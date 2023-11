SWR Sport | 29.10.2023 SWR Sport mit FCH gegen VfB und Studiogast Anton Stach Stand: 02.11.2023 12:05 Uhr

Das schwäbische Duell Heidenheim gegen Stuttgart steht im Mittelpunkt des Bundesliga-Sonntags. Nach der Partie gegen Tabellenführer Leverkusen ist Nationalspieler Anton Stach von der TSG Hoffenheim Studiogast in SWR Sport

Studiogast Anton Stach in SWR Sport

Dieses Telefonat im März letzten Jahres wird Anton Stach nie vergessen. Er war mit dem Auto unterwegs, als der damalige Bundeatrainer Hansi Flick anrief und ihn zur Nationalmannschaft einlud. Es folgten zwei Länderspiele gegen Israel und Italien. Die Berufungen waren die Krönung eines grandiosen Karrieresprungs. Innerhalb von gut eineinhalb Jahren gelang Stach über Wolfsburg II, Fürth und Mainz 05 der Sprung von der Regionalliga ins A-Nationalteam.

Hoffenheimer Top-Duell gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen

Am 1. September ist der 24-Jährige von den Rheinhessen zur TSG Hoffenheim gewechselt, um im Kraichgau den nächsten Karrieresprung zu machen. Bislang ist das tabellarisch gelungen, Hoffenheim ist mit fünf Siegen in fünf Auswärtsspielen der "Auswärtsmeister" der Bundesliga. Am Samstag empfangen die Hoffenheimer den (Gesamt-) Tabellenführer Bayer Leverkusen zum Top-Duell des 10. Spieltags, und Anton Stach ist danach am Sonntag (ab 21.45 Uhr) Studiogast bei SWR Sport.

Mainz 05 weiter im Tabellenkeller? Weiter mit Bo Svensson?

Anton Stachs früherem Verein Mainz 05 geht es derweil denkbar schlecht. Die Rheinhessen stehen sieglos am Tabellenende, blamierten sich am Mittwoch beim 0:3 im DFB-Pokal beim Zweitligisten Hertha BSC und kämpfen darüber hinaus mit den Negativ-Schlagzeilen um Anwar El Ghazi. Der Stürmer sorgt mit seinen Statements zum Nahost-Konflikt weiter für Unverständnis.

Am Samstag (15.30 Uhr) empfangen die Mainzer das Spitzenteam von RB Leipzig. SWR Sport analysiert in der Sendung am Sonntag die Situation der Nullfünfer und die Perspektive für den erfolglosen Trainer Bo Svensson.

Schwäbisches Duell Heidenheim gegen den VfB Stuttgart

Ein schwäbisches Duell - das gab es seit der Saison 1999/2000 in der Bundesliga nicht mehr. Damals trafen der SSV Ulm und der VfB Stuttgart aufeinander. Jetzt ist neben dem VfB mit dem 1.FC Heidenheim nach 23 Jahren wieder ein zweites Team aus Württemberg in der Bundesliga mit dabei. Am Sonntag (17.30 Uhr) treffen die beiden Nachbarn zum ersten Mal in der Erstklassigkeit aufeinander.

Während sich die Stuttgarter als Überraschungsteam der Saison im vorderen Drittel der Tabelle etablieren konnten und zuletzt auch mit dem 1:0 gegen Union Berlin im DFB-Pokal eine Runde weiter kamen, geht beim FCH der Trend böse nach unten. Drei Niederlagen in der Bundesliga folgte jetzt auch ein ernüchterndes 1:3 im Pokal in Mönchengladbach. SWR Sport zeigt ausführlich, ob sich die Heidenheimer am Sonntag gegen Favorit Stuttgart rehabilitieren können und analysiert nach Spielende exklusiv mit den beiden Trainern Frank Schmidt und Sebastian Hoeneß die Partie in einer gemeinsamen Gesprächsrunde.

Freiburg gegen Mönchengladbach in Zugzwang

Es rumpelt und ruckelt weiter hin und her beim Tabellen-Achten SC Freiburg. Nach der knappen Bundesliga-Niederlage in Leverkusen mit vielen guten Ansätzen scheiterten die Breisgauer am Mittwoch überraschend im DFB-Pokal daheim gegen den Zweitligisten SC Paderborn. Ein ärgerliches Ausscheiden. Am Samstag (15.30 Uhr) erwartet der Sport-Club in der Bundesliga Borussia Mönchengladbach in der Freiburger Arena. Nur mit einem Sieg über die Borussen kann Freiburg den Kontakt zu den europäischen Rängen in der Tabelle halten. SWR Sport ist hautnah dabei.

Zuschauer-Boom auf dem Betzenberg

Ausverkauftes Spiel gegen den Hamburger SV, ausverkauftes Pokal-Duell gegen den 1.FC Köln, volle Hütte auch gegen Greuther Fürth? Der 1.FC Kaiserslautern freut sich aktuell über einen echten Zuschauer-Boom auf dem Betzenberg. Und auch sportlich läuft es prima für die Pfälzer. Der POkal-Coup gegen die Kölner, Platz sechs in der Zweiten Liga, da kommen die Fürther am Samstag (13.00 Uhr) gerade recht, um die Begeisterung rund um den FCK fortzusetzen.

Wenn in Stuttgart die Holzspäne fliegen...

Es ist ein absolutes Spektakel an diesem Wochenende: Die Stuttgarter Porsche-Arena ist seit Wochen ausverkauft, denn bei der Timbersports-WM fliegen mit Beil und Motorsäge wieder die Holzspäne. Es ist die Königsklasse im Sportholzfällen, und SWR Sport ist in seiner Serie "Nah dran" in der Tat ganz nah dran am Geschehen und zeigt am Sonntagabend die besten Bilder von dieser über hundertjährigen Tradition.

Mitmachen bei "meinSWR"

Unsere Zuschauer können sich live an der Sendung beteiligen und mit ihrem Smartphone, Tablet oder PC über spannende Fragen und Themen abstimmen. Die Ergebnisse werden in Echtzeit veröffentlicht und mit dem Studiogast diskutiert. Hier ist der Link:

meinSWR

Moderation: Michael Antwerpes