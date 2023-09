SWR Sport | 17.09.2023 SWR Sport mit VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle Stand: 13.09.2023 16:39 Uhr

Hinter Alexander Wehrle liegen 18 turbulente Monate als Vorstandschef des VfB Stuttgart: Zwei knappe Rettungen vor dem Abstieg, drei Trainerentlassungen, Millionenverluste, Porsche-Deal und Kritik am neuen Trikotsponsor. Wie schafft er den Balanceakt zwischen Moral und Moneten?

Aktuell muss sich Wehrle trotz des Weggangs von drei Leistungsträgern (Ende, Mavropanos, Sosa) keine Sorgen um den sportlichen Erfolg machen. Im Gegenteil. Mit Trainer Sebastian Hoeneß scheint der VfB Stuttgart in die Erfolgsspur zurückgefunden zu haben.

Torfabrik VfB Stuttgart in Mainz

Unterschiedlicher hätte der Saisonstart kaum laufen können. Der FSV Mainz 05 findet sich mit nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen plötzlich auf einem Abstiegsplatz wieder. Trainer Bo Svensson war nach der deutlichen Niederlage in Bremen enorm angefasst.

Gegner VfB Stuttgart reist mit breiter Brust an. Allen voran Serhou Guirassy, der mit fünf Toren die Torjägerliste der Bundesliga anführt. Zwei Siege und 11 Tore in den ersten drei Spielen sind eine klare Ansage. Jetzt will der VfB auch auswärts punkten.

Der SC Freiburg und die Wiedergutmachung

Selten hat man Trainer Christian Streich so erzürnt erlebt wie nach der 0:5-Niederlage in Stuttgart. Außergewöhnlich, dass er seine Mannschaft und einzelne Spieler öffentlich so kritisierte. Trotzdem hat sein Team bereits zwei Siege auf dem Konto; gegen die schwächelnden Dortmunder soll der dritte folgen.

Heidenheim will ersten Bundesliga-Sieg - Frank Schmidt neuer Rekordhalter

Am Sonntag will Aufsteiger 1. FC Heidenheim den nächsten historischen Schritt setzen: Nach dem ersten Punktgewinn beim famosen 2:2 in Dortmund soll jetzt der erste Bundesliga-Sieg in der Vereinsgeschichte eingefahren werden. Mit Werder Bremen hat Heidenheim wegen der verlorenen Relegation (2020) ohnehin noch eine Rechnung offen. Außerdem wäre es die Krönung von Trainer Frank Schmidt, der an diesem Tag dienstältester aktiver Trainer im Profifußball wird und Vorgänger Volker Finke (SC Freiburg) ablöst.

Dritter Sieg in Serie für Hoffenheim?

Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo will den Siegen in Heidenheim und gegen Wolfsburg jetzt einen Erfolg beim 1. FC Köln folgen lassen. Dabei setzt Hoffenheim auf weitere Tore des Offensiv-Youngsters Maximilian Beier.

Südwest-Derby KSC gegen FCK

Brisanter geht es kaum. Wenn der Karlsruher SC in der 2. Bundesliga auf den 1. FC Kaiserslautern trifft, dann brennt der runderneuerte Wildpark. Während der KSC auf seinen Leader, Lars Stindl (Hand-OP), verzichten muss, hat FCK-Trainer Dirk Schuster die Qual der Wahl: Wen bringt er aus dem Triumvirat Ache, Boyd und Tachy im Sturm? Wen stellt er ins Tor - Routinier Luthe oder den jungen Krahl?

Nah dran: Die harte Prüfung von Rekordturnerin Elisabeth Seitz

Deutschlands Turn-Star Elisabeth Seitz wollte sich intensiv auf die WM in Antwerpen vorbereiten - und wurde jäh ausgebremst: Riss der Achillessehne beim Training. Ans Aufhören denkt die Europameisterin am Stufenbarren aber nicht. Ihr Ziel bleiben die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Wir begleiten Seitz auf ihrem beschwerlichen Weg zurück.

Moderation: Michael Antwerpes