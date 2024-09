SWR Sport | 29.09.2024 SWR Sport mit Schiri-Boss Knut Kircher und Freiburgs Matthias Ginter Stand: 25.09.2024 17:04 Uhr

Der neue Geschäftsführer der Schiri GmbH des DFB ist am Sonntag (21.45 Uhr) zu Gast bei SWR Sport. Knut Kircher spricht dabei nicht nur über die Rolle des umstrittenen VAR. Vom SC Freiburg ist Weltmeister Matthias Ginter zugeschaltet.

Er ist einer der besten und beliebtesten Schiedsrichter in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Knut Kircher aus Rottenburg leitete zwischen 2001 und 2016 insgesamt 244 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse, war bei den Profis und Trainern steht hoch geachtet. Als FIFA-Unparteiischer war er auch international rund um die Welt unterwegs.

Die neuen Aufgaben des Schiri-Bosses

Seit Sommer ist der 55-jährige Entwicklungsingenieur in seiner zweiten Karriere sozusagen der Boss aller deutschen Schiedsrichter. Genauer gesagt: Er ist als Nachfolger von Lutz Michael Fröhlich neuer Geschäftsführer der Schiri GmbH des DFB. Ein verantwortungsvolles, aber auch schwieriges Amt. Schließlich soll Knut Kircher einige Problemfälle lösen, unter anderem im deutschen Schiedsrichterwesen für mehr fachliche Führung sorgen oder auch die Auf- und Abstiegsregelung der Unparteiischen transparenter gestalten.

Wichtig für Kircher dürfte in Zukunft auch der Umgang mit Fehlentscheidungen im Elite-Bereich 2. LIga und Bundesliga sein, trotz oder gerade wegen des umstrittenen VAR. Darüber wollen wir mit Knut Kircher in SWR Sport diskutieren und auch über "Dein SWR" die Meinung der Zuschauerinnen und Zuschauer abholen.

Wie präsentieren sich die Schiedsrichter in den Spielen unserer Bundesligisten?

Bei den Samstagsspielen unserer Südwest-Bundesligisten beobachten wir die Arbeit der jeweiligen Schiedsrichter und ziehen Bilanz. Gibt es in den Spielen Mainz 05 gegen den 1.FC Heidenheim, SC Freiburg gegen den FC St.Pauli und beim VfB Stuttgart in Wolfsburg strittige Entscheidungen? Und wie wurden sie gelöst? Mit oder ohne VAR?

Matthias Ginter im Gespräch mit SWR Sport

Spannend wird vor allem sein, ob der SC Freiburg im Heimspiel gegen Neuling St.Pauli seinen Höhenflug in der Bundesliga fortsetzen kann. Den Breisgauern gelangen in den bisherigen vier Spielen drei Siege, sie stehen punktgleich mit Meister Leverkusen auf Platz drei der Tabelle. In SWR Sport sprechen wir mit dem Freiburger Abwehr-Chef Matthias Ginter, der nach langer Verletzungspause immer besser in Form kommt, über die Perspektiven des Sport-Clubs und auch über die Ansicht der Spieler in Sachen VAR.

Wie steht es um den Schiedsrichter-Nachwuchs?

Daneben stellen wir auch die Frage nach dem dringend benötigten Schiedsrichter-Nachwuchs: Was treibt die jungen Leute an die Pfeife? Was motiviert sie, das mitunter sehr anspruchsvolle und kritisch-emotional begleitete Amt eines Unparteiischen im Fußball anzutreten? Wir zeigen das am Beispiel des 22-jährigen Nils Grauer aus dem rheinland-pfälzischen Nieder-Wiesen, der bereits in der Oberliga pfeift.

Klettert der KSC an die Tabellenspitze der 2. Liga?

Im Blickpunkt bei SWR Sport am Sonntag steht auch die Zweite Liga. Der noch ungeschlagene Karlsruher SC könnte am Sonntag (13.30 Uhr) mit einem Erfolg beim 1.FC Köln die Tabellenspitze übernehmen. Der 1.FC Kaiserslautern will nach dem dramatischen 2:2 gegen den HSV mit einem Sieg am Samstag bei Neuling Jahn Regensburg weiter nach vorne rücken.

