SWR Sport Fußball | 04.11.2023 SV Sandhausen gegen die Pokalhelden vom 1. FC Saarbrücken

04.11.2023 SV Sandhausen gegen die Pokalhelden vom 1. FC Saarbrücken

SWR Sport Fußball blickt auf die 3. Liga und auf das baden-württembergische Duell in der Frauen-Bundesliga zwischen Hoffenheim und Freiburg.

3. Liga: Dresden - Freiburg II

In der vergangenen Saison hatte die U23 des SC Freiburg nach zwölf Spieltagen bereits 21 Punkte auf dem Konto, in dieser Spielzeit sind es gerade Mal acht Zähler. Damit belegt das Team von Thomas Stamm im Moment den vorletzten Tabellenplatz. Am Samstag müssen die Südbadener bei Dynamo Dresden antreten. Die Sachsen sind mit 28 Zählern punktgleich mit Regensburg an der Tabellenspitze.

3. Liga: Sandhausen - Saarbrücken

Die gute Leistung der Sandhäuser im DFB-Pokal gegen Tabellenführer Leverkusen war letztendlich nicht von Erfolg gekrönt. Jetzt gilt für das Team des neuen Trainers Jens Keller die volle Konzentration auf die Liga. Der Gegner am Samstag am Hardtwald sind aber ausgerechnet die Pokalhelden aus Saarbrücken, die den Topfavoriten Bayern München aus dem Pokalwettbewerb geworfen haben.

Regionalliga Südwest: Freiberg - Stuttgarter Kickers

Nach 15 Spieltagen liegen diese beiden Teams punkgleich an der Tabellenspitze. Aufgrund des besseren Torverhältnisses liegen die Stuttgarter Kickers vor Freiberg. Dieses Gipfeltreffen elektrisiert die Fans. Logisch, dass zu diesem Gipfeltreffen weit mehr als nur 2.000 Zuschauer das Württemberg-Derby im Stadion verfolgen möchten. Die örtlichen Behörden haben bei dieser Topbegegnung die Besucherzahl aber begrenzt.

Frauen-Bundesliga: Hoffenheim - Freiburg

Hiobsbotschaft für die Hoffenheimer Bundesliga-Fußballerinnen: Melissa Kössler, wird voraussichtlich erst im neuen Jahr wieder auf den Platz zurückkehren können, nach ihrem Außenbandanriss am zweiten Spieltag. In dieser Saison lief es für die Hoffenheimerinnen bisher super, drei Siege, zwei Unentschieden, noch keine Niederlage und Tabellenplatz zwei. Erst einen Sieg dagegen konnten die Freiburgerinnen in dieser Saison bislang feiern. Das Team von Trainerin Theresa Merk ist derzeit Tabellenneunter.

Moderation: Benjamin Wüst