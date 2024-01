SWR Sport | 21.01.2024 SWR Sport mit VfB Sportdirektor Fabian Wohlgemuth Stand: 19.01.2024 11:49 Uhr

Seit über einem Jahr ist Fabian Wohlgemuth Sport-Direktor beim VfB Stuttgart. Mit ihm sprechen wir über die aktuelle Situation beim Tabellen-Dritten.

Der VfB Stuttgart ist die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison. Vom Relegationsrang 2022/23, auf Tabellenplatz drei – der VfB spielte die beste Hinrunde eines Relegationssiegers. Der 34 Punkten sind eine großartige Zwischenbilanz, Vereinsrekord sind 35 Zähler.

Fabian Wohlgemuth im Studio

Fabian Wohlgemuth ist seit 13 Monaten Sportdirektor beim VfB Stuttgart. Vom Zittern in der Relegation bis zum fulminanten Start in der aktuellen Saison hat der gebürtige Berliner ein Wechselbad der Gefühle durchlebt. In seiner ruhigen und sachlichen Art hat der 44-jährige ein Team zusammengestellt, das die Abgänge von Leistungsträgern vergessen lässt. Wir sprechen mit ihm über die aktuelle Situation, über Superstürmer Serhou Guirassy, seine persönliche Zukunft und die des VfB.

Mitmachen bei "meinSWR"

Haben sie Fragen an Fabian Wohlgemuth? Am Sonntag können sie sie stellen.

Unsere Zuschauer können sich live an der Sendung beteiligen und mit ihrem Smartphone, Tablet oder PC über spannende Fragen und Themen abstimmen. Die Ergebnisse werden in Echtzeit veröffentlicht und mit dem Studiogast diskutiert. Hier ist der Link:

meinSWR

Der VfB Stuttgart in Bochum

Der VfB Stuttgart hat nach Niederlage, wie sein Trainer sagt "immer eine Reaktion gezeigt". Dass die Stuttgarter mit null Punkten vom Rasen gehen, gab es diese Saison erst fünf Mal. Aber immer fehlte dabei auch Serhou Guirassy. Der hat zum Bundesliga Auftakt bei 5:0 gegen Bochum zwei Tore erzielt, wie auch Silas. Auch der weilt beim Afrika Cup.

Heidenheim seit fünf Spielen ungeschlagen

Der 1.FC Heidenheim steht in seiner Debut-Saison auf Platz 9 in der Tabelle und damit zwei Ränge vor dem VfL Wolfsburg. Das ist sicher auch ein Verdienst von Kunstschütze Jan-Niklas Beste. Der Spezialist bei ruhenden Bällen ist nicht nur Torschütze des Monats geworden sondern jetzt auch nominiert zum Tor des Jahres. Wir zeigen warum.

Das Baden - Duell

Der SC Freiburg startete unter Christian Streich nur einmal mit einer Niederlage in eine Bundesliga-Rückrunde (2019 in Frankfurt 1:3). In den übrigen zehn Partien zu Beginn der zweiten Halbserie holten die Breisgauer unter ihm sieben Siege und drei Unentschieden. Pellegrino Matarazzo verlor all seine sieben Bundesliga-Spiele gegen den SC (fünf mit dem VfB Stuttgart, zwei mit der TSG Hoffenheim). Wir beobachten beide Trainer beim Spiel Süd - gegen Nordbaden.

Dickson Abiama - ein Winterneuzugang im Mittelpunkt

Dickson Abiama ist ein weiterer Mosaikstein in der Neuausrichtung und dem Umbruch des 1.FC Kaiserslautern. Wir stellen den Offensivmann vor, der aus Fürth auf den Betzenberg kommt.

Die Handball EM - Zuschauer Magnet und Nervenkitzel

Alle fiebern mit, wenn die deutschen Handballer auf der Platte stehen. Auch in Dansenberg, der Heimat von Nationalkeeper David Späth. Wir zittern mit und zeigen die spektakuläre Woche vom Frankreich Spiel bis zum Duell mit Österreich.

Moderation: Benjamin Wüst

Sendung am So., 14.1.2024 22:05 Uhr, SWR Sport, SWR