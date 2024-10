SWR Sport | 06.10.2024 SWR Sport mit Julian Krahl und Silvio Meißner Stand: 02.10.2024 13:10 Uhr

Top-Gäste bei SWR Sport: Moderator Michael Antwerpes begrüßt FCK-Keeper Julian Krahl und Silvio Meißner, der mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister wurde, live im Studio.

Der sechste Spieltag der Fußball-Bundesliga hält ein Südwest-Duell bereit: Der VfB Stuttgart trifft im späten Abendspiel (19.30 Uhr) am Sonntag auf die TSG Hoffenheim. Ebenfalls am Sonntag muss der 1. FC Heidenheim ran, während der SC Freiburg (in Bremen) und Mainz 05 (bei St. Pauli) schon am Samstag spielen. Auch der 1. FC Kaiserslautern spielt auswärts, allerdings quasi um die Ecke: Die Fahrt nach Elversberg steht auf dem Programm. Analysen und Stimmen zu den Partien gibt es in SWR Sport (Sonntag ab 21.45 Uhr), dazu noch ein Portrait von KSC-Kapitän Marvin Wanitzek und einen Einblick ins Leben einer Radsport-WG.

VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim

Für die Stuttgarter geht es nach dem ersten Champions League-Heimspiel gegen Prag (1:1) wieder zurück zum Bundesliga-Alltag. Dort steht die Mannschaft von Sebastian Hoeneß derzeit auf Rang acht der Tabelle und hofft auf den dritten Sieg im sechsten Spiel, nachdem es zuletzt ein 2:2 gegen Wolfsburg gab. Mit Hoffenheim erwartet das Team einen verunsicherten Gegner, der zuletzt eine 3:0-Führung gegen Bremen verschenkte und mit einer 3:4-Niederlage im Gepäck das heimische Stadion verlassen musste. SWR Sport analysiert die Partie ausführlich mit Studiogast Silvio Meißner.

Silvio Meißner im Studio

Studiogast Silvio Meißner ist nicht nur ein guter Fußballer gewesen, der insgesamt acht Jahre beim VfB Stuttgart unter Vertrag stand, sondern stets ein sehr überlegter und hilfsbereiter Mensch. Dementsprechend hat er auch eine Karriere nach der Karriere vorzuweisen. Der ehemalige Mittelfeldspieler hat eine Agentur gegründet, die hilfsbedürftige Menschen im Alltag unterstützt. Ein Mann mit vielen Facetten also, genau wie auch der zweite Gast im Studio, FCK-Keeper Julian Krahl.

FCK-Keeper Julian Krahl nach dem Spiel gegen Elversberg

Julian Krahl ist einer der wichtigsten Spieler des 1. FC Kaiserslautern. Als Torhüter hat er sowieso schon ein Alleinstellungsmerkmal, doch der 24-Jährige ist auch ansonsten ein herausragender Typ. Er scheut sich nicht, Verantwortung zu übernehmen und klare Analysen zu geben. Beim 0:0 seines FCK zuletzt gegen Regensburg stand die Defensive gut, in der Offensive läuft es aber noch nicht ganz rund. Wie er das Auswärtsspiel gegen den SV Elversberg bewertet - dafür wird der Keeper sicherlich klare Worte im Studio finden. Moderator Michael Antwerpes wird aber nicht nur über die Situation beim 1. FC Kaiserslautern mit Krahl sprechen, sondern auch über seine persönlichen Pläne und Ziele.

Moderation: Michael Antwerpes

