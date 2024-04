SWR Sport Fußball | 13.04.2024 SSV Ulm im Aufstiegskampf, Waldhof Mannheim im Abstiegskampf Stand: 09.04.2024 16:54 Uhr

Der SSV Ulm Fußball kann einen weiteren Schritt Richtung 2. Liga machen, im Heimspiel gegen den Tabellendritten Münster. Waldhof kämpft in Duisburg um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

3. Liga: Ulm-Münster

Die Erfolgsserie des SSV Ulm 1846 Fußball geht immer weiter. In diesem Jahr ist der Aufsteiger immer noch ungeschlagen, zwölf Spiele ohne Niederlage. Nach dem Auswärtssieg in Halle hat der Tabellen-Zweite nur einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Regensburg und bereits vier Punkte Vorsprung auf den Dritten Münster. Am Samstag kommt es im Donaustadion zum direkten Duell gegen die Gäste aus Westfalen.

3. Liga: Rückblick: Duisburg-Mannheim

Nach der 6:1-Torgala gegen Unterhaching haben sich die Mannheimer im Abstiegskampf etwas Luft verschafft. Mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen haben die Waldhöfer jetzt vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Bereits am Freitagabend muss der Tabellen-16. beim Achtzehnten Duisburg antreten.

2. Liga: Rückblick: Kaiserslautern in Fürth

Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich zwischen Pokal-Euphorie und Liga-Sorgen. Sechs Spieltage vor Saisonende steht der 1. FC Kaiserslautern auf einem Abstiegsplatz. Die Angst vor dem Absturz in die dritte Liga ist präsent. Nach der 1:2 Niederlage beim HSV sind die Roten Teufel auf Rang 17 gerutscht. Am Freitagabend muss das Team von Trainer Funkel in Fürth, beim Tabellen-Achten Greuther Fürth antreten.

Bundesliga Frauen: Freiburg-Wolfsburg

Nach zweiwöchiger Länderspielpause ist bei den Freiburger Fußballerinnen wieder Bundesliga-Alltag angesagt. Zu Gast im Dreisamstadion ist der Tabellen-Zweite VfL Wolfsburg. Der letzte Sieg der Südbadenerinnen gegen die Gäste aus Niedersachsen liegt 15 Jahre zurück und in dieser Saison war das Team von Trainerin Teresa Merk erst ein Mal zuhause erfolgreich.

