SWR Sport | 13.10.2024 SWR Sport mit Weltmeister Matthias Ginter und Schiri-Boss Knut Kircher

Namhafte Gäste bei SWR Sport: Am Sonntag (21.45 Uhr) sind Weltmeister Matthias Ginter vom SC Freiburg und der neue Schiedsrichter-Boss Knut Kircher zu Gast.

Er ist einer der besten und beliebtesten Schiedsrichter in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Knut Kircher aus Rottenburg leitete zwischen 2001 und 2016 insgesamt 244 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse. Viele Jahre war er auch als FIFA-Unparteiischer in aller Welt unterwegs.

Knut Kircher und die Weiterentwicklung des VAR

Seit Sommer ist der 55 Jahre alte Entwicklungsingenieur in seiner zweiten Karriere der Boss aller deutschen Schiedsrichter. Genauer gesagt: Er ist als Nachfolger von Lutz-Michael Fröhlich neuer Geschäftsführer der sogenannten Schiri-GmbH des DFB. Mit Knut Kircher diskutieren wir am Sonntag in SWR Sport nicht nur den nach wie vor umstrittenen VAR, wir beleuchten auch die komplizierte Regelauslegung bei den Handspielen im Fußball. Wir fragen Knut Kircher: Wie kann man die aktuellen Regeln weiterentwickeln? Würde eine Challenge, wie in anderen Sportarten, auch dem Fußball guttun?

Matthias Ginter über den Freiburger Höhenflug unter Julian Schuster

Neben Knut Kircher ist auch ein Fußball-Weltmeister im Studio von SWR Sport. Matthias Ginter, der Abwehrchef des SC Freiburg und WM-Titelträger von 2014, berichtet über sein Comeback in der Bundesliga nach langer Verletzungspause und den aktuellen Höhenflug der Breisgauer mit dem eingestellten Startrekord unter dem neuen Trainer Julian Schuster. Interessant: Matthias Ginter stand vor Jahren als junger Spieler noch gemeinsam mit Schuster in der Mannschaft des Sport-Clubs.

Gespannt sind wir auch auf die Meinung von Matthias Ginter in Sachen Schiedsrichter und VAR in der Bundesliga. Übrigens: Der Bundesliga-Profi stand selbst schon einmal als Schiedsrichter im Blickpunkt. Aushilsweise bei seinem Heimatverein SC March.

In diesem Zusammenhang fragen wir auch nach dem Nachwuchs im Schiedsrichterwesen und porträtieren dabei den erst 21 Jahre alten Nils Grauer aus Rheinland-Pfalz.

Oliver Baumann und sein Deutschland-Debüt

Ein weiteres Schwerpunktthema bei SWR Sport im Sonntag ist natürlich auch die Nationalmannschaft mit ihren Länderspielen gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande. Im Blickpunkt stehen dabei das Debüt des Hoffenheimer und früheren Freiburger Torhüters Oliver Baumann, die sechs Spieler des VfB Stuttgart und die erstmalige Nominierung des Mainzer Torjägers Jonathan Burkardt.

