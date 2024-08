SWR Sport | 18.08.2024 SWR Sport mit Leo Neugebauer, Thomas Wörle und dem DFB-Pokal Stand: 13.08.2024 13:28 Uhr

Auch SWR Sport startet in die neue Saison. Mit dem olympischen Silbermedaillengewinner Leo Neugebauer und dem Ulmer Erfolgstrainer Thomas Wörle sind am Sonntag gleich zwei Top-Gäste mit dabei.

Silber wie Gold für Leo Neugebauer

Er war lange auf der Goldspur. Am Ende des olympischen Zehnkampfes holte sich Leo Neugebauer in Paris die Silbermedaille. Ein Riesen-Erfolg für den erst 24-Jährigen deutschen "König der Athleten" aus Leinfelden-Echterdingen. Entsprechend euphorisch wurde Neugebauer auch am Montag nach seiner Rückkehr aus Paris auf seinem Heimatsportplatz von Familie und Freunden bei der SpVgg Stetten empfangen.

Am Sonntag ab 21.45 Uhr ist Leo Neugebauer zu Gast bei Michael Antwerpes in der Sendung SWR Sport (ab 21.45 Uhr). Der Zehnkämpfer, der seit fünf Jahren in Texas in den USA studiert und trainiert, wird dann über seine emotionale Reise unter den Eiffelturm und über seine großartige Karriere berichten. Eine Karriere, die übrigens bis zum Alter von 15 Jahren auch vom Fußball begleitet wurde.

Thomas Wörle und der SSV Ulm 1846 gegen den FC Bayern

Apropos Fußball: Mit der ersten Runde des DFB-Pokals startet der Fußball in seine neue Saison. Das Kracher-Los des Wochenendes zog dabei der SSV Ulm 1846 Fußball. Die Spatzen treffen am Freitag im ausverkauften Donaustadion auf den Rekord-Pokalsieger Bayern München. Nach der Partie ist Erfolgstrainer Thomas Wörle am Sonntagabend neben Leo Neugebauer im Studio von SWR Sport. Wörle, früher viele Jahre Trainer und zweimal Meister mit den Fußballfrauen des FC Bayern, schaffte zuletzt mit den Ulmern den Durchmarsch, den doppelten Aufstieg von der Regionalliga in die Zweite Liga.

Gelingt das Debüt von Julian Schuster?

Nach zwölf Jahren sitzt beim SC Freiburg wieder ein neuer Trainer auf der Bank. Julian Schuster hat die Nachfolge von Christian Streich angetreten und gibt am Samstag beim DFB-Pokalspiel in Osnabrück sein Pflichtspiel-Debüt für Freiburg. SWR Sport beobachtet den Einstand des neuen Sport-Club-Coaches.

Ist der FCK mit Markus Anfang auch im Pokal erfolgreich?

Saisonauftakt gelungen! Das gilt für den 1.FC Kaiserslautern in der 2. Liga. Sieg in Ulm, Unentschieden gegen Fürth - macht solide vier Punkte unter dem neuen Cheftrainer Markus Anfang. Jetzt wollen die Lauterer am Samstag auch in der ersten Runde des DFB-Pokals nachlegen und beim Drittligisten FC Ingolstadt erfolgreich sein. Wir bilanzieren am Sonntagabend den Anfang von Markus Anfang als Coach in Kaiserslautern.

Holt sich der VfB Stuttgart im Supercup den ersten Titel der Saison?

Noch nicht mit dabei im Pokalrennen ist der VfB Stuttgart. Der deutsche Vizemeister trifft stattdessen am Samstagabend beim Supercup in Leverkusen auf den Deutschen Meister Bayer 04. Holen sich die Schwaben den ersten Titel der Saison? SWR Sport berichtet auch darüber, wie sich das neue VfB-Torjäger-Duo mit Deniz Undav und Ermedin Demirovic in Szene setzen konnte.

Moderation: Michael Antwerpes