SWR Sport | Sonntag, 21.45 Uhr SWR Sport mit der Bundesliga-Premiere des 1. FC Heidenheim

Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga. Erstmals ist der 1. FC Heidenheim dabei. Im Studio: Heidenheims Defensiv-Allrounder Lennard Maloney.

Die Ostalb fiebert der Bundesliga-Premiere des 1. FC Heidenheim entgegen. Erstmals in der Vereinsgeschichte spielt der Club um das Erfolgsduo Frank Schmidt (seit fast 16 Jahren Cheftrainer) und Holger Sanwald (Vorstandsvorsitzender) im Fußball-Oberhaus. Die Partie beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr) ist für Heidenheim von historischer Bedeutung.

Im Studio begrüßen wir am Sonntag Heidenheims Defensiv-Allrounder Lennard Maloney. Der 23-Jährige, der im Sommer 2022 auf die Ostalb kam, war in der vergangenen Zweitliga-Saison der Dauer(b)renner im Team: Maloney bestritt 33 von 34 Spielen. Der in Berlin geborene Verteidiger, der die deutsche und amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, steht mit seiner robusten Spielweise für den Menschenschlag auf der Ostalb: hart, aber herzlich.

Heidenheims Lennard Maloney: Lautstark und laufstark

Suchtfaktor VfB Stuttgart

Die Fans des VfB Stuttgart lechzen dem ersten Saisonspiel gegen den VfL Bochum (Samstag, 15:30 Uhr) entgegen. Obwohl die Schwaben erst in der Abstiegs-Relegation die Klasse halten konnten, belegt der VfB im Dauerkarten-Ranking Platz vier (hinter Dortmund, Bayern und Frankfurt). 33.200 Dauerkarten wurden verkauft. Wie erfolgreich sich die neue Spielkleidung mit dem umstrittenen neuen Trikotsponsor Winamax auf der Brust veräußern lässt, bleibt abzuwarten. Mit Spannung wird der Auftritt des neuen VfB-Torwarts Alexander Nübel erwartet.

Für den FSV Mainz 05 geht es ohne Arabien-Abwanderer Alexander Hack zum Saisonauftakt gleich ans Eingemachte: Auswärtsspiel an der Alten Försterei beim Champions-League-Teilnehmer Union Berlin. Der ist finanziell in die Vollen gegangen: Nationalspieler Robin Gosens (Inter Mailand) hat unterschrieben, Kevin Volland (AS Monaco) soll noch kommen.

Südwest-Duell in Sinsheim

Nach der zurückliegenden Zittersaison will 1899 Hoffenheim in der Spielzeit 2023/24 durch ruhigeres Gewässer schippern. Vor allem im Angriff hat sich das Team von Pellegrino Matarazzo enorm verstärkt. Der niederländische Nationalstürmer Wout Weghorst (Ausleihe vom FC Burnley) und Marius Bülter (Schalke 04) könnten an der Seite von Andrej Kramaric für reichlich Offensiv-Alarm sorgen.

Bei Gegner SC Freiburg steht die neue Nummer Eins im Fokus. Der 21-jährige Noah Atubolu genießt nach dem Abgang von Stammtorwart Mark Flekken (FC Brentford) das Vertrauen von Trainer Christian Streich.

Der FCK unter Druck

Der 1. FC Kaiserslautern steht beim Heimspiel gegen die SV Elversberg (Freitag, 18:30 Uhr) unter Zugzwang. Nach den zwei Niederlagen zu Saisonbeginn ist der FCK Tabellenletzter. Mut machte zuletzt der souveräne DFB-Pokalsieg in Koblenz mit dem erfolgreichen Comeback von Torjäger Terrence Boyd.

Nah dran: Höhenflieger Halbisch

In der Rubrik "Nah Dran" erzählen wir die Geschichte von Manuel Halbisch. Der 25-Jährige aus Waiblingen nahm als erster deutscher Klippenspringer an einer Schwimm-WM teil. Das sportliche Multitalent ist auch noch Kunstturner - für den VfL Kirchheim in der zweiten Bundesliga. Im Hauptberuf arbeitet er als Polizist. Halbisch ist Mitglied der Hubschrauberstaffel am Stuttgarter Flughafen.

