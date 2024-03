SWR Sport | 24.03.2024 SWR Sport mit Janina Hettich-Walz und Sven Hannawald Stand: 19.03.2024 14:52 Uhr

Zum Ende der Wintersport-Saison begrüßt Moderatorin Lea Wagner tolle Gäste bei SWR Sport: Biathlon-Vizeweltmeisterin Janina Hettich-Walz und Skisprung-Experte Sven Hannawald.

Sie ist das Aushängeschild der deutschen Biathletinnen in dieser Saison: Janina Hettich-Walz ist richtig durchgestartet und bei der Weltmeisterschaft 2024 in Nove Mesto (Tschechien) aufs Podest gelaufen. Wie schon 2021 mit der Staffel sicherte sie sich die Silbermedaille. Auch beim letzten Weltcup der Saison in Canmore (Kanada) setzte die 27-Jährige ein Ausrufezeichen und holte sich Silber im Massenstart. Mit Moderatorin Lea Wagner wird sie die vergangene Saison noch einmal Revue passieren lassen, aber natürlich auch über ihre Zukunftspläne sprechen.

Benedikt Doll - das Ende einer besonderen Karriere

Und ein weiterer Biathlet wird in der Sendung ausführlich gewürdigt: Unser Vorzeige-Sportler Benedikt Doll hat seine Karriere beendet und feiert am 24. März seinen 34. Geburtstag. Grund genug für Michael Antwerpes, mit ihm gemeinsam ein Festessen zu kochen und sich an die wichtigsten Stationen seiner Karriere noch einmal zu erinnern.

Sven Hannawald über die Skispringer

Natürlich wird auch die Leistung der Skispringer ausführlich in der Sendung besprochen. Der perfekte Mann für die Analyse: Sven Hannawald, selbst eine Legende im Skispringen. Hannawald war der erste Springer, dem 2002 der Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee mit Siegen in allen vier Wettbewerben gelang. Wer sollte besser die Leistung der aktuellen Skispringer beurteilen können und vielleicht auch einen Tipp haben, wer ihm denn nachfolgen könnte.

"Nah dran": Linn Kazmaier

Sie ist gerade mal 17 Jahre alt und hat schon alle großen Titel gewonnen: Linn Kazmaier ist im Para-Ski-nordisch kaum zu schlagen. Schon vor zwei Jahren holte sie sich ihre erste Olympische Goldmedaille in Peking, dazu noch drei Silber- und eine Bronzemedaille. Und in diesem Winter räumt sie einen Weltmeister-Titel nach dem anderen ab. SWR Sport portraitiert die Ausnahme-Athletin.

