SWR Sport | Sonntag, 21.45 Uhr SWR Sport mit Pascal Stenzel vom VfB nach dem Duell gegen Freiburg Stand: 30.08.2023 17:08 Uhr

Das Baden-Württemberg-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg sorgt am Wochenende für Spannung in der Fußball-Bundesliga. Der Ex-Freiburger und jetzige Stuttgarter Pascal Stenzel ist Gast im Studio.

Schwaben gegen Baden - der VfB Stuttgart gegen SC Freiburg

Er ist der Comebacker der Saison beim VfB Stuttgart: Rechtsverteidiger Pascal Stenzel nutzte nach der Verletzung von Josha Vagnoman die Chance und spielte sich in der Stammelf der Schwaben fest, zeigte prima Leistungen. Am Samstag (15:30 Uhr) steht für den 27-Jährigen ein besonderes Highlight auf dem Spielplan, wenn er mit dem VfB auf seinen ehemaligen Klub, den SC Freiburg, trifft. Die Stuttgarter haben dabei einiges gutzumachen, schließlich verloren sie nach dem Wiederaufstieg alle sechs Bundesliga-Spiele gegen die Breisgauer.

Am Sonntag nach der Partie ist Pascal Stenzel ab 21:45 Uhr zu Gast bei SWR Sport im SWR Fernsehen.

Heidenheimer Sonderzug nach Dortmund

Rund 5.000 Fans wollen mit dabei sein, wenn der 1. FC Heidenheim am Freitagabend zum ersten Mal ein Pflichtspiel bei Borussia Dortmund absolviert. Der Bundesliga-Neuling setzt dafür sogar einen Sonderzug für seine Anhänger ein. SWR Sport begleitet Fans und Spieler in Dortmund und stellt die emotionalsten Bilder zusammen.

Mainz 05 beim Lieblingsgegner Bremen

Geht es nach der jüngsten Statistik, dann sollte Mainz 05 am besten alle Auswärtsspiele in Bremen bestreiten. Die Rheinhessen gewannen die letzten drei Bundesliga-Begegnungen an der Weser jeweils zu Null, mit sieben Siegen in Bremen gilt Werder als der Lieblings-Auswärtsgegner der Mainzer. Nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Bundesliga-Begegnungen sollten die Nullfünfer am Samstag in Bremen dringend erneut punkten, um nicht in den Tabellenkeller abzustürzen.

Hoffenheims Weghorst gegen Ex-Klub Wolfsburg

Nach dem etwas glücklichen Last-Minute-Erfolg in Heidenheim wollen die Hoffenheimer daheim gegen den VfL Wolfsburg (Samstag 15:30 Uhr) nachlegen. Ganz besonders im Blickpunkt steht dabei der neue TSG-Mittelstürmer Wout Weghorst. Der Niederländer steht nicht nur vor seinem Heimspiel-Debüt, er trifft auch auf seinen früheren Klub aus Wolfsburg, für den er in knapp vier Jahren immerhin 59 Bundesligatreffer erzielte und in dieser Zeit hinter Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski der treffsicherste Ligaschütze war. SWR Sport beobachtet Weghorst beim Duell gegen den VfL.

Luthe oder Krahl? Torhüterfrage beim 1. FC Kaiserslautern

Es ist das Duell der Altmeister: Wenn der 1. FC Kaiserslautern am Samstagabend (20:30 Uhr) auf den 1. FC Nürnberg trifft, ist viel Tradition im Spiel. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie könnten sich die Pfälzer mit einem weiteren Erfolg ins vordere Tabellendrittel der 2. Liga vorarbeiten. SWR Sport beschäftigt sich vor allem mit der Torhüterfrage: Steht der zuletzt gesperrte Andreas Luthe oder der starke Stellvertreter Julian Krahl im FCK-Tor?

Nah dran: Das Handball-Duo Juri Knorr und David Späth

In der Rubrik "Nah Dran" geht es um zwei junge Hochkaräter, die für eine goldene Zukunft des deutschen Handballs stehen sollen: Nationalmannschafts-Spielmacher Juri Knorr und U21-Nationalkeeper David Späth, die für die Rhein-Neckar Löwen in Mannheim spielen. Die Beiden sind nicht nur überragende Handballer, sondern auch beste Freunde, die sich in ihrer Wahlheimat Heidelberg pudelwohl fühlen. Dort hat sich SWR Sport mit ihnen getroffen.

Mitmachen bei "meinSWR"

Unsere Zuschauer:innen können sich live an der Sendung beteiligen und können mit ihrem Smartphone, Tablet oder PC über spannende Fragen und Themen abstimmen. Die Ergebnisse werden in Echtzeit veröffentlicht und mit dem Studiogast diskutiert. Hier ist der Link:

meinSWR

Moderation: Désirée Krause