SWR Sport | 11.02.2024 SWR Sport mit Ex-Stuttgart-Profi Maurizio Gaudino

Ex-Nationalspieler Maurizio Gaudino (Meister mit dem VfB Stuttgart 1992), ist ab 23:30 Uhr Studiogast bei SWR Sport. Wir sprechen mit ihm über das Sonntagsspiel Stuttgart gegen Mainz.

Vorhang auf zum nächsten Schauspiel der Ballzauberer des VfB Stuttgart. Am Sonntag (15:30 Uhr) trifft der Tabellen-Dritte auf den vom Abstieg bedrohten FSV Mainz 05. Die Stürmerhoffnungen liegen weiter auf Deniz Undav, dem besten deutschen Torjäger der Liga. Offensivpartner Serhou Guirassy kam mit einer Verletzung vom Afrika-Cup zurück und fällt wochenlang aus. Beim Gegner aus Mainz geht es in dieser Saison in erster Linie ums Überleben. Die Wirkung des Trainerwechsels zu Jan Siewert scheint bereits verpufft.



Wir liefern nach diesem wegweisenden Spiel alle wichtigen Stimmen und Reaktionen in exklusiven Interviews.

Maurizio Gaudino, Meisterspieler des VfB Stuttgart 1992, analysiert im Studio nicht nur die sportliche Situation seines ehemaligen Vereins, sondern geht auch auf die wichtigsten Fußballthemen des Wochenendes ein.

Heidenheims Eren Dinkci in seiner Heimat Bremen

Heidenheims Offensivspieler Eren Dinkci ist mit 36,41 km/h nicht nur der "Speedy Gonzales" (schnellster Profi) der Liga. Der 22-Jährige ist mit sieben Toren auch bester Torschütze beim Bundesliga-Aufsteiger. Jetzt kehrt der Deutsch-Türke erstmals in seine Heimat Bremen zurück. Dinkci wurde von Werder Bremen nur für diese Saison nach Heidenheim ausgeliehen. Seine Familie und Freunde werden ihm einen emotionalen Empfang bereiten.

Kaiserslautern unter Zugzwang gegen Paderborn

Freude und Leid liegen beim 1. FC Kaiserslautern eng zusammen. Wenige Tage nach dem 3:1-Triumph im DFB-Pokal bei Hertha BSC Berlin setzte es eine bittere Niederlage in Elversberg. Es gibt Parallelen zur Saison 1995/96. Damals gewann der FCK zwar den DFB-Pokal, aber stieg aus der Bundesliga ab. Auch jetzt gibt es eine gehörige Diskrepanz zwischen den Pokal-Auftritten und den Liga-Spielen. Gegen den SC Paderborn muss am Samstagabend ein Sieg her. Sonst wird die Stimmung am Betzenberg frostig.

Hoffenheim am Sonntag gegen Abstiegskandidat Köln

Die TSG Hoffenheim will gegen die Rheinländer (Sonntag, 17:30 Uhr) endlich den ersten Sieg im Jahr 2024 einfahren. Trainer und Team rätseln nach dem jüngsten Remis in Wolfsburg über die mangelnde Konstanz im Spiel.

In unserer Serie "Nah dran" zeigen wir die besten Szene der SWR Doku "Touchdown – Kampf um die Play-Offs". In der fünfteiligen Staffel geht es um das Heldenstück des American Footballteams Stuttgart Surge, das es vom Schlusslicht der europäischen Profiliga bis in die Playoffs schaffte.

