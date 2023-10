SWR Sport | 22.10.2023 SWR Sport mit Mainz 05-Kapitän Silvan Widmer nach dem Bayern-Spiel Stand: 18.10.2023 08:47 Uhr

Mainz 05 empfängt die Bayern, und SWR Sport begrüßt im Anschluss 05-Kapitän Silvan Widmer. Dazu gibt es wie immer alles Wichtige zum Fußball aus dem Südwesten.

Die Länderspielpause ist zu Ende, der Bundesliga-Alltag zurück. Für den FSV Mainz 05 geht es mit einem Kracher wieder los: Der FC Bayern ist zum Abendspiel am Samstag zu Gast. Ausgerechnet die Bayern sollen die Mainzer jetzt schlagen. Geht nicht? Geht doch! Saisonübergreifend seit zwölf Spieltagen warten die 05er auf einen Dreier - und gegen wen gelang der letzte Sieg? Genau - gegen die Bayern! 3:1 hieß es am Ende für die 05er, die innerhalb von 14 Minuten aus dem 0:1-Rückstand eine 3:1-Führng machten.

Kapitän Silvan Widmer wieder an Bord

Bei diesem legendären Sieg war auch Silvan Widmer Teil des Teams. Eine Woche später verletzte sich der Mainzer Kapitän im Spiel gegen Wolfsburg schwer und fehlt der Mannschaft seitdem an allen Ecken und Enden. Nun ist der Schweizer Nationalspieler wieder fit, gab sein Debüt beim Benefizspiel im Ahrtal und will nun sein Team im Bundesliga-Alltag unterstützen. Gelingt mit dem Kapitän die Wende gegen die Bayern - darüber wird Moderator Benjamin Wüst mit Silvan Widmer sprechen. Doch der 30-Jährige hat noch viel mehr zu erzählen - am Sonntag ab 21.45 Uhr in SWR Sport.

VfB Stuttgart im Rausch

Beim VfB Stuttgart sind derzeit alle aus dem Häuschen: Mannschaft, Offizielle, Fans und auch neutrale Fußball-Experten schwärmen von der herausragenden Leistung der Mannschaft auf dem Platz. Allen voran ist natürlich Top-Torjäger Serhou Guirassy ein Erfolgsgarant, doch das Team von Sebastian Hoeneß hat noch so viel mehr zu bieten, unter anderem Neu-Nationalspieler Chris Führich oder Mittelfeld-Motor Angelo Stiller. Ihre Erfolgsserie wollen die Stuttgarter gegen Union Berlin fortsetzen und endlich den Sieglos-Fluch brechen: Am 24. April 2017 konnte der VfB zu letzten Mal gegen Berlin gewinnen.

Freiburg und Hoffenheim mit Heimspielen

Auch bei 1899 Hoffenheim läuft es derzeit rund: Startrekord mit 15 Punkten nach sieben Spielen. Jetzt kommt die Frankfurter Eintracht, gegen die die Hoffenheimer natürlich ebenfalls punkten wollen.

Für den SC Freiburg läuft es in dieser Saison noch nicht ganz so glatt, allerdings nur auf der sportlichen Ebene. Wirtschaftlich steht der Verein mit einem Jahresüberschuss von 16,1 Millionen hervorragend da, wie die Verantwortlichen auf der Mitgliederversammlung verkünden konnten. Mit dem VfL Bochum kommt am Samstag nun ein schlagbarer Gegner in den Breisgau - mit einem Sieg sähe auch die sportliche Bilanz schon wieder viel besser aus. Die Analyse beider Partien zeigt SWR Sport.

Lautern hofft auf Sieg in Düsseldorf

Für die Fans des 1. FC Kaiserslautern ist diese Saison bisher ein Fest: 17 Punkte nach neun Spielen, Platz drei in der Tabelle - der Aufstiegstraum lebt, und die Fans feiern ihr Team. Am Samstag müssen die Roten Teufel zum Topspiel nach Düsseldorf. Die Fortuna hat gerade mal zwei Punkte weniger, ein Sieg ist also Pflicht, um weiter an der Spitze der zweiten Liga zu bleiben.

