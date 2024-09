SWR Sport | 22.09.2024 SWR Sport mit Guido Buchwald und Benedikt Gimber Stand: 18.09.2024 11:14 Uhr

Der 1990er Weltmeister Guido Buchwald, Ehrenspielführer des VfB Stuttgart, und Abwehrspieler Benedikt Gimber vom 1. FC Heidenheim sind Studiogäste bei SWR Sport am Sonntag ab 21:50 Uhr.

Was für eine Wahnsinnswoche für den VfB Stuttgart. Erst das Champions-League-Comeback am Dienstagabend bei den "Königlichen" von Real Madrid, dann die Top-Partie der Bundesliga an diesem Sonntag (17:30 Uhr) gegen Borussia Dortmund mit den Ex-Stuttgartern Anton und Guirassy. Jeweils live auf der Tribüne mit dabei war und ist mit dem 1990er Weltmeister Guido Buchwald eine der ruhmreichen VfB-Legenden. Der zweimalige Meisterspieler der Schwaben analysiert für uns als Studiogast in der Sendung SWR Sport (ab 21:50 Uhr im SWR Fernsehen und per Livestream auf swr.de) die Partie gegen den BVB und berichtet auch von seinen faszinierenden Eindrücken der Madrid-Reise und der unglücklichen 1:3-Niederlage des VfB im berühmten Bernabeu-Stadion.

Benedikt Gimber und die Erfolge des 1.FC Heidenheim

Neben Guido Buchwald freut sich SWR Sport auch auf den Besuch von Innenverteidiger Benedikt Gimber vom Bundesliga-Überraschungsteam 1. FC Heidenheim. Der 27-Jährige aus dem Odenwald, wie einst Guido Buchwald ein absoluter Teamplayer und Mentalitätsspieler, ist in der Jugendakademie der TSG Hoffenheim groß geworden, feierte 2014 unter Julian Nagelsmann die Deutsche U19-Meisterschaft und wurde damals sogar mit der Fritz-Walter-Medaille des DFB als jahrgangsbester Jugendspieler ausgezeichnet.

Benedikt Gimber vom 1.FC Heidenheim ist Studiogast bei SWR Sport

Den Sprung in die Bundesliga schaffte "Gimbo", wie sie ihn in Heidenheim nennen, aber erst über den jahrelangen Umweg Zweite Liga. Seit letzter Saison ist Benedikt Gimber fester und unverzichtbarer Bestandteil der Innenverteidigung des FCH und mit verantwortlich für die Erfolge des Außenseiters vom Brenztal.

Baden-Württemberg-Duell Heidenheim gegen den SC Freiburg

Mit Benedikt Gimber sprechen wir über seinen eher ungewöhnlichen Karriereweg und selbstverständlich über das Baden-Württemberg-Duell vom Samstag gegen den SC Freiburg mit seinem neuen Trainer und Streich-Nachfolger Julian Schuster. Beide Teams sind mit zwei Siegen aus den ersten drei Saisonspielen erfreulich gut in die neue Bundesligarunde gestartet. Bei den Breisgauern spielte sich zuletzt gegen Bochum vor allem Stürmer Junior Adamu mit zwei Treffern in die Schlagzeilen. Trifft er auch gegen Gimber und Heidenheim?

Zweitliga-Topspiel des KSC in Magdeburg

Hocharätiges Programm gibt es auch aus der Zweiten Liga. Der Karlsruher SC reist am Sonntag (13:30 Uhr) zum Top-Duell Zweiter gegen Dritter zum 1. FC Magdeburg. Gespannt sind die KSC-Fans und SWR Sport vor allem, ob Torjäger Budu Zivzivadse (sechs Saisontreffer) weiterhin wie am laufenden Band trifft.

Der FCK vor vollem Haus gegen den HSV

SWR Sport berichtet über den bis jetzt noch ungeschlagenen KSC ebenso wie über den 1.FC Kaiserslautern, der im Samstagabendspiel auf das Spitzenteam des Hamburger SV trifft (20:30 Uhr). Eine besondere Partie ist dieses Begegnung vor allem für den Ex-Hamburger Aaron Opoku, den wir mit der SWR-Sport-Kamera begleiten.

Jonas Deichmann und seinen Triathlon-Rekord

In unserer Serie "Nah dran" stellen wir diesmal den Extrem-Triathleten Jonas Deichmann vor. Der 37-Jährige gebürtige Stuttgarter stellte zuletzt einen unfassbaren Weltrekord auf, indem er an 120 Tagen hintereinander 120 Triathlons absolvierte. Wir fragen ihn in SWR Sport nach seiner unbändigen Ausdauer und Motivation und auch nach seinen nächsten Zielen.

Moderation: Tom Bartels

Sendung am So., 22.9.2024 22:10 Uhr, SWR Sport, SWR