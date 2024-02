SWR Sport | 04.02.2024 SWR Sport mit Nils Petersen und dem Duell Freiburg gegen den VfB Stand: 01.02.2024 09:54 Uhr

Freiburgs Rekordtorjäger Nils Petersen ist am Sonntag (ab 23.30 Uhr) Studiogast bei SWR Sport. Er stellt sich den Fragen von Moderator Michael Antwerpes und analysiert unter anderem das Baden-Württemberg-Duell zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart.

Es ist das große Baden-Württemberg-Duell in der Fußball-Bundesliga: Der SC Freiburg empfängt am Samstag den VfB Stuttgart. Auf der Tribüne in der Freiburger Arena sitzt dann auch wieder Nils Petersen. Der Rekordtorjäger der Breisgauer, der im vergangenen Sommer seine Profikarriere beendete, lebt nach wie vor in Freiburg und ist dem Sport-Club weiter eng verbunden.

Nils Petersen ist einen Tag später am Sonntagabend auch Studiogast in der Sendung SWR Sport (nach dem Fasching ab 23.30 Uhr). Mit Moderator Michael Antwerpes spricht er über seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Fußball.

SWR Sport analysiert mit Nils Petersen das große Landesduell, außerdem berichten wir über VfB-Torjäger Deniz Undav und das bevorstehende Top-Duell nächste Woche im DFB-Pokal zwischen Leverkusen und Stuttgart.

Mainz 05 mit Amiri und Ngankam vor dem Duell gegen Bremen

Im Tabellenkeller der Bundesliga wird die Situation für Mainz 05 immer bedrohlicher. Nach dem 0:1 von Frankfurt sind die Rheinhessen auf Abstiegsplatz 17 zurückgefallen und inzwischen seit acht Spielen sieglos. Am Samstagnachmittag ist im Heimspiel gegen Werder Bremen eigentlich ein Sieg Pflicht, um in der Abstiegszone nicht noch weiter an Boden zu verlieren.

Möglicherweise können in dieser Partie bereits die zwei Winter-Neuen der Mainzer für frischen Wind sorgen: Von Bayer Leverkusen wurde am Mittwoch Nationalspieler Nadiem Amiri verpflichtet, von Eintracht Frankfurt kam am Donnerstag auch Stürmer Jessic Ngankam. SWR Sport beobachtet den Einstand der beiden Neuzugänge.

Kaiserslautern gastiert am Sonntag in Elversberg

Auf dem Lauterer Betzenberg ist die gute Stimmung zurückgekehrt. Erst der 4:1-Sieg in der 2. Liga gegen Schalke 04, dann am Mittwoch der 3:1-Pokaltriumph bei Hertha BSC samt Halbfinal-Einzug. So kann's gerne weitergehen beim 1.FC Kaiserslautern mit dem neuen Trainer Dimitrios Grammozis. Am Sonntag aber steht schon die nächste Partie im harten Liga-Alltag an. Kaiserslautern muss beim frechen Aufsteiger und Saarland-Nachbarn SV Elversberg antreten. Keine einfache Aufgabe, SWR Sport ist beim Auftritt des FCK beim saarländischen Underdog mit dabei.

Hoffenheim am Sonntag zu Gast in Wolfsburg

Ausführliche Spielberichte gibt es in SWR Sport auch von den Sonntagspartien der Bundesliga. Die seit Wochen schwächelnde TSG Hoffenheim gastiert beim ebenso formschwachen VfL Wolfsburg, RB Leipzig empfängt Union Berlin.

Nah dran: Der Apnoe-Taucher Fabio Tunno aus Herbolzheim

In unserer Serie "Nah dran" geht es diesmal in unheimliche Tiefen. Wir porträtieren den Apnoe-Taucher Fabio Tunno aus dem badischen Herbolzheim. Der 37-Jährige stellte im Juli 2023 beim Freediving World Cup in Ägypten gleich fünf deutsche Rekorde im Tieftauchen auf - alles mit nur einem Atemzug und einer Tauchzeit von drei Minuten. Wie das möglich ist und auch wie gefährlich dieser Sport sein kann, das zeigen wir in SWR Sport am Sonntagabend.

Moderation: Michael Antwerpes

Sendung am So., 28.1.2024 23:55 Uhr, SWR Sport, SWR