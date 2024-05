SWR Sport | 05.05.2024 SWR Sport mit VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth Stand: 02.05.2024 14:36 Uhr

Der VfB Stuttgart hat die Champions-League-Teilnahme sicher, jetzt kommt der FC Bayern zum Südgipfel. Die VfB-Fans genießen den Moment und schweben im siebten Himmel. Der Sportdirektor hingegen dürfte einiges zu tun haben.

Der VfB Stuttgart in der Champions League

Was für eine Saison des VfB Stuttgart! Erst der Fast-Abstieg, und jetzt, ein Jahr später vorzeitig die Champions-League-Teilnahme geschafft. Maßgeblichen Anteil am sportlichen Höhenflug der Schwaben hat neben Trainer Sebastian Hoeneß und dem Team vor allem auch Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Seine knapp 18-monatige Amtszeit ist eine imposante Erfolgsgeschichte.

Jetzt gilt es, mit den Champions.League-Einnahmen verantwortlich umzugehen. Der VfB erhält ein Startgeld von 18,6 Millionen Euro. Hinzu kommen mögliche Punkteprämien: Allein für einen Sieg gibt es 2,1 Millionen Euro. Wie plant man eine solche Saison? Welche Spieler können gehalten werden? Wie groß muss der Kader sein? Fragen, mit denen sich unser Studiogast beschäftigen muss.

Südschlager gegen die Bayern

Das Heimspiel gegen die Bayern (Samstag, 15:30 Uhr) ist ein Gipfeltreffer der Bundesliga-Elitekicker: Nübel vs. Neuer im Tor, Guirassy vs. Kane (zusammen 60 Tore) im Sturm. Der letzte BL-Heimsieg des VfB gegen die Münchner liegt über 16 Jahre zurück (damals ein 3:1 mit zwei Toren von Mario Gomez).

Der SC Freiburg in Köln

Die 1:2-Heimniederlage gegen Wolfsburg war ein gehöriger Dämpfer für die Freiburger Europa-Ambitionen. Beim vom Abstieg bedrohten 1. FC Köln (Samstag, 18:30 Uhr, live im Audiostream auf sportschau.de) wollen die Südbadener ihren zuletzt wütenden Trainer Christian Streich auf dessen Abschiedstour wieder zufriedenstellen. Vincenzo Grifo steht vor seinem 200. BL-Spiel für den Sportclub.

Aufsteiger Heidenheim hat den Klassenverbleib nach dem Last-Minute-Sieg in Darmstadt so gut wie sicher. Mit etwas Glück könnte das Team von Trainer Frank Schmidt als Tabellen-Achter sogar noch die Europa Conference League erreichen. Aber das Träumen überlassen die bodenständigen Ostälbler lieber anderen.

Gegner Mainz ist nach dem 1:1 im Heimspiel gegen Köln wieder auf Relegationsplatz, kann aber mit drei Siegen aus eigener Kraft den Klassenverbleib schaffen. Der FSV ist seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen, muss wegen Sperren aber auf Mwene, Amiri und Gruda verzichten.

Der FCK und der Abstiegs-Thriller gegen Magdeburg

Auch nach dem fast schon sensationellen Erfolg bei Aufstiegskandidat Holstein Kiel steckt der FCK weiter mittendrin im Abstiegskampf. Am Samstagabend (20:30 Uhr, live im Audiostream auf sportschau.de) gegen den 1. FC Magdeburg wollen die Pfälzer den nächsten Schritt gehen und ihren Nicht-Abstiegsplatz festigen.

Nah dran: Stippvisite bei Zehnkämpfer Leo Neugebauer in den USA

Weltklasse-Zehnkämpfer Leo Neugebauer (23) will bei den Olympischen Spielen in Paris den Wettkampf seines Lebens absolvieren. Kurz vor Ostern sorgte der Modell-Athlet vom VfB Stuttgart mit 108 Kilo Körpergewicht für einen Paukenschlag. Er startete mit 8.708 Punkten in die Saison. Wir haben den Mann, der in Austin/Texas studiert und trainiert, in den USA besucht.

Moderation: Tom Bartels

Sendung am So., 5.5.2024 21:45 Uhr, SWR