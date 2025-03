DFB-Pokal | Halbfinale SWR-Gast Maurizio Gaudino: "Der VfB Stuttgart wird ins Finale kommen" Stand: 03.03.2025 09:49 Uhr

Im Halbfinale des DFB-Pokals trifft der VfB Stuttgart am 1. oder 2. April auf RB Leipzig. Das ergab am Sonntagabend die Auslosung in der ARD-Sportschau. Ein Los, mit dem die Schwaben gut leben können.

Gerald Asamoah hat es als "Losfee" im Dortmunder Fußballmuseum in jedem Fall gut gemeint mit dem VfB Stuttgart. Der frühere Nationalspieler zog am Sonntagabend in der ARD-Sportschau RB Leipzig als Halbfinalgegner der Schwaben im DFB-Pokal aus der Lostrommel. Keine Frage, es hätte schlimmer kommen können für den VfB Stuttgart. Zum einen darf das Team von Trainer Sebastian Hoeneß am 1. oder 2. April zuhause in der Stuttgarter Arena antreten, zum anderen sind die Leipziger aktuell meilenweit von ihrer Hochform entfernt, verloren auch am Wochenende daheim gegen Mainz 05 mit 1:2.

"Ich finde es ein sehr gutes Los", sagte Ex-VfB-Profi Maurizio Gaudino am Sonntagabend in der Fernsehsendung SWR Sport bei Moderator Michael Antwerpes über die Auslosung im Dortmunder Fußballmuseum. Leipzig, so der frühere Nationalspieler, könne man nicht so richtig einordnen. Mal spielen sie in Topform, mal seien sie in der Krise. Aber: "Es ist ein Pokalspiel, ein Fight, aber es ist wenigstens zu Hause". Gaudino weiter: "Ich hoffe, dass sie den Heimrechtvorteil ausnutzen. Und ich tippe mal, dass sich der VfB durchsetzen wird und dann im Finale steht".

Fabian Wohlgemuth: "Wollen den Schritt nach Berlin gehen"

Fabian Wohlgemuth, Vorstand Sport des VfB, formulierte es auf der Homepage der Stuttgarter folgendermaßen: „Unser großer Wunsch war es, ein Heimspiel für das Halbfinale zugelost zu bekommen. Wir freuen uns sehr, dass es so gekommen ist. Mit unseren großartigen Fans im Rücken wollen wir den Schritt nach Berlin gehen". Den Gegner Leipzig nimmt Wohlgemuth nicht auf die leichte Schulter: "Gleichzeitig wissen wir um die große Qualität von RB, wir werden eine absolute Top-Leistung benötigen, um ins Finale einzuziehen.“

Erstes Duell im DFB-Pokal

Die jüngste Statistik in der Bundesliga jedenfalls spricht für den VfB, der die letzten beiden Begegnungen gegen die Leipziger gewinnen konnte. Im Januar 2024 siegte Stuttgart durch die Tore von Deniz Undav (3 Treffer), Jamie Leweling und Enzo Millot deutlich mit 5:2. Die Partie in der Vorrunde der laufenden Saison entschied der VfB zuhause mit 2:1 für sich (Tore: Jacob Bruun Larsen, Nick Woltemade). Übrigens: In der Geschichte des DFB-Pokal gab es das Duell Stuttgart gegen Leipzig noch nie.

Zweites Halbfinale Arminia Bielefeld gegen Bayer Leverkusen

Sollte der VfB Stuttgart tatsächlich die Halbfinal-Hürde Leipzig nehmen und am 24. Mai im Berliner Olympiastadion im Finale stehen, heißt der Gegner entweder Arminia Bielefeld oder Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen. Dieses Duell auf der Bielefelder "Alm" ist das zweite Halbfinal-Duell im DFB-Pokal.

So oder so: Es wäre mal wieder an der Zeit für einen Pokal-Coup des VfB. Denn der letzte Sieg der Stuttgarter liegt schon lange zurück. Am 14. Juni 1997, also vor knapp 28 Jahren, gewannen die Schwaben durch zwei Elber-Tore in Berlin gegen den damaligen Regionalligisten Energie Cottbus mit 2:0. "Losfee" Gerald Asamoah spielte damals übrigens noch im Amateurkader von Hannover 96...

