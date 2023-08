SWR Sport | Sonntag, 21.45 Uhr SWR Sport mit dem furiosen VfB-Saisonstart und Heidenheims BL-Premiere Stand: 20.08.2023 14:01 Uhr

Der VfB Stuttgart ist zum Bundesliga-Auftakt Tabellenführer. Aufsteiger 1. FC Heidenheim musste Lehrgeld zahlen. Im Studio: Heidenheims Defensiv-Allrounder Lennard Maloney.

Der VfB Stuttgart ist nach dem 5:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum Tabellenführer nach dem ersten Spieltag. Vor allem nach dem Wirbel um den Abgang von Leader und Kapitän Wataru Endo war dieser fulminante Saisonstart nicht zu erwarten. Die VfB-Fans sind euphorisiert, Trainer Sebastian Hoeneß tritt auf die Bremse.

Missglückte Premiere für Heidenheim

Die Bundesliga-Premiere für Aufsteiger 1. FC Heidenheim verlief nicht ganz so wie erhofft. Das Team von Cheftrainer Frank Schmidt verlor diese historische Partie beim VfL Wolfsburg mit 0:2.

Im Studio begrüßen wir Heidenheims Defensiv-Allrounder Lennard Maloney. Der 23-Jährige, der im Sommer 2022 auf die Ostalb kam, war in der vergangenen Zweitliga-Saison der Dauer(b)renner im Team: Maloney bestritt 33 von 34 Spielen. Der in Berlin geborene Verteidiger, der die deutsche und amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, steht mit seiner robusten Spielweise für den Menschenschlag auf der Ostalb: hart, aber herzlich.

Heidenheims Lennard Maloney: Lautstark und laufstark

Für den FSV Mainz 05 geht es ohne Arabien-Abwanderer Alexander Hack zum Saisonauftakt gleich ans Eingemachte: Auswärtsspiel an der Alten Försterei beim Champions-League-Teilnehmer Union Berlin. Der ist finanziell in die Vollen gegangen: Nationalspieler Robin Gosens (Inter Mailand) hat unterschrieben, Kevin Volland (AS Monaco) soll noch kommen.

Freiburg gewinnt Südwest-Duell

Der SC Freiburg ist nach einer durchwachsenen Saisonvorbereitung gut aus den Startblöcken gekommen. Das Team von Trainer Christian Streich gewann bei 1899 Hoffenheim mit 2:1. Ein erfolgreiches Bundesliga-Debut feierte der 21-jährige Noah Atubolu im Tor. Er genießt nach dem Abgang von Stammtorwart Mark Flekken (FC Brentford) das Vertrauen der Verantwortlichen.



Für 1899 Hoffenheim endete der Ligastart mit einer großen Enttäuschung.

Der FCK ist wieder in der Spur

Zweitligist 1. FC Kaiserslautern stand beim Heimspiel gegen die SV Elversberg unter Zugzwang. Dank eines Traumtores von Kapitän Jean Zimmer besiegten die Pfälzer den Aufsteiger mit 3:2. Wir haben rund um das Spiel einen langjährigen FCK-Fan begleitet, der seinen verstorbenen Opa immer im Stadion dabei hat.

Nah dran: Höhenflieger Halbisch

In der Rubrik "Nah Dran" erzählen wir die Geschichte von Manuel Halbisch. Der 25-Jährige aus Waiblingen nahm als erster deutscher Klippenspringer an einer Schwimm-WM teil. Das sportliche Multitalent ist auch noch Kunstturner - für den VfL Kirchheim in der zweiten Bundesliga. Im Hauptberuf arbeitet er als Polizist. Halbisch ist Mitglied der Hubschrauberstaffel am Stuttgarter Flughafen.

Moderation: Tom Bartels