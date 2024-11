SWR Sport | 10.11.2024 SWR Sport mit Peter Zeidler und Martin Strobel Stand: 08.11.2024 15:01 Uhr

Druck, Stress, psychische Belastung: Der mentale Aspekt nicht nur im Profisport ist Thema bei SWR Sport. Dazu begrüßt Moderator Michael Antwerpes Peter Zeidler und Martin Strobel.

Peter Zeidler war sechs Jahre Trainer beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen, dann kam das Angebot aus Bochum. Der Schwabe sagte zu, nur um fünf Monate später entlassen zu werden. Der gebürtige Schwäbisch-Gmünder kennt sich aus bei den Mechanismen des Buisness. Mit ihm redet Moderator Michael Antwerpes über die mentale Komponente des modernen Fußballs. Wie groß ist der Druck? Welche Möglichkeiten gibt es, den Stress zu bewältigen? Gibt es Entwicklungen, die beängstigend sind? Martin Strobel war Weltklasse-Handballer und einer der Führungsspieler in der Nationalmannschaft. Als Kapitän hatte er eine besondere Rolle, war Leader und Moderator. Nach 17 Jahren Profihandball war Schluss. Jetzt arbeitet er unter anderem als Mental-Coach im Bereich Kommunikations- und Führungspsychologie. Er gibt Einblicke aus Sicht des ehemaligen Topathleten in einer Sportart, die kaum Ruhephasen bietet.

Die TSG Hoffenheim hat unter der Woche in der Europa League den Frust in der Bundesliga nicht wegfegen können. Nach der Niederlage gegen den FC St. Pauli reichte es gegen Olympic Lyon nur zu einem Punkt. In Augsburg wartet am Sonntag die nächste schwierige Aufgabe.

VfB gegen Frankfurt und Ex-Stuttgart Omar Marmoush

Ein Punkt gegen Leverkusen, Niederlage in der Champions League gegen Bergamo, und jetzt kommt der nächste Kracher: Gegen die starke Eintracht aus Frankfurt braucht der VfB einen Sahnetag. SWR Sport zeigt die Zusammenfassung inklusive einer Analyse mit den wichtigsten Stimmen zum Spiel.

YouTube-Video von SWR Sport Fußball : "Nübel, Nübel, Nübel... rettet Stuttgart einen Punkt in Leverkusen – DEIN VfB #130 | SWR Sport"

Heidenheim mit Rückenwind aus Schottland zurück

Der 1. FC Heidenheim kommt nach dem Ausflug nach Edinburgh mit dem nächsten Sieg in Europa zurück auf die Ostalb. Das Team von Frank Schmidt hat damit weiter eine weiße Weste in der Conference League - wichtig vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Denn in der Liga läuft es nach einem Unentschieden und zwei Niederlagen in den letzten drei Spielen nicht wirklich gut. Bei SWR Sport gibt es die Höhepunkte der Partie und ein Gespräch nach dem Spiel live nach Heidenheim.

Der SC Freiburg bei Union Berlin

Nach wie vor läuft es im Breisgau. Der SC mit Trainer Julian Schuster macht einen gefestigten Eindruck. SWR Sport besucht am Tag nach der Partie in Freiburg den Mann des Spiels.

Der 1. FC Kaiserslautern in Nürnberg

Der FCK wird von der Vergangenheit eingeholt. Beim Spiel in Nürnberg treffen die Pfälzer auf Miroslav Klose. Ausgerechnet den Mann, der einer der Lauterer Ikonen ist: Weltmeister, Rekordtorschütze der Nationalmannschaft, aber auch 120 Spiele für den FCK mit 44 Toren. Es wird ein besonderes Wiedersehen für die Pfälzer Fans mit dem jetzigen Trainer des 1. FC Nürnberg.

15. Todetag von Robert Enke

Am 10. November 2009 nahm sich Fußball-Nationaltorwart Robert Enke das Leben. Der Profi von Hannover 96 litt an schweren Depressionen. Sein ehemaliger Teamkollege und heutige Vizepräsident des Karlsruher SC, Mario Eggimann, wusste nichts von der Krankheit seines Mitspielers. Robert Enke hielt sie geheim. Die Erkrankung und der Tod Enkes veränderten Eggimanns Blick auf den Profifußball.

Moderation: Michael Antwerpes

Sendung am So., 10.11.2024 21:45 Uhr, SWR Sport, SWR