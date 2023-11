Nationalmannschaft Stefan Kuntz: So unterscheiden sich die Türkei und Deutschland im Fußball Stand: 16.11.2023 07:52 Uhr

Vor dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei (Samstag, 20:45 Uhr) spricht Ex-FCK-Boss Stefan Kuntz über beide Fußballländer und wie er auf Job-Anfragen reagiert.

Er trainierte zwei Jahre lang die türkische Nationalmannschaft: Stefan Kuntz kennt den kommenden Länderspiel-Gegner der deutschen Nationalmannschaft also bestens und lacht herzlich, als der Reporter ihn fragt, für wen er denn die Daumen drückt. Das Traineramt bei der türkischen Nationalmannschaft habe ja nicht seine Staatsangehörigkeit geändert: "Natürlich für Deutschland, das ist klar. Hier ist es ein bisschen einfacher, weil es im Moment nur ein Freundschaftsspiel ist." Daher entstehe kein Gewissenskonflikt.

Kuntz: "Ich wollte nicht live dabei sein"

Er freue sich aber auch darauf zu sehen, wie sich die türkischen Spieler weiterentwickelt haben, die er bis vor Kurzem noch trainiert habe. Trotz Einladung wollte Kuntz bei der Heimpremiere des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann nicht live im Stadion dabei sein: "Ich gucke in Ruhe zu Hause, dann muss man auch die Emotionen nicht so verstecken."

Unterschiede im Fußball beider Länder

Kurz zusammengefasst nennt Kuntz einige Unterschiede zwischen der Türkei und Deutschland in Bezug auf die fußballerische Ausbildung: "In der Türkei gibt es nicht diese Akademien und Nachwuchsleistungszentren, das System, wie wir es haben. Die Trainerausbildung ist ein bisschen schlechter."

So sei die Entwicklungsmöglichkeit von Talenten nicht so gut wie wie in Deutschland. In der Türkei hingegen sei nach wie vor der soziale Aufstieg im Fußball möglich. Damit meint er eine extreme Motivation und emotionale Bindung "an die Flagge, an das Land". "Seine Nation vertreten zu können, ist eine hohe Motivation." Zudem sei der Talentepool "echt riesig groß."

Besondere Atmosphäre: Heimspiel mit vielen türkischen Fans

Weil beide Teams schon für die EM 2024 qualifiziert sind, könnten sie im Freundschaftsspiel etwas testen, meint Kuntz. "Julian Nagelsmann wird sicherlich sowohl im taktischen Bereich als auch im personellen Bereich etwas ausprobieren, weil er hat nur noch die März-Länderspiele neben diesen beiden jetzt im November."

Durch sein Trainerjob als Nationaltrainer der Türkei kennt Kuntz die Emotionen und die Leidenschaft der türkischen Fans. "Es wird sicherlich ein bisschen ungewöhnlich sein, wenn man in Deutschland spielt und wahrscheinlich mindestens die Hälfte der Zuschauer ist für den Gegner." Aber auch das sei eine gute Vorbereitung auf die EM.

Die Türkei hingegen könne das Freundschaftsspiel nutzen, um Werbung für sich zu machen. Kuntz weiß aber auch, dass damit Druck entsteht und die Erwartungshaltung in der Türkei "immens hoch" ist.

Stefan Kuntz sieht nächstem Trainerjob gelassen entgegen

Zwei Spiele nach der Trennung von Stefan Kuntz hat die Türkei Mitte Oktober das EM-Ticket gelöst. Er bedauerte die Entlassung damals: "Einer meiner größten Träume war es, während der Heim-EM in Deutschland an der Seitenlinie als Trainer der türkischen Nationalmannschaft zu stehen. Leider bleibt das jetzt nur noch ein unerfüllter Traum."

Er kehrte in seine saarländische Heimat zurück und genießt die Zeit ohne Trainerjob: "Wenn man in Amt und Würden ist, kommen Freunde, Familie und so Sachen immer zu kurz." Das hole er jetzt ein bisschen nach. Zumal er auf das vierte Enkelkind warte. Sollte wieder ein Angebot kommen, handelt er dann nach bewährtem Muster: "In dem Moment, wo die Anfrage kam, hat eigentlich mein Bauch relativ schnell, dann immer Ja oder Nein gesagt." Es seien auch schon Anfrage gekommen, allerdings habe da eben der Bauch noch nicht "Ja" gesagt.