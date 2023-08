SWR Sport | Sonntag, 21.45 Uhr SWR Sport mit Christian Eichner, dem KSC und dem FCK Stand: 03.08.2023 10:24 Uhr

Spitzenspiel im Karlsruher Wildpark: Der KSC erwartet den HSV. Der 1. FC Kaiserslautern will auf Schalke einen Fehlstart verhindern. Gast im Studio ist KSC-Trainer Christian Eichner.

Es ist das Top-Spiel des Sonntags in der 2. Bundesliga: Der Karlsruher SC trifft in der ausverkauften neuen Arena im Wildpark auf den Hamburger SV. Beide Teams gewannen ihre Auftakt-Partien und könnten sich an die Tabellenspitze schießen. SWR Sport beobachtet den KSC-Neuzugang Lars Stindl. Zu Gast im SWR-Studio ist am Sonntagabend KSC-Trainer Christian Eichner. Das Karlsruher Urgestein betreut seit dreieinhalb Jahren den KSC als Cheftrainer.

Der 1. FC Kaiserslautern auf Schalke

Bereits am Samstagabend spielt der 1. FC Kaiserslautern auf Schalke. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen St. Pauli will der FCK unbedingt einen Fehlstart verhindern und auf Schalke punkten. Wieder mit dabei sind voraussichtlich die zuletzt fehlenden Hoffnungsträger Terrence Boyd und Jean Zimmer.

Saisoneröffnung in Freiburg und Heidenheim

Eine Woche vor der ersten Runde des DFB-Pokals testen die Bundesligisten aus dem Südwesten noch einmal in Duellen mit hochkarätigen Gegnern. Der Neuling 1. FC Heidenheim trifft am Samstag (15:30 Uhr) in der eigenen Arena auf die Italiener von Hellas Verona. SWR Sport berichtet über die Vorbereitung von FCH-Trainer Frank Schmidt, der seit fast 16 Jahren die Schwaben betreut.

Zeitgleich checkt auch der SC Freiburg gegen eine italienische Mannschaft seine Form. Das Team von Trainer Christian Streich spielt gegen den FC Empoli. SWR Sport ist in der neuen Freiburger Arena und hat ein spezielles Augenmerk auf Torhüter Noah Atubolu, die neue Nummer eins der Breisgauer.

Nah dran: Klippenspringerin Anna Bader

Sie ist wieder da, das strahlende Lachen zurück: Anna Bader aus Morbach springt wieder aus schwindelerregenden Höhen ins Wasser. Nach einem Fehler beim Sprung musste sie im vergangenen September bewusstlos aus dem Wasser gezogen und ins Krankenhaus gebracht werden. Inzwischen hat sich Anna Bader wieder erholt und ist wieder richtig fit für ihre Sprünge. Es war ihr erster großer Unfall in 18 Jahren Karriere als Klippen- und Wasserspringerin. SWR Sport konnte die Sportlerin aus dem Hunsrück bei ihrem Comeback begleiten und faszinierende Bilder einfangen.

Moderation: Tom Bartels