlebnis, dass die Jungs auf dem Platz gleich doppelt genossen - Torschütze Nils Gans sogar dreifach: "So ein Stadion, so eine Kulisse, gegen so eine Mannschaft zu spielen und dann auch noch ein Tor zu machen - am Ende ist es das, worauf man seit der Kindheit hingearbeitet hat."