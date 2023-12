SWR Sport | 17.12.2023 SWR Sport mit Markus Babbel und Stefan Hofmann Stand: 14.12.2023 13:46 Uhr

Bayern München empfängt den VfB Stuttgart zum Topspiel der Bundesliga, und SWR Sport analysiert im Anschluss ausführlich mit Markus Babbel, der beide Vereine kennt, und Mainz 05-Chef Stefan Hofmann.

Es ist der Knaller des 15. Spieltages: Der FC Bayern München trifft am Sonntagabend um 19:30 Uhr auf den VfB Stuttgart. SWR Sport zeigt eine ausführliche Zusammenfassung der Partie des Tabellenzweiten gegen den Dritten. Natürlich gibt es auch alle wichtigen Stimmen zu dieser Begegnung und eine ausführliche Analyse mit den beiden Gästen von SWR Sport.

Markus Babbel und Stefan Hofmann im Studio

Moderator Michael Antwerpes begrüßt im Studio den Europameister von 1996, Markus Babbel, der zu seiner aktiven Zeit bei beiden Vereinen auf dem Platz gestanden hat und beim VfB Stuttgart auch schon als Trainer aktiv war. Viel Fußball-Kompetenz hat auch der Vorstandsvorsitzende des FSV Mainz 05, Stefan Hofmann, vorzuweisen. Er hat bei den 05-Junioren als Coach an der Seitenlinie gestanden und ist im Besitz der UEFA-Pro-Trainerlizenz. Zwei Top-Experten also, die viel zur Begegnung der beiden Spitzenteams zu sagen haben werden.

Mainz 05 gegen Heidenheim

Seine Mainzer kann Hofmann schon am Vortag live im Stadion anschauen, wenn es gegen den Aufsteiger aus Heidenheim geht. Die Gäste haben zuletzt einen furiosen 3:2-Erfolg gegen Darmstadt 98 zuhause einfahren können. Dagegen spielten die Mainzer unentschieden gegen den 1. FC Köln. Doch auch dieser Punkt hilft in den Augen von 05-Sportdirektor Martin Schmidt, um wieder aus dem Tabellenkeller zu kommen.

SC Freiburg zurück in der Erfolgsspur

Die Elf von Trainer Christian Streich ist wieder in der Erfolgsspur. Drei Siege in Folge haben Selbstvertrauen gegeben. Nach dem Erfolg gegen Wolfsburg zuletzt war der Trainer so begeistert, dass er seinen imaginären Hut vor seinem Team zog. Im Heimspiel am Sonntag gegen den 1. FC Köln wollen die Freiburger diese Serie fortführen. Ob es ein fröhliches Weihnachtsfest für die SC-Fans wird, zeigt SWR Sport ausführlich.

Das 2. Ligaspiel für Dimitrios Grammozis

In den ersten beiden Spielen als Verantwortlicher erlebte der neue FCK-Trainer Dimitrios Grammozis bereits eine Achterbahn der Gefühle. Erst der grandiose Sieg im Pokal gegen Nürnberg, dann die Heimniederlage gegen die Hertha. Bei der Partie am Sonntag in Braunschweig wird sich zeigen, ob der neue Coach die Negativserie in der Liga endlich durchbrechen kann. Auf jeden Fall gaben sich die Lauterer nach dem 1:2 gegen Berlin kämpferisch und wollen alles daran setze, mit einem Sieg in die Weihnachtspause zu gehen. Die Analyse zeigt SWR Sport.

Unsere Serie "Sporthelden": Siegerehrung im Studio

SWR Sport hat Sportlerinnen und Sportler aus dem Südwesten vorgestellt, die im Jahr 2023 herausragende Leistungen oder Engagements erbracht haben. Sie konnten abstimmen und entscheiden, wer ihr Sportheld/ihre Sportheldin 2023 ist. Am Sonntag wird unser SWR Sport-Moderator Michael Antwerpes den Sieger/die Siegerin live im Studio begrüßen und ihm oder ihr den verdienten Pokal überreichen. Seien sie live dabei, wenn ihr Sportheld/ihre Sportheldin geehrt wird.

Mitmachen bei "meinSWR"

Unsere Zuschauer können sich live an der Sendung beteiligen und mit ihrem Smartphone, Tablet oder PC über spannende Fragen und Themen abstimmen. Die Ergebnisse werden in Echtzeit veröffentlicht und mit dem Studiogast diskutiert. Hier ist der Link:

meinSWR

Moderation: Désirée Krause

Sendung am So., 17.12.2023 21:45 Uhr, SWR Sport, SWR