SWR Sport | 07.04.2024 SWR Sport mit Kevin Müller vom 1. FC Heidenheim

Torwart Kevin Müller ist der große Rückhalt bei Aufsteiger Heidenheim. Nach dem Bayern-Spiel ist er unser Studiogast. Dazu das Topspiel BVB gegen Stuttgart sowie die Pokaleuphorie in Kaiserslautern.

Kevin Müller (33) spielt beim Aufsteiger eine hervorragende erste Bundesliga-Runde. Beim 3:3 in Stuttgart zeigte er erst kürzlich eine fantastische Leistung. Der gebürtige Rostocker ist ein wichtiger Erfolgsfaktor dafür, dass Heidenheim in seiner Premieren-Saison nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Auch "Kacktore" wie das Maulwurf-Gegentor gegen Frankfurt bringen den Routinier nicht mehr aus der Fassung.

Kevin Müller: Mit Tattoos, Armbändern und Routine gegen den FC Bayern München

Müller, der eine Vorliebe für Armbänder, Tattoos und American Football hat, ist neben Defensivmann Norman Theuerkauf der dienstälteste Spieler im Heidenheimer Kader. Längst ist er auf der Ostalb heimisch geworden. Mit seiner Ehefrau Steffi und Sohn Pepe (12), der in der U 13 des FCH im Tor steht, fühlt er sich pudelwohl. Im ersten Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Bayern (Samstag, 15:30 Uhr) will der Keeper vor allem den Top-Torjäger der Liga, Harry Kane (31 Tore in 27 Spielen), zur Verzweiflung bringen.

Der VfB Stuttgart im Topspiel bei Borussia Dortmund

Nach dem wilden 3:3 gegen Heidenheim und einer Spielweise, die teilweise an "Arroganz" erinnerte (Undav), will der VfB Stuttgart beim Topspiel in Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr) wieder fokussierter auftreten. Mit Deniz Undav und Serhou Guirassy stellt der VfB das beste Sturmduo der Liga. Gemeinsam haben sie 38 Tore erzielt, das geb es beim VfB noch nie. Wir schauen das Spiel gemeinsam mit Fans in einer Fußballkneipe in Stuttgart.

Mainz ist heiß wie Frittenfett: Abstiegs-Knaller gegen Darmstadt

Mainz konnte sich beim 0:0 in Leipzig beim überragenden Robin Zentner bedanken. Gegen Schlusslicht Darmstadt 98 wollen die Rheinhessen erneut von ihrer Heimstärke leben. Die Mainzer holten in dieser Saison 13 von 20 Punkten vor heimischer Kulisse. Vor allem Jonathan Burkardt dürfte heiß wie Frittenfett auf das Spiel sein. Der Stürmer, der zuletzt vier Mal traf, ist gebürtiger Darmstädter und spielte bis 2014 in der Lilien-Jugend. Dann wechselte er nach Mainz.

SC Freiburg: Streichs Abschiedstour geht gegen Leipzig weiter

Die Abschiedstour von Freiburg-Cheftrainer Christian Streich geht weiter. Nach dem überraschend deutlichen 3:0-Erfolg in Gladbach wollen die Freiburger mit weiteren drei Punkten gegen RB Leipzig weiterhin Kurs auf die internationalen Plätze halten. Die Planungen für die kommende Saison unter Neu-Trainer Julian Schuster laufen auch bereits auf Hochtouren. Freiburg verpflichtete Eren Dinkci, den schellsten Sprinter der Liga, der zuletzt nach Heidenheim ausgeliehen war und dort überdurchschnittlich ablieferte (8 Saisontore).

Hoffenheim gegen Augsburg - da war doch was. In der Hinrunde kam es in Augsburg zu einem "Böllerwurf" im Hoffenheimer Fanblock, durch den 14 Menschen verletzt wurden. Das juristische Nachspiel läuft noch. Das sportliche Kräftemessen am Sonntag (15:30 Uhr) zeigen wir in der Bundesliga-Sportschau.

Der FCK zwischen Pokal-Euphore und Liga-Alltag

Was für ein Kontrast: Nach dem Halbfinal-Erfolg in Saarbrücken steht Zweitligist 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokalfinale, wo die Pfälzer am 25. Mai auf Favorit Bayer Leverkusen treffen werden. Die Fans sind euphorisiert - aber unruhig zugleich. Denn im Liga-Alltag steht der Abstiegskampf im Vordergrund. Am Samstag muss die Funkel-Truppe beim Hamburger SV antreten. Einfach ist anders.

Abschiedstour II: KSC-Profis Stindl und Gondorf sagen Goodbye

Auch bei Zweitligist Karlsruher SC stehen die Zeichen auf Abschied. Zum Saisonende beenden Ex-Nationalspieler Lars Stindl und Kapitän Jerome Gondorf ihre beeindruckenden Karrieren. Vorher wollen sie ihrem Team gegen Aufstiegskandidat FC St. Pauli (Samstag, 20:30 Uhr) aber zu drei wichtigen Punkten verhelfen.

Nah dran: MMA-Kämpfer Christian Jungwirth

Der Bopfinger Kämpfer Christian Jungwirth (37) ist der Superstar in der deutschen Mixed-Martial-Arts-Szene. Kürzlich kämpfte er vor 15.000 Fans in Stuttgart. Sein Weg war extrem steinig: Als junger Nachwuchs-Fußballer kickte er beim VfB Stuttgart unter Trainer Thomas Tuchel mit Serdar Tasci und Andreas Beck. Dann wurde er aussortiert, nahm Drogen und wurde depressiv. Erst durch den Kampfsport fand er sportlichen Erfolg - und sich selbst.

