Fußball | 3. Liga SV Sandhausen holt Punkt bei Aufsteiger Lübeck Stand: 05.08.2023 16:09 Uhr

Neue Liga, neuer Trainer, erster Punkt. Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen hat bei seinem ersten Drittliga-Auftritt seit elf Jahren einen Punkt beim VfB Lübeck geholt.

Bei seinem Profi-Debüt als Cheftrainer musste der neue Sandhausen-Coach Danny Galm (zuvor U19-Trainer beim FC Bayern München) gleich die weiteste Auswärtsfahrt dieser Saison machen. 650 Kilometer reiste das Team des Zweitliga-Absteigers an die Ostsee.



Die 10.000 Fans im fast ausverkauften Stadion an der Lohmühle sahen einen starken Beginn von Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck. Vor allem Mittelfeldmann Marius Hauptmann sorgte mit seinen Offensivaktionen für Unruhe im Sandhäuser Defensiv-Verbund. Die Gäste wehrten sich, kassierten schnell zwei Gelbe Karten (Diekmeier/10. und Burcu/20. Minute). Die beste Lübecker Chance hatte Akono auf dem Fuß. Aber Knipping warf sich in seinen Schuss aus kurzer Distanz und konnte das mögliche Tor vereiteln.

Der Zweitliga-Absteiger konnte mit dem 0:0 zur Pause zufrieden sein. Lübeck hatte die besseren Chancen. Neuzugang Rouwen Hennings (aus Düsseldorf gekommen) und Co. konnten die Offensive des SV Sandhausen noch nicht beleben.

Starke Torhüter

In der zweiten Halbzeit plätscherte die Partie zunächst dahin, ehe Lübeck in der 69. Minute zu einer Riesenchance kam. Gözüsirin zog aus der Drehung ab, aber scheiterte am reaktionsstarken Nikolai Rehnen, der im Tor die Nachfolge von Patrick Drewes (wechselte zum Karlsruher SC) angetreten hat. Kurz darauf scheiterte auf der anderen Seite Sandhausens El-Zein aus gut 20 Metern an Lübeck-Keeper Klewin.

Danach passierte nicht mehr viel. Sieben Gelbe Karten bringen zum Ausdruck, wie umkämpft diese Begegnung für beide Teams war. Mit dem torlosen Remis der besseren Sorte dürften Lübeck und Sandhausen gut leben können.