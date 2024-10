SWR Sport | 03.11.2024 SWR Sport mit FCK-Trainer Markus Anfang Stand: 31.10.2024 09:17 Uhr

Vom Stadion ins Studio: Moderatorin Lea Wagner begrüßt am Sonntag den Trainer des 1. FC Kaiserslautern, Markus Anfang, bei SWR Sport. Los geht es um 21:45 Uhr.

Direkt nach der Partie seines 1. FC Kaiserslautern wird Trainer Markus Anfang zu Gast bei SWR Sport sein. Mit Moderatorin Lea Wagner wird Anfang natürlich das sportliche Geschehen beim FCK beleuchten. Nach den zuletzt starken Auftritten gegen Paderborn (3:0-Sieg) und dem spektakulären 4:3-Erfolg gegen Düsseldorf wollen die Roten Teufel zuhause auch das dritte Topspiel gegen Magdeburg für sich entscheiden. Zwar mussten sie im Pokal eine 1:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart hinnehmen, doch Markus Anfang war stolz auf die Leistung seines Teams gegen den Vizemeister.

YouTube-Video von SWR Sport Fußball : "DEIN VfB 🤝 DEIN FCK - Freundschaftliche Pokalnacht in Stuttgart | SWR Sport"

Die Wahnsinns-Woche des VfB Stuttgart

Für den VfB geht es nach dem Pokalerfolg am Dienstag bereits am Freitag mit einem Knallerspiel weiter. Der Meister der Saison 2023/2024 empfängt den Vizemeister - Bayer Leverkusen trifft auf den VfB Stuttgart. SWR Sport liefert die Highlights der Partie und schaut voraus auf den nächsten Auftritt in der Champions League: Am Mittwoch um 21 Uhr wird das Heimspiel gegen Atlanta Bergamo angepfiffen.

Wir zeigen die Highlights und Reaktionen zum Sonntagspiel zwischen dem SC Freiburg und Mainz 05. Während die Freiburger mit einem Pokalsieg (2:1 gegen den HSV) im Rücken in die Partie gehen, müssen die Mainzer die 0:4-Pokalschlappe gegen den FC Bayern München abhaken.

Sven Hannawald wird 50 Jahre

Er hat das geschafft, wovon die Skispringer träumen: Sven Hannawald gewann 2002 die Vierschanzentournee als erster Sportler mit Siegen in allen vier Springen. Doch auch seine Karriere lief nicht immer rund. Höhen und Tiefen wechselten sich ab. Am 9. November feiert der ARD-Skisprung-Experte, der im Schwarzwald zur Weltklasse gereift ist, seinen 50. Geburtstag - Grund für SWR Sport, noch einmal auf seine Karriere zurück zu schauen.

Moderation: Lea Wagner

Sendung am So., 3.11.2024 21:45 Uhr, SWR Sport, SWR