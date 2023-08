SWR1 Stadion am Samstag von 14 bis 18 Uhr Start der 3. Liga und das WM-Aus der DFB-Frauen Stand: 03.08.2023 16:19 Uhr

Sandhausen will den direkten Wiederaufstieg und Mannheim endlich die Rückkehr in die 2. Liga. Neben der 3. Liga schauen wir auch auf das WM-Aus der DFB-Frauen, den SC Freiburg und den Spieler-Exodus nach Saudi Arabien.

Start in die neue Drittliga-Saison

Der SV Sandhausen hielt sich jahrelang in der 2. Fußball Bundesliga. Der SVS ging zwar fast immer als Abstiegskandidat in die neue Saison, am Ende reichte es aber immer für den Klassenerhalt. Letzte Saison verpasste Sandhausen aber dieses Ziel und stieg in die 3. Liga ab. Laut dem neuen Cheftrainer Danny Galm ist die Stimmung im neu gestalteten Kader des SV Sandhausen gut. Ob auch die Leistungen - nach den großen Umstellungen im Spieler- und Trainerteam - gut sein werden, wird sich gleich zum Auftakt beim Spiel in Lübeck zeigen. Bereits vor diesem Spiel sehen viele Experten aber den SV Sandhausen neben Dynamo Dresden als Aufstiegsfavoriten.

Mit teilweise neuem Personal geht auch der SV Waldhof Mannheim in die neue Saison. Wie so oft in den letzten Jahren mit dem Ziel, oben anzugreifen und endlich aufzusteigen. Dominik Kother und Johannes Dörfler haben den Waldhof in Richtung KSC und HSV verlassen und mit den Abgängen von Dominik Martinovic, Marc Schnatterer und Marco Höger gilt es, drei wegfallende, elementare Eckpfeiler der Vorsaison zu ersetzen. Keine leichte Aufgabe also für Rüdiger Rehm, der den Trainerjob in Mannheim nach Ende der letzten Saison von Christian Neidhart übernommen hat. Besonders die schlechte Auswärtsbilanz will Rehm verbessern. Während der SVW in der Heimtabelle der letzten Saison mit 46 Punkten von Platz eins grüßte, so standen in der Auswärtstabelle ein ernüchternder 17. Platz und nur 14 Punkte zu Buche.

Wir fassen beide Spiele - 1860 München gegen Waldhof Mannheim und Lübeck gegen den SV Sandhausen - in SWR1 Stadion in mehreren Konferenzen zusammen und sind dann natürlich auch beim Schlusspfiff live in den Stadien.

WM-Aus für die DFB-Frauen in der Vorrunde

Die deutschen Fußball-Frauen sind bei der WM in Australien und Neuseeland ausgeschieden. Nach dem 6:0-Auftakterfolg gegen Marokko folgte eine überraschende 1:2-Niederlage gegen Kolumbien. Das 1:1-Unentschieden im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea reichte dann am Donnerstag nicht, um ins Achtelfinale einzuziehen. Da zeitgleich Marokko das Team aus Kolumbien mit 1:0 besiegte, belegt Deutschland nur Rang drei in der Gruppe H. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss also vorzeitig die Heimreise aus Australien antreten. Wie konnte das passieren? SWR1 Stadion spricht mit unserer SWR1-Reporterin Christina Graf vor Ort über das vorzeitige WM-Aus der DFB-Frauen.

Christian Günter: Der Freiburger Kapitän arbeitet am Comeback

Christian Günter ist momentan zum Zuschauen verdammt. Nach seinem Armbruch kämpft der Kapitän des SC Freiburg um seinen Einsatz beim Saisonauftakt der Fußball-Bundesliga. Der Optimismus ist beim Dauerbrenner der Breisgauer - nach dem Vorfall im Testspiel gegen den Grasshoppers Club Zürich - aber zurückgekehrt. Günter trainiert zumindest teilweise schon wieder mit dem Ball und absolviert zusätzlich ein individuelles Programm mit den Physiotherapeuten. Der 30 Jahre alte Linksverteidiger hofft, dass er am 19. August beim Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim eingeplant werden kann. Im Trainingslager in Schruns wurde er zumindest in seinem Amt als Kapitän bestätigt. SWR1 Stadion spricht mit Günter vor dem Saisoneröffnungsfest des SC am Samstag im Europa-Park-Stadion.

Exodus nach Saudi-Arabien

Cristiano Ronaldo ist der Verlockung unterlegen. Auch Sadio Mane, Karim Benzema, N'Golo Kante konnten dem Ruf des großen Geldes nicht widerstehen. Andere wie Lionel Messi und auch Kilian Mbappé wollten dann doch nicht in der Wüste kicken. Aber Saudi-Arabien wirbt permanent weiter. Mit viel Geld versucht der Wüstenstaat, sein Image als Sportveranstalter zu verbessern. So auch im Fußball. Matthias Jaissle wechselte diese Woche von RB Salzburg auf die Trainerbank von Al-Hilal. Was steckt hinter dieser Strategie, und machen die Saudis mit ihren schwindelerregenden Summen den Fußball bzw. den Sport generell kaputt? SWR 1 Stadion unterhält sich dazu mit dem ARD-Experten Philipp Sohmer, der schon jahrelang die sportlichen Entwicklungen im arabischen Raum beobachtet und auch kritisch über die Fußball-WM in Qatar berichtet hat.

