SWR Sport | 10.03.2024 SWR Sport mit Heidenheim-Kapitän Patrick Mainka

Patrick Mainka ist eine wichtige Konstante bei Bundesliga-Aufsteiger Heidenheim. Der Kapitän verpasste als einziger Feldspieler in dieser Saison noch keine Spielminute. Am Sonntag ist der 29-Jährige Gast bei SWR Sport.

Der Heidenheimer Kapitän und das Spiel in Augsburg

Patrick Mainka (29) ist als Kapitän des 1. FC Heidenheim der verlängerte Arm von Cheftrainer Frank Schmidt. Der Ostwestfale, der 2018 aus der vierten Liga nach Heidenheim kam, absolvierte in seiner ersten Bundesliga-Saison als einziger Feldspieler der Liga alle 24 Partien über die volle Distanz. Am Samstag will der Abwehrboss sein Team beim FC Augsburg zu einem weiteren Sieg für den Klassenverbleib führen. Im SWR Studio spricht Mainka über das Abenteuer Bundesliga, den Wohlfühlfaktor Ostalb und seine Führungsrolle im Team.

Geht der Höhenflug des VfB Stuttgart gegen Union Berlin weiter?

Der VfB Stuttgart steuert schnurstracks auf die Champions League-Teilnahme zu. Beim Sieg in Wolfsburg erhöhte Stürmer Serhou Guirassy sein Torkonto auf 20 Treffer (in 18 Bundesligaspielen). Trifft er auch am Freitag abend gegen Union Berlin (20:30 Uhr)? Bleibt er oder geht er im Sommer?

Der SC Freiburg muss nach dem Europa League-Spiel gegen West Ham am Donnerstag im Liga-Alltag beim VfL Bochum ran (Sonntag, 15:30 Uhr). Bleibt abzuwarten, wie sich die Mehrfachbelastung niederschlägt. Erfreulich, dass Kapitän Christian Günter nach längerer Verletzungspause wieder topfit ist.



Nach dem Sieg gegen Bremen hat sich die TSG Hoffenheim direkt hinter den Top 6 der Liga festgesetzt. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf Gegner Eintracht Frankfurt (Sonntag, 17:30 Uhr). Für Hoffenheims Topstürmer Maximilian Beier (12 Tore) ist dies ein weiteres Bewerbungsspiel für das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann.



Wir zeigen die wichtigsten Szenen und Reaktionen.

Eigentlich keine Chance - aber die will Mainz bei den Bayern nutzen

Mainz 05 steht nach dem Remis gegen Gladbach noch immer auf einem direkten Abstiegsplatz. Beim Spiel in München sind gleich drei Mainzer Spieler gesperrt: Kohr, Barreiro und Ngankam. Trotzdem wollen die Rheinhessen bei den Bayern für eine Überraschung sorgen; auch wenn sie die schlechteste Chancenverwertung in der Liga aufweisen.

Der FCK will gegen Osnabrück nachlegen

Mit dem 3:0-Sieg in Rostock konnte Zweitligist Kaiserslautern die Schmach gegen den KSC tilgen. Ragnar Ache traf gleich drei Mal und ist mit seinen 12 Toren in 18 Spielen die Lebensversicherung der Pfälzer. Jetzt will er am Sonntag auch gegen den Tabellen-18. aus Osnabrück treffen.

"Nah dran": Die Handballerinnen aus Bietigheim auf Pokaljagd

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim sind aktuell deutsche Meisterinnen und haben zuletzt dreimal in Folge den DHB-Pokal gewonnen. Auch in diesem Jahr geht das Team von Trainer Jakob Vestergaard als Favorit in das diesjährige Final Four in Stuttgart.

Moderation: Desirée Krause

