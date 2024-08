SWR Sport | 25.08.2024 SWR Sport mit Ermedin Demirović und Christian Günter Stand: 21.08.2024 17:58 Uhr

SWR Sport startet in die neue Bundesliga-Saison. Mit dem neuen Stürmer des VfB Stuttgart Ermedin Demirović und dem Kapitän des SC Freiburg, Christian Günter.

Große Fußstapfen für Ermedin Demirović

Er hat sich eine schwierige Aufgabe gesucht. Ermedin Demirović soll Serhou Guirassy, den ehemaligen Top-Torjäger des VfB Stuttgart, ersetzen. Der gebürtige Hamburger hat aber bewiesen, dass er über genügend Durchsetzungsvermögen verfügt, um diese Aufgabe anzugehen. Der 26-Jährige hat in seiner Karriere schon extrem viel erlebt und kann im Studio sicher viel über sich, seinen Werdegang und seine Ziele erzählen.

Am Sonntag ab 21:45 Uhr nach dem Baden-Württemberg Duell SC Freiburg - VfB Stuttgart zu Gast bei Désirée Krause in der Sendung SWR Sport (ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen).

Christian Günters 400. Pflichtspiel für den SC Freiburg

2006 hat Christian Günter in der Jugend des SC Freiburg angefangen. Heute, 18 Jahre später, spielt er immer noch beim SC. Mittlerweile ist der Kapitän 31 Jahre alt und bei den Breisgauern Galionsfigur, Aushängeschild und Sprachrohr. Wir sprechen mit ihm über die nächsten "400" Spiele für Freiburg und das Hier und Jetzt mit dem neuen Trainer Julian Schuster.

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern verspricht einen starken Auftakt am Sonntag um 15:30 Uhr. Aber das Spiel St.Pauli gegen den 1. FC Heidenheim um 17:30 Uhr hat es ebenfalls in sich. Es ist das Duell zweier Ur-Schwaben. Alexander Blessin, gebürtiger Stuttgarter, gegen "Mister Ostalb" Frank Schmidt. Wir zeigen die Highlights der beiden Spiele.

Brisantes BW-Duell zum Bundesliga-Start

Es gibt vieles zu berichten über den Start in die Saison 2024/25. Wie tritt Julian Schuster als neuer SC Freiburg-Coach aus dem langen Schatten von Christian Streich? Wie bekommt die Mannschaft den Umbruch hin? Wie verkraftet der VfB Stuttgart die Abgänge von Waldemar Anton, Serhou Guirassy und Hiroki Ito? Wie gefestigt ist die VfB-Elf zum Bundesliga-Auftakt? Die Antworten gibt's bei uns.

Das Treffen der Bos

Mainz gegen Union ist das Treffen von Bo Hendriksen mit Bo Svensson. Ersterer hat die 05er vor dem Abstieg gerettet und mit 1,77 Punkten in der Bundesliga den besten Schnitt aller bisherigen Mainzer Trainer. Der zweite hat vier Jahre in Mainz gekickt und sich in neun Jahren als Trainer von der U16 bis zu den Profis hoch gearbeitet. Wir sind beim "Duell der Bos" dabei.

Der FCK mit Markus Anfang - eine erste Analyse

Saisonauftakt gelungen! Das gilt für den 1.FC Kaiserslautern in der 2. Liga. Sieg in Ulm, Unentschieden gegen Fürth - macht solide vier Punkte unter dem neuen Cheftrainer Markus Anfang. Dazu der Sieg im Pokal. Nach dem Auftritt in Münster bilanzieren wir mit dem Trainer. Was passt? Was muss noch passend gemacht werden?

Lernphase für den SSV Ulm

Der SSV Ulm 1846 Fußball ist von der Regionalliga Südwest, über die 3. Liga direkt in die 2. Bundesliga durchmarschiert. Aber der Saisonstart hat sich nach zwei knappen Niederlagen schwer gestaltet. Fängt sich der Aufsteiger gegen Fortuna Düsseldorf? Wir fassen das Sonntags-Spiel zusammen.

Bei dem ein oder anderem klingelt es wahrscheinlich bei dem Namen Wojtek Czyz. Der Mann vom 1. FC Kaiserslautern war auf dem Weg zum Fußball-Profi, hatte gerade seinen ersten Vertrag unterschrieben, als ihn ein Zusammenprall mit einem gegnerischen Torhüter brutal stoppte. Er erlitt schwere Verletzungen am linken Knie und ein Kompartmentsyndrom. Nach einer Kette von Behandlungsfehlern musste sein linkes Bein oberhalb des Knies amputiert werden. Aus der Traum vom Profi. Dafür machte er Karriere als Leichtathlet - bei den Paralympics. Er holte insgesamt vier Titel im Sprung und Sprint, den letzten 2008 in Peking. Jetzt ist er wieder da und hat sich für Paris qualifiziert: im Badminton. Für Neuseeland. Die ganze Geschichte in SWR Sport.

Moderation: Désirée Krause

Sendung am So., 25.8.2024 22:05 Uhr, SWR Sport, SWR