SWR Sport | 03.03.2024 SWR Sport mit Maxi Mittelstädt vom VfB Stuttgart Stand: 29.02.2024 10:22 Uhr

Maxi Mittelstädt vom VfB Stuttgart ist einer der großen Aufsteiger der Saison und klopft sogar an die Tür zur Nationalmannschaft. Am Sonntag (21:45 Uhr) ist der Linksverteidiger zu Gast bei SWR Sport.

Maxi Mittelstädt über sich und den VfB Stuttgart

Er kam letzten Sommer von Hertha BSC zum VfB Stuttgart und startete sofort durch. Maxi Mittelstädt ist als Linksverteidiger inzwischen unverzichtbar. Der 26-Jährige ist gebürtiger Berliner und im Schwabenland zum ersten Mal weg von zu Hause. Als Studiogast in SWR Sport erzählt Maxi Mittelstädt, der als Torhüter begann, über seine bisherige Karriere, aber auch über die bislang herausragende Saison des VfB. Die Stuttgarter müssen am Samstagabend beim VfL Wolfsburg antreten und wollen dort Tabellenplatz drei verteidigen.

Die Woche des SC Freiburg zwischen Bayern und West Ham

Beim SC Freiburg steht an diesem 24. Bundesligaspieltag das "Spiel des Jahres" auf dem Programm. Wenn der große FC Bayern aus München ins Breisgau kommt, ist immer Ausnahmestimmung garantiert. SWR Sport berichtet über die Partie gegen den Noch-Meister, blickt aber bereits voraus auf die erste Begegnung im Europa-League-Achtelfinale nächsten Donnerstag gegen West Ham United

Heidenheim empfängt Eintracht Frankfurt

Der 1.FC Heidenheim ist weiterhin der Überraschungs-Aufsteiger. Zuletzt holten die Schwaben beim 2:2 bei Union Berlin einen wichtigen Punkt für den Klassenerhalt, in den letzten zehn Spielen wurde der FCH nur ein einziges Mal geschlagen. Mit ein Grund dafür ist auch die herausragende Form von Torhüter Kevin Müller. SWR Sport berichtet mit dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt über den Ausnahme-Keeper und seine Wichtigkeit für die Brenztäler.

Mainz 05 will wichtigen Dreier gegen Mönchengladbach

Es ist das dritte Spiel unter dem neuen Coach Bo Henriksen, und es ist enorm wichtig. Am Samstag empfängt der Vorletzte Mainz 05 Borussia Mönchengladbach, und es zählt nur ein Dreier für die akut abstiegsgefährdeten Rheinhessen. Unter dem Dänen zeigten die 05er aber zuletzt Aufwärtstendenz, gewannen gegen Augsburg und verloren auch bei Tabellenführer Leverkusen nur knapp. SWR Sport fragt auch bei einer Sportpsychologin nach, auf was es im Abstiegskampf der Bundesliga mental ganz besonders ankommt.

Kellerduell für den FCK in Rostock

Es war eine bittere Schmach. Das 0:4 vom letzten Wochenende im Südwest-Duell gegen den Karlsruher SC erschütterte die Fans des 1.FC Kaiserslautern. Am Samstag steigt jetzt das Kellerduell an der Ostsee. Kaiserslautern, momentan noch auf dem Relegationsplatz, muss beim Vorletzten Hansa Rostock antreten. Schafft es Neu-Trainer Friedhelm Funkel, seine angeschlagene Mannschaft rechtzeitig wieder aufzurichten? SWR Sport berichtet am Sonntagabend über die Stimmung auf dem Betzenberg.

"Nah dran": Die Stuttgarter Volleyballerinnen beim Pokalfinale in Mannheim

Mannheim gilt inzwischen als Volleyball-Hauptstadt des deutschen Pokals. Seit Jahren werden die Endspiele bei Frauen und Männern im DVV-Pokal in der SAP-Arena ausgetragen, die Stimmung ist jeweils außergewöhnlich. Wieder einmal mit dabei sind am Sonntag die Frauen von Allianz MTV Stuttgart. Die Spielerinnen von Coach Konstantin Bitter wollen sich zum fünften Mal den begehrten Pott holen, treffen mit dem SC Potsdam aber auf einen ebenso starken Gegner. SWR Sport begleitet die Stuttgarterinnen bei ihrem Finale in Mannheim und zeigt die emotionalsten und schönsten Bilder.

Moderation: Tom Bartels

Sendung am So., 25.2.2024 22:05 Uhr, SWR Sport, SWR