3. Liga SV Sandhausen bei 1860 München ohne Chance Stand: 09.04.2025 20:55 Uhr

Der SV Sandhausen hat sein Auswärtsspiel beim TSV 1860 München verloren. Die Sandhäuser unterlagen mit 0:2.

Der SV Sandhausen droht in der 3. Liga immer mehr den Anschluss zu verlieren. Gegen 1860 München verschliefen die Sandhäuser bereits die ersten Sekunden komplett. Schon nach 25 Sekunden landete eine Flanke von Tunay Deniz am langen Pfosten des SV Sandhausen, wo Patrick Hobsch nur noch zum Münchner 1:0 einnicken musste. Ein Fehlstart, wie er bitterer kaum hätte sein können. Bereits nach drei Minuten hätte es 2:0 für die Löwen stehen können, doch Soichiro Kozuki scheiterte am Sandhäuser Keeper Richter.

In der Folge wirkten die Gäste aus Sandhausen völlig verunsichert, fanden überhaupt nicht ins Spiel und ließen den Gastgeber deutlich zu viel Raum. Diesen nutzten die Münchner schon nach zwölf Minuten für den nächsten Treffer - Julian Guttau traf aus rund zwölf Metern zum 2:0. Auch danach kam Sandhausen kaum in die Partie, sodass der frühe Vorsprung gleichzeitig den Pausenstand darstellte.

Sandhausen kommt besser aus der Pause

Nach der Pause zeigte sich Sandhausen zunächst deutlich agiler und hätte durch Otto sogar den Anschlusstreffer erzielen können, doch der Angreifer scheiterte per Kopf am Pfosten (47. Spielminute). Das Spiel wurde nun offener, ohne dass beide Teams zu wirklich großen Chancen kommen konnten. So dauerte es bis zur 65. Minute, eher Richter ein weiteres mal für Sandhausen parieren musste. Der Schlussmann lenkte einen Kopfball von Abiama mit einem starken Reflex über die Latte.

Auch danach blieb 1860 München das Team mit der besseren Spielkontrolle. Wirklich gefährdet wurde der Sieg der Hausherren daher nicht mehr. Am Ende siegte der TSV 1860 München verdient mit 2:0. Der SV Sandhausen bleibt damit auf dem 18. Tabellenplatz und hat nun schon sechs Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Das nächste Spiel steigt für Sandhausen dann am Samstagmittag. Dann müssen die Kurpfälzer ein weiteres Mal auswärts gegen Alemannia Aachen ran (16:30 Uhr).