SWR1 Stadion am Samstag von 14 bis 18 Uhr Start der 2. Fußball-Bundesliga Stand: 27.07.2023 13:37 Uhr

Neben dem Zweitligastart blicken wir auch auf die Fußball-WM der Frauen, die Faustball-WM, die Tour de France der Frauen und sind in den Trainingslagern unserer Erstligisten.

Start in die neue Zweitliga-Saison

Mit der Verpflichtung von Ex-Nationalspieler Lars Stindl ist dem Karlsruher SC der Königstransfer der 2. Liga gelungen. Die Rückkehr zu seinem ehemaligen Verein war für den 34-Jährigen eine Herzensangelegenheit. Wie viel er für den KSC wert ist, kann Stindl gleich im ersten Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück beweisen.

Mit neuem Personal (u. a. Jan Elvedi, Ragnar Ache, Richmond Tachie) startet auch der 1. FC Kaiserslautern in die neue Saison. Die Generalprobe (4:1-Erfolg beim FC Homburg) war schon einmal gelungen. Doch am Samstag kommt mit dem FC St. Pauli gleich ein ganz harter Brocken auf den Betzenberg. FCK-Trainer Dirk Schuster zählt die Hanseaten zu den Aufstiegsaspiranten. Doch "diese riesengroße Herausforderung wolle man mit den Zuschauern im Rücken meistern", so Schuster.

Wir fassen beide Spiele in SWR1 Stadion in mehreren Konferenzen zusammen und sind dann natürlich auch beim Schlusspfiff live in den Stadien.

Die DFB-Frauen vor dem zweiten WM-Spiel gegen Kolumbien

Die deutschen Fußball-Frauen sind bei der WM in Australien und Neuseeland mit einem 6:0-Erfolg gegen Marokko perfekt in das Turnier gestartet. Am Sonntag steht nun gegen Kolumbien das zweite Gruppenspiel an. Wir holen uns in SWR1 Stadion einen Stimmungsbericht aus dem deutschen Lager ab und sprechen mit unserer SWR1-Reporterin Christina Graf vor Ort über die erste WM-Woche.

Die Erstligisten aus dem Südwesten in der Saison-Vorbereitung

Mit Mainz 05, dem SC Freiburg und Aufsteiger Heidenheim sind aktuell drei Fußball-Erstligisten im Trainingslager unterwegs. Wieder in heimischen Gefilden bereiten sich die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart auf die neue Saison vor. Vor allem die Schwaben sorgten in dieser Woche mit der Verpflichtung von Bayern-Torhüter Alexander Nübel für Schlagzeilen. Aktuelle Informationen zu den Clubs aus dem Südwesten gibt es an diesem Samstag in SWR1 Stadion.

Faustball-WM und Tour de France der Frauen

Die deutschen Faustballer sind DER Favorit bei der Heim-WM in Mannheim. Die Titelverteidiger hielten sich bislang schadlos und konnten jedes Spiel überzeugend gewinnen. Für die Finalspiele ziehen die Faustballer an diesem Samstag vom Rhein-Neckar-Stadion in die SAP-Arena um. Wir sprechen mit unserem WM-Reporter, ob es mit dem erneuten Titel für das deutsche Team geklappt hat.

Zudem sprechen wir mit unserem SWR1-Reporter über die Tour de France der Frauen. Dort findet an diesem Samstag die siebte und vorletzte Etappe statt. Die deutsche Meisterin Liane Lippert aus Friedrichshafen konnte als erste Deutsche überhaupt eine Etappe bei diesem Ereignis gewinnen. Ob ihr ein weiterer Coup gelingen kann? Die Antwort gibt's in SWR1 Stadion von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Moderation: Jens Wolters