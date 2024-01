Fußball | Testspiele Testspiel-Siege für Freiburg, Mainz und FCK Stand: 06.01.2024 16:26 Uhr

Der SC Freiburg hat zum Auftakt des neuen Fußball-Jahres einen klaren Testspiel-Sieg gegen Frankfurt gefeiert. Auch der FSV Mainz 05 und der FCK konnten sich über gute Ergebnisse freuen.

Der SC Freiburg hat sich im ersten Spiel des Jahres in guter Form präsentiert. Die Badener gewannen das Testspiel beim Bundesliga-Rivalen Eintracht Frankfurt am Samstag mit 5:2 (2:1). In der ohne Zuschauer ausgetragenen Partie brachte Abwehrchef Robin Koch die Frankfurter in der 24. Minute in Führung. Danach trafen Roland Sallai mit einem Doppelpack (29./48.), Merlin Röhl (34.), Michael Gregoritsch (55.) und Vincenzo Grifo (64./Foulelfmeter) für die Gäste. Aurelio Buta (76.) sorgte für den zweiten Treffer der Hessen.

Mainz besiegt Rotterdam

Auch Liga-Konkurrent FSV Mainz 05 hat eine erfolgreiche Generalprobe für die Saison-Fortsetzung gefeiert. Die Rheinhessen kamen in einem Testspielspiel über zweimal 60 Minuten gegen den niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam zu einem 2:1 (2:0) und holten sich Selbstvertrauen für den Kampf gegen den Abstieg.

Im spanischen Marbella brachte Jonathan Burkardt die Mainzer in der 26. Minute in Führung. Es war das erste Tor des Stürmers seit seinem Comeback vor einigen Wochen nach langer Verletzungspause. Kapitän Silvan Widmer (47.) erhöhte noch vor der Pause für das Team von Trainer Jan Siewert. Thomas van den Belt (108.) gelang für Feyenoord nur noch der Anschlusstreffer.

Hoffenheim mit Niederlage gegen Augsburg

Die TSG Hoffenheim hingegen hat im ersten Spiel des Jahres eine Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo verlor den Test beim FC Augsburg mit 0:1 (0:1). Das einzige Tor im Duell der beiden Fußball-Bundesligisten erzielte Augsburgs Fredrik Jensen in der zweiten Minute.

Kaiserslautern siegt im Trainingslager gegen Ankara

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern gewann das erste Testspiel im Rahmen seines Trainingslagers in der Türkei. Die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis besiegte in Belek den türkischen Zweitligisten Genclerbirligi Ankara mit 4:1 (1:1). Ragnar Ache erzielte in der 5. Minute die Führung, die Ankara nach 19 Minuten ausgleichen konnte. In der zweiten Halbzeit sicherten Winter-Neuzugang Dickson Abiama mit einem Doppelpack (53., 81.) und Boris Tomiak (86./Handelfmeter) mit ihren Toren den souveränen Sieg des FCK.

Am Mittwoch treffen die Pfälzer ebenfalls in Belek auf den Drittligisten Dynamo Dresden, bevor es einen Tag später zurück nach Kaiserslautern geht.

