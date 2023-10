SWR Sport | 15.10.2023 SWR Sport mit Turnerin Elisabeth Seitz und Speerwerfer Julian Weber Stand: 12.10.2023 13:57 Uhr

Noch sind es knapp neun Monate bis Paris. Aber es kommen wichtige Qualifikationen auf die Sportler:innen zu.

Wie gehen sie mit Rückschlägen um? Wie groß ist die Angst vor Verletzungen? Dazu sind wir mit Fans aus der Pfalz bei der Nagelsmann Premiere in den USA und wir porträtieren Angelo Stiller vom VfB Stuttgart

Elisabeth Seitz kämpft nach schwerer Verletzung um einen Platz bei den Olympischen Spielen in Paris

Eli Seitz ist mit 25 Titeln bei Deutschen Meisterschaften die erfolgreichste Turnerin der nationalen Turn-Geschichte. Die Europameisterin am Barren von 2022 will zu ihren vierten olympischen Spielen. Doch ein Riss der Achillessehne vor etwas mehr als einem Monat stellt jetzt alles in Frage. Der 29-jährigen rennt die Zeit davon. Dazu hat die Mannschaft die Olympia-Teilnahme verpasst. Eli kämpft jetzt um einen Einzel-Startplatz. Wir reden über ihre derzeitige Gemütslage, was ihr Hoffnung macht, aber auch über die Zukunft des deutschen Turnens.

Julian Weber ist der zurzeit beste deutsche Speerwerfer

Der 29-Jährige Mainzer setzt die Tradition großer deutscher Speerwerfer fort. Er wurde zum dritten Mal deutscher Meister. Bei der diesjährigen WM in Budapest hat es für ihn allerdings nicht zu einer Medaille gereicht. Wie schon bei Olympia in Tokio und bei der WM im Vorjahr in Eugene wurde er Vierter. Mit ihm sprechen wir über den Stand der Dinge in Sachen Olympia-Vorbereitung, seine Ziele und seine Ängste.

Was ist los in der deutschen Leichtathletik?

Die deutsche Leichtathletik blieb bei der WM in diesem Jahr zum ersten Mal in der Geschichte ohne Medaille. Im Verband brodelt es. Es gab erst personelle Konsequenzen. Doch es fehlt an Nachwuchs. Für Kritiker ist der Verband ein strukturelles Problem und doch soll in Paris soll aber alles besser werden. Wir machen eine Bestandsaufnahme.

Das deutsche Turnen zwischen Triumphen und Tränen

Bei Elisabeth Seitz flossen die Tränen als ihre Kolleginnen mit der Mannschaft knapp an der Olympia-Qualifikation gescheitert sind. Wenig später flog Lukas Dauser am Barren zum WM-Titel. Wie geht es jetzt weiter für die deutschen Athletinnen und Athleten. Welche Chancen gibt es noch für eine Olympia-Teilnahme? Wir liefern die Hintergründe.

Angelo Stiller - einer der Führungsspieler beim VfB Stuttgart

Angelo Stiller kam diese Saison von der TSG Hoffenheim nach Bad Cannstatt und hat sich schnell zu einem wichtigen Faktor im Mittelfeld entwickelt. Wie sieht er seine Entwicklung? Wo muss er noch dazulernen? Was sagt er über die VfB - Fans? Was macht den Stuttgarter Höhenflug aus? Wir fragen nach.

Fans der Nationalmannschaft auf USA Reise

Wir begleiten Fans der deutschen Nationalmannschaft nach Hartford. Wie beurteilen sie den ersten Auftritt von Julian Nagelsmann als neuem Bundestrainer? Wie sehen sie die Premiere von Chris Führich vom VfB Stuttgart für Deutschland und Lennard Maloney vom 1.FC Heidenheim für die USA?

