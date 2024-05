Fußball | 3. Liga SSV-Ulm-Fans sorgen für Zugstopp in Mannheim Stand: 13.05.2024 10:30 Uhr

Ulmer Fußballfans haben nach dem 2:1-Erfolg des SSV Ulm 1846 Fußball in Dortmund auf der Rückfahrt für Ärger gesorgt. In Mannheim wurde deshalb ein ICE gestoppt.

Die Deutsche Bahn und die Bundespolizei haben den Vorfall gegenüber dem SWR bestätigt. Demnach musste am Samstag die Bundespolizei am Bahnhof Mannheim anrücken, weil Ulmer Fußballfans in einem ICE auffällig hatten. Von fünf der SSV-Fans wurden die Personalien erfasst, so eine Sprecherin der Bundespolizei.

Zug wurde wegen betrunkener Fußballfans am Bahnhof Mannheim geräumt

Was genau im Zug passierte war, dazu konnten Polizei und Bahn zunächst nichts sagen. Am Montag hieß es von der Bundespolizei, der Zug sei "wegen nicht-bürgerlichen Verhaltens" von fünf Fans gestoppt worden, eine Straftat lag demnach nicht vor. Der Zugchef habe sich aber geweigert, weiterzufahren. Der ICE wurde in Mannheim geräumt. Die Fußballfans mussten mit einem anderen Zug heim nach Ulm fahren.

Zeuge: Fan drohte, Sitze rauszureißen

Als Erste hatte die Ulmer "Südwest Presse" von dem Vorfall berichtet. Bei ihr hatte sich ein Augenzeuge gemeldet, der privat von Köln Richtung München unterwegs war. Demnach musste der ICE bereits in Frankfurt außerplanmäßig halten. Beim nächsten Stopp in Mannheim sei der Zug dann geräumt worden, berichtete der 62-Jährige. Auch nach dem Wechsel in einen anderen Zug seien die Fußballfans mit SSV-Schal auffällig gewesen, heißt es in dem Artikel. Einer habe lautstark damit gedroht, Sitze rauszureißen. Die Stimmung im Zug sei angespannt gewesen.

