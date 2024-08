SWR Sport | 01.09.2024 SWR Sport mit "Mr. Heidenheim" Holger Sanwald Stand: 28.08.2024 14:49 Uhr

Der 1. FC Heidenheim tanzt nach erfolgreicher Bundesliga-Premieren-Saison auf drei Fußball-Hochzeiten. Sonntag kommt Augsburg auf die Ostalb. Der SC Freiburg muss beim FC Bayern ran, der VfB Stuttgart empfängt Mainz.

In fast 30 Jahren als Vereinsboss führte Holger Sanwald den 1. FC Heidenheim aus der Landesliga in die Fußball-Bundesliga und in die Conference League. Gemeinsam mit seinem kongenialen Partner, Cheftrainer Frank Schmidt, verkörpert "Holle" die schwäbischen Tugenden des fleißigen "Schaffers". Die Erfolgsgeschichte Heidenheims ist kein Märchen oder Fußball-Wunder, sondern das Resultat harter und ehrlicher Arbeit. Am Donnerstagabend können die Heidenheimer mit einem Weiterkommen gegen BK Häcken (live am 29.8. im SWR Fernsehen und per Livestream ab 20.15 Uhr) den Sprung in die Gruppenphase der Conference League schaffen.

Am Sonntag ist Holger Sanwald, der "Uli Hoeneß der Ostalb", nach dem Bundesliga-Heimspiel Heidenheim - Augsburg Studiogast in der Sendung SWR Sport (ab 21:50 Uhr im SWR Fernsehen und per Livestream auf swr.de).

Der SC Freiburg beim FC Bayern München

Im zweiten Sonntagsspiel der Bundesliga muss der SC Freiburg mit Neu-Trainer Julian Schuster beim FC Bayern München ran. Als Spieler verlor Schuster alle sieben Spiele in München, darunter war ein 0:7 (die höchste Niederlage in Freiburgs Bundesliga-Geschichte). Aber nach dem starken Saisonstart (3:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart) reisen die Südbadener selbstbewusst nach München.

Nach dem Spiel analysieren wir die aktuelle Situation beim Sport-Club mit Sportvorstand Jochen Saier.

VfB Stuttgart gegen Mainz 05

Bundesliga-Auftakt verpatzt, im DFB-Pokal souverän gewonnen. Vizemeister VfB Stuttgart will nach einem kleinen personellen Umbruch seine imposante Heimserie gegen den FSV Mainz 05 fortsetzen. Seit 12 Heimspielen ist das Team von Trainer Sebastian Hoeneß zuhause ungeschlagen. Auftrieb erhoffen sich die Schwaben von möglichen attraktiven Gegnern in der Champions League (Auslosung am Donnerstag).

Gegner Mainz war mit dem Remis gegen Union Berlin zum Saisonstart einverstanden. Allerdings verdeutlichte das Spiel, dass man noch auf dem Transfermarkt aktiv werden muss. Es fehlen Offensivpower und Stabilität in der Innenverteidigung.

FCK am Samstagabend gegen Hertha BSC

Zweitligist 1. FC Kaiserslautern ist dank Stürmer Ragnar Ache mit sieben Punkten aus drei Spielen gut in die Saison gestartet. In Münster erzielte Ache mal wieder das entscheidende Tor. In der vergangenen Saison hatte er mit 16 Toren in 26 Ligaspielen großen Anteil daran, dass die Pfälzer die Klasse hielten. Gegen Hertha will der leicht angeschlagene Stürmer die FCK-Fans erneut glücklich machen.

Hufe und Hüte auf der Galopp-Rennbahn

Der Finaltag der Großen Woche auf der Rennbahn in Iffezheim gipfelt im Großen Preis von Baden, einem Rennen mit internationaler Klasse und einem Preisgeld von 300.000 Euro. Es stehen aber nicht nur die Pferde im Mittelpunkt; der Event ist auch eine bunte Bühne für Selfie-Liebhaber, Selbstdarsteller und Modeliebhaber. Eben ein großes Sehen und Gesehen-Werden.

