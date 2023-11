SWR Sport | 26.11.2023 SWR Sport mit Ragnar Ache vom 1. FC Kaiserslautern Stand: 22.11.2023 10:22 Uhr

Wie kommen die Südwest-Bundesligisten aus der Länderspielpause? SWR Sport zeigt die Höhepunkte des zwölften Spieltags und schaut mit FCK-Studiogast Ragnar Ache auf die 2. Liga.

Geht die Erfolgsserie des VfB Stuttgart weiter, oder hat die Länderspiel-Pause dem Team von Sebastian Hoeneß nicht gut getan - diese Frage beschäftigt die Fans des Traditionsvereins vor dem Samstagabend-Spiel bei Eintracht Frankfurt. Besonders wichtig für den VfB-Erfolg ist dabei die Verfassung von Top-Stürmer Serhou Guirassy, der mit seinen Toren maßgeblich am derzeitigen Höhenflug beteiligt ist. Ihm hat die Pause Zeit gegeben, nach seinem Muskelfaserriss wieder fit für 90 Minuten zu werden. Wie sich der VfB bei Eintracht Frankfurt schlägt, zeigt SWR Sport.

SC Freiburg gegen VfL Bochum

Nicht ganz so rund läuft es dagegen derzeit beim SC Freiburg. Die Mannschaft von Christian Streich steht mit 14 Punkten auf Tabellenplatz acht, zuletzt gab es eine 1:3-Niederlage gegen Leipzig. Zuhause gegen Darmstadt 98 hoffen die Breisgauer jedoch wieder auf ein Erfolgserlebnis. Ob das gelingt, zeigt SWR Sport.

Südwest-Duell am Sonntag

Am Sonntag sind gleich drei Bundesligateams aus dem Südwesten im Einsatz: Heidenheim empfängt Bochum und die TSG Hoffenheim trifft im Südwest-Duell auf den FSV Mainz 05. Die ausführliche Zusammenfassung beider Partien sehen sie in der Sportschau. Dazu gibt es die Reaktionen nach dem Südwest-Duell in SWR Sport.

FCK und KSC am Sonntag

Für den 1. FC Kaiserslautern geht es am Sonntag gegen Holstein Kiel. Auch in dieser Partie wird Ragnar Ache noch nicht wieder auf dem Platz stehen können. Der Torjäger hatte sich im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf eine Bänderverletzung zugezogen und befindet sich derzeit in Reha. Er wird aber die Partie seiner Kollegen von der Tribüne aus verfolgen und am Abend bei SWR Sport ausführlich mit Moderatorin Désirée Krause darüber sprechen. Natürlich wird es beim Gespräch auch um die persönlichen und fußballerischen Ziele des 25-Jährigen gehen. Auch der Karlsruher SC muss am Sonntag zuhause ran. SWR Sport zeigt die Höhepunkte aus der Begegnung gegen Nürnberg.

SWR Sportaward "Unsere Sporthelden"

Am Sonntag präsentiert SWR Sport die nächsten Kandidaten für die Wahl zum SWR Sportaward "Unsere Sporthelden". Wir präsentieren Sportlerinnen und Sportler aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die im Jahr 2023 herausragende Leistungen oder Engagements erbracht haben. Es geht dabei nicht in erster Linie um Titel, WM-Siege, Medaillen oder Rekorde. Es geht um beeindruckende Persönlichkeiten und ihre Geschichten. Diesmal erzählen wir die Geschichte von Ella Hübschmann. Die Handballerin der HSG Heilbronn ist erst 17 Jahre alt, doch aus dem Vereinsleben nicht mehr wegzudenken.

Moderation: Désirée Krause