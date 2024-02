American Football | SWR Doku Stuttgart Surge - von der Lachnummer zum Spitzenteam Stand: 08.02.2024 10:18 Uhr

Der Super Bowl, das Nonplusultra im American-Football. Die Stuttgart Surge spielen in der höchsten europäischen Footballliga - zwar weit weg vom Super Bowl, doch mit einer ganz eigenen Erfolgsgeschichte.

Bis zum ersten Spiel der Saison 2024 European League of Football (ELF), der höchsten europäischen Liga im American Football, ist es noch eine Weile hin. Ende Mai starten die Stuttgart Surge mit einem Auswärtsspiel in München. Den Super Bowl der amerikanischen Profiliga NFL, zwischen den Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers, können die Spieler von Surge Head-Coach Jordan Neuman also ganz entspannt auf der Couch verfolgen - und dabei die eigene vergangene Saison mit einer gehörigen Portion Stolz Revue passieren lassen.

SWR Doku: "Touchdown - Kampf um die Playoffs" Die neue SWR Dokumentation "Touchdown - Kampf um die Playoffs" blickt hinter die Kulissen der aufstrebenden Stuttgarter Football-Franchise Stuttgart Surge, die seit ihrer Gründung 2020 am Tabellenende der European League of Football dümpeln. Nach einem Umbruch mitsamt neuem Head Coach startet die Surge in die Saison 2023. Das große Ziel: Playoffs.

Alle Folgen von "Touchdown - Kampf um die Playoffs" gibt es ab Donnerstag, 08.02.2024 in der ARD Mediathek.

Von diesem Stolz sind die Surge nach ihrer Gründung 2020 aber erst einmal genauso weit entfernt, wie von einer positiven Saisonbilanz. In ihrer ersten Spielzeit 2021 gewinnen die Stuttgarter immerhin vier von zehn Spielen. Dann folgt der Absturz. Das bittere Ergebnis der Saison 2022: Zwölf Spiele - kein einziger Sieg. "Ab dem sechsten, siebten Spiel, das du verlierst, gibst du die Hoffnung auf", erinnert sich Suni Musa, der seit der Saison 2022 als Geschäftsführer fungiert. "Das ist eigentlich der größte Fehler, aber es ist menschlich."

Neues Personal, neue Hoffnung

Musa ist klar: So geht es nicht weiter. Ein Umschwung muss her - aber wie? Finanziell eine große Herausforderung, Doch Musa setzt alles auf eine Karte. Er geht auf Sponsorensuche, investiert sogar Privatvermögen in den Klub. Die Schwaben verpflichten gleich 50 neue Spieler. In Stuttgart weht ab 2023 ein neuer Wind. Das Ziel: Playoffs. "Ziele sollte man hoch stecken. Ich zweifle keine Sekunde daran, dass wir das erreichen können", so Musa.

Der Königstransfer ist aber kein Spieler. Mit Jordan Neuman kommt der Erfolgstrainer der Schwäbisch Hall Unicorns, eines der besten Football-Teams der deutschen Liga. "Wenn du nicht mehr verlieren willst, brauchst du Siegertypen", so Musa über den neuen Coach. Und genau das ist Neuman. Dreimal wurde er Deutscher Meister, 2014 sogar Europameister mit Deutschland. Der Ex-Quarterback, also Spielmacher und Taktikfuchs, baut die Stuttgarter Offensive neu zusammen. "Wir sind eine tolle Mannschaft, sehr gute Spieler und sehr gute Coaches", ist auch Neuman vor der Saison überzeugt. "Wir können etwas richtig Gutes erreichen."

Saisonstart der Stuttgart Surge glückt

Und wie. Nach 699 Tagen ohne Sieg gewinnen die Surge ihr Auftaktmatch und auch die vier nachfolgenden Partien. Schon zu Saisonbeginn sammeln die Stuttgarter mehr Siege als in den beiden vorhergehenden Saisons zusammen. Der Umschwung scheint geglückt, doch nach Verletzungen mehrerer Schlüsselspieler drängen sich Personalsorgen auf. Wer soll die Mannschaft nach dem Ausfall ihres Quarterbacks Reilly Hennessey führen? Und wird das große Ziel der Playoff-Teilnahme erreicht?

Antworten darauf gibt es ab Donnerstag, dem 08. Februar in der ARD Mediathek.