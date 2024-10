SWR Sport | 20.10.2024 SWR Sport mit Marius Bülter (TSG Hoffenheim) Stand: 16.10.2024 18:34 Uhr

Der VfB Stuttgart zwischen den Topspielen beim FC Bayern und bei Juventus Turin. Mit Hoffenheims Marius Bülter ist ein blitzgescheiter Fußball-Spätstarter Talkgast im Studio.

Der Offensivspieler der TSG Hoffenheim wurde erst mit 25 Fußball-Profi. Sechs Jahre später hat er sich längst als Bundesligaspieler etabliert. Marius Bülter, der im vergangenen Sommer aus Schalke nach Hoffenheim kam, absolvierte zunächst ein Maschinenbau-Studium; Fußball war lange Zeit Nebensache für den Münsterländer ("Durch mein Studium weiß ich, was für ein Privileg ich als Fußballprofi habe"). Mittlerweile hat der 31-Jährige 127 Bundesligaspiele (23 Tore) für Union Berlin, Schalke 04 und Hoffenheim absolviert. Auch wenn es für das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo aktuell nicht besonders gut läuft; auf Marius Bülter kann sich der Coach verlassen. In den ersten sechs Saisonspielen erzielte der Linksfuß drei Tore. Am Samstag will er gegen Bochum (15:30 Uhr, live im Audiostream auf sportschau.de) seine Quote ausbauen.

Südgipfel FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat in dieser Saison noch nicht ganz die Balance aus der Vorsaison gefunden - und jetzt geht's am Samstagabend zum FC Bayern (18:30 Uhr live im Audiostream auf sportschau.de). Die Nationalspieler kommen mit breiter Brust von den Länderspielen zurück: Deniz Undav und Debütant Jamie Leweling erzielten sämtliche Tore für Deutschland. Torwart Alexander Nübel feierte sein DFB-Debüt, Angelo Stiller und Maximilian Mittelstädt zeigten gute Leistungen, lediglich Chris Führich verletzte sich. Er wird beim Topspiel fehlen. Das Süd-Duell ist die fußballerische Vorspeise vor dem Champions League-Leckerbissen am kommenden Dienstag bei Juventus Turin.

Freiburg will sich in Spitzengruppe festsetzen

Der SC Freiburg ist als Tabellenvierter unter Neu-Trainer Julian Schuster mehr als im Soll. Aktueller Toptorschütze ist Ritsu Doan (3 Treffer), der auch beim Sieg in Bremen traf. Auch der junge Noah Atubolu scheint sich weiter zu stabilisieren. Kapitän Christian Günter gab ihm volle Rückendeckung, nachdem es zuletzt unschöne Schmäh-Kommentare gegen den Torwart gegeben hatte. Nachdem der Verein auf seiner Mitgliederversammlung einen neuen Rekordumsatz vermelden konnte, will das Team im Heimspiel gegen Augsburg sportlich für weitere positive Schlagzeilen sorgen.

Müllers Wiedersehen mit Kleindienst: Heidenheims "ziemlich beste Freunde"

Tim Kleindienst war Toptorjäger in Heidenheim, ehe er im Sommer zu Bor. M'gladbach wechselte und nun zu seinen ersten Einsätzen in der Fußball-Nationalmannschaft kam. Jetzt kommt es in der Bundesliga erstmals zum Aufeinandertreffen mit seinen Heidenheimer Kumpels (Samstag, 15:30 Uhr, live im Audiostream bei sportschau.de). Vor allem mit Keeper Kevin Müller verbindet Kleindienst eine innige Freundschaft. Heidenheim, das kürzlich mit der Fair-Play-Medaille des DFB ausgezeichnet wurde, will bei den schwächelnden Gastgebern mindestens einen Punkt mitnehmen.

Mainz will mit Burkardts Toren Leipzig schlagen

Jung-Nationalspieler Jonny Burkardt ist mit fünf Saisontreffern der Torgarant beim FSV Mainz 05. Zuletzt traf er zwei Mal gegen Aufsteiger St. Pauli. Sein letzter Heimtreffer liegt allerdings schon ein halbes Jahr zurück. Das will Burkardt gegen Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr, live im Audiostream auf sportschau.de) ändern. Mitspieler Dominik Kohr muss wegen seiner fünften Gelben Karte (im 6. Spiel) aussetzen. Seine empathische Seite zeigte das Fußball-Raubein kürzlich, als er einer Frau offensichtlich das Leben rettete.

2. BL: Südwest-Duell Ulm gegen Karlsruher SC

Aufsteiger Ulm muss ohne seinen verletzten Kapitän Jo Reichert gegen den bärenstarken KSC antreten. Die Badener kommen ungeschlagen und als Tabellenvierter in die Donaustadt. Ungereimtheiten gibt es allerdings wegen der möglichen Vertragsverlängerung von Cheftrainer Christian Eichner. Angeblich soll es bereits eine mündliche Vereinbarung geben, unterschrieben ist allerdings noch nichts.

Der FCK gegen Paderborn unter Druck

Trainer Markus Anfang und sein Team stehen nach einem Negativ-Lauf unter Druck. Tabellenplatz 12 nach zuletzt fünf sieglosen Spielen - das entspricht nicht den Ansprüchen des Traditionsvereins. Nun kommt am Samstag (20:30 Uhr, live im Audiostream bei sportschau.de) ausgerechnet der noch ungeschlagene Tabellen-Dritte SC Paderborn auf den Betzenberg. Der FCK muss dabei auf den verletzten Boris Tomiak verzichten, der mehrere Wochen ausfallen wird.

Basketball: Publikumsliebling Niklas Würzner (Heidelberg Academics)

Niklas Würzner ist der Co-Kapitän der Heidelberger Bundesliga-Basketballer. Der Sohn des Heidelberger Oberbürgermeisters spielt seit der Jugend für die Academics und ist der Publikums-Liebling des aktuellen Tabellen-Dritten. Der Defensiv-Spezialist ist außerdem zuständig für die "Humba" nach erfolgreichen Heimspielen.

Moderation: Lea Wagner

Sendung am So., 20.10.2024 21:45 Uhr, SWR Sport, SWR