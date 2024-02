SWR Sport | 18.02.2024 SWR Sport mit Omar Traoré und Pavel Kadeřábek Stand: 16.02.2024 12:51 Uhr

Die beiden Außenverteidiger Omar Traoré (1.FC Heidenheim) und Pavel Kadeřábek (TSG Hoffenheim) sind am Sonntag bei uns zu Gast.

Der SC Freiburg muss im Sonntagspiel (15:30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt endlich wieder punkten, um den Abwärtstrend zu stoppen. Zuletzt gab es für die Breisgauer in der Liga drei Niederlagen in Folge. Dazu kommt die Doppelbelastung in der Europa-League gegen den RC Lens unter der Woche.



Wir liefern die Zusammenfassung und alle wichtigen Stimmen und Reaktionen in exklusiven Interviews.

Omar Traoré, Spätstarter beim 1.FC Heidenheim. Mit 26 Jahren gehört er nicht mehr zu den jungen Talenten und doch hat sich der gebürtige Osnabrücker erst jetzt in Heidenheim ins Rampenlicht katapultiert. Der Außenverteidiger kam im vergangenen Sommer aus der 3.Liga zum Aufsteiger auf die Ostalb. Mit ihm reden wir über seinen Aufstieg, warum ihm die Rückennummer 23 wichtig ist und vieles mehr.

Pavel Kadeřábek, einer der dienstältesten Spieler bei der TSG Hoffenheim. Der tschechische Nationalspieler ist "Mister zuverlässig" und aus dem Abwehrverbund der Hoffenheimer kaum wegzudenken. 4 der 5 Spiele ohne ihn haben die Kraichgauer nicht gewonnen. Mit ihm reden wir unter anderem über das richtungweisende Spiel gegen Union Berlin, seine Treue zur TSG und die EM in Deutschland.

Geht der Höhenflug des VfB Stuttgart in Darmstadt weiter?

Der VfB Stuttgart hat sich beeindruckend gefestigt und steht zurecht auf Platz drei der Tabelle. Das Ansehen ist gewachsen und die Erwartungen der Fans genauso. Ein Sieg beim Schlusslicht in Darmstadt ist mittlerweile fast schon Pflicht. Auch Maximilian Mittelstädt spielt zur Zeit in überragender Form. Wir beobachten den offensiv starken Defensiv-Künstler mit Nationalmannschaft-Ambitionen.

Ersehnter Geldregen: Kann der VfB Stuttgart Undav und Guirassy im Sommer halten?

Bo Henriksen - der neue Trainer bei Mainz 05

Einen Tag nach Rosenmontag präsentiert Mainz 05 den neuen Trainer Bo Henriksen. Der Däne macht bei seiner Vorstellung deutlich, dass die Rheinhessen ein optimistisches Energiebündel verpflichtet haben. Wir beobachten den 49-Jährigen bei seinem ersten Pflichtspiel mit den Mainzern gegen Augsburg.

Kaiserslautern mit Friedhelm Funkel unter Zugzwang in Nürnberg

Friedhelm Funkel ist bereits der dritte Trainer in dieser Saison bei Zweitligist Kaiserslautern. Kann er den Klassenerhalt schaffen? Wir sind beim Auswärtsspiel in Nürnberg dabei.

FCK-Trainer Friedhelm Funkel: Der Messias, der keiner sein will

Moderation: Tom Bartels

Sendung am So., 18.2.2024 21:45 Uhr, SWR