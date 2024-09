SWR Sport | 15.09.2024 SWR Sport mit Freiburg-Cheftrainer Julian Schuster Stand: 11.09.2024 13:10 Uhr

Schuster trat als Nachfolger von Kulttrainer Christian Streich ein schweres Erbe an. Der 39-Jährige führt den Freiburger Weg selbstbewusst und auf seine eigene Art fort.

Beim SC Freiburg hat eine neue Zeitrechnung begonnen: Nachdem Christian Streich mehr als 12 Jahre in der Verantwortung stand, hat der langjährige SC-Kapitän Julian Schuster im Sommer diesen herausfordernden Job übernommen. Der im schwäbischen Löchgau geborene Schuster (zwei Bundesliga-Spiele für den VfB Stuttgart) fühlt sich längst als Südbadener. Zehn Jahre spielte der kommunikative Vater von vier Kindern als Mittelfeldstratege beim Sportclub (20 Tore in 242 Spielen), ehe er 2018 nach seinem Karriereende als Verbindungs- und Co-Trainer arbeitete.

Der Start ist sein neues Trainerleben ist dem 39-Jährigen geglückt. Zwei Siege (im Pokal gegen Osnabrück und in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart) und eine Niederlage (beim FC Bayern) stehen zu Buche. Jetzt soll ein Heimsieg gegen den VfL Bochum folgen.

Am Sonntag ist Julian Schuster erstmals als neuer Chefcoach des SC Freiburg Studiogast in der Sendung SWR Sport (ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen und per Livestream auf swr.de).

Der VfB Stuttgart zwischen Mönchengladbach und Madrid

Gemischte Gefühle beim VfB Stuttgart: Wegen des durchwachsenen Bundesliga-Auftakts ist man beim Tabellen-Zweiten der Vorsaison nicht glücklich. Der eine Punkt aus den beiden Spielen in Freiburg und gegen Mainz ist der schlechteste Start seit dem Aufstieg 2020. Beim Spiel bei Bor. M'gladbach hoffen die Schwaben u.a. auf die Qualitäten von Nationalstürmer Deniz Undav, der im DFB-Trikot sein erstes Tor erzielte. Nach der Bundesliga kommt die Vorfreude auf die Champions League. Am Montag reist das Team zum ersten Spiel der Gruppenphase nach Madrid. Am Dienstag (21 Uhr) tritt der VfB bei Titelverteidger Real Madrid an (u.a. mit Ex-VfB-Profi Antonio Rüdiger und Weltstar Kylian Mbappé).

Am Sonntag (17:30 Uhr / Audiostream auf sportschau.de) treffen zwei Teams aufeinander, die zum Saisonbeginn jeweils zwei Mal remis spielten. Mainz ist saisonübergreifend seit elf BL-Spielen ohne Niederlage. Gegen Bremen können die Rheinhessen den Vereinsrekord (12 ungeschlagene Spiele unter Tuchel in 2010) einstellen. Bo Henriksen hat übrigens den besten Punkteschnitt aller Mainzer BL-Trainer (noch vor Klopp oder Tuchel): 1,7 Punkte pro Spiel. Zu Hause sind die Mainzer unter dem Dänen noch ungeschlagen. Das soll gegen die Norddeutschen auch so bleiben.

Nach dem Spiel analysieren wir die Situation der Mainzer im Gespräch mit Cheftrainer Bo Henriksen.

BL: Hoffenheim gegen Meister Leverkusen

Toptorjäger Andrej Kramaric ist die Lebensversicherung der Hoffenheimer. In seinen letzten neun BL-Einsätzen erzielte der Kroate 11 Tore. In dieser Saison erzielte er alle vier Hoffenheimer Tore. Sorgenkind ist die Abwehr. Die Defensivprobleme der Hoffenheimer ziehen sich durch die komplette Amtszeit von Trainer Matarazzo. In 51 BL-Spielen stand nur drei Mal die Null. Bei einer deutlichen Niederlage gegen Leverkusen könnte es langsam eng werden für den Coach.

2. BL: Wohin geht die Reise des 1. FC Kaiserslautern?

Zweitligist 1. FC Kaiserslautern steht nach dem rasanten 3:4 im Heimspiel gegen Hertha weiter mit sieben Punkten aus vier Spielen da. Die Pfälzer wissen nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Unter der Woche stärkte sich die Mannschaft auf den Wurstmarkt in Bad Dürkheim und holte sich ein bisschen Liebe bei den Fans ab. In Hannover will die Anfang-Truppe mindestens einen Punkt holen. Aber das wird schwer, denn v.a. die FCK-Abwehr schwächelt.

Nah dran: Richard Vogel, Shooting Star am Springreiter-Himmel

Olympia-Reiter Richard Vogel ist mit 27 in der Weltspitze angekommen. Vogel wuchs in Binzwangen (Lkr. Biberach) in einer klassischen "Pferdefamilie" auf, umgeben von vielen Vierbeinern. Mit 16 entschied er sich, sein Hobby zum Beruf zu machen. Ein Jahr vor dem Abitur brach er gegen den Willen seines Vaters die Schule ab und widmete sich der Reiterei. Sturkopf Vogel ging mit 21 zielorientiert in die Selbständigkeit. 2023 verpasste er nur knapp den Sieg beim CHIO in Aachen und etablierte sich als bester deutscher Springreiter. Wir begleiten Vogel beim CHI in Donaueschingen.

Moderation: Lea Wagner

Sendung am So., 15.9.2024 21:45 Uhr, SWR Sport, SWR